Ήθελα να ασχοληθώ με το μόντελινγκ από τότε που ήμουν μικρή, αλλά τώρα που είμαι 18 είναι η ιδανική στιγμή για να ξεκινήσω, δήλωσε η Κέιτ Μάντεν

Κέιτ Μάντεν, συμμετέχοντας στη νέα καμπάνια του οίκου Balenciaga για τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία της εμβληματικής τσάντας Le City.



Η νεαρή εμφανίζεται στην ίδια διαφημιστική καμπάνια με τη διάσημη μητέρα της, η οποία είχε συνδέσει το όνομά της με το συγκεκριμένο αξεσουάρ στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η Κέιτ Μάντεν είναι ένα από τα πρόσωπα που επέλεξε ο γαλλικός οίκος μόδας για την πολύχρωμη επετειακή καμπάνια, σηματοδοτώντας παράλληλα την πρώτη επίσημη επαγγελματική της εμφάνιση ως μοντέλο.







«Ήθελα να γίνω μοντέλο από μικρή» Σε συνέντευξή της στο περιοδικό W, η Κέιτ Μάντεν εξήγησε ότι η ενασχόληση με το μόντελινγκ αποτελούσε επιθυμία της από πολύ μικρή ηλικία, ωστόσο θεωρούσε ότι έπρεπε να περιμένει την κατάλληλη στιγμή. «Ήθελα να ασχοληθώ με το μόντελινγκ από τότε που ήμουν μικρή, αλλά ένιωθα ότι τώρα που είμαι 18 ετών και έχω διαμορφώσει ένα πολύ συγκεκριμένο προσωπικό στιλ, είναι η ιδανική στιγμή για να ξεκινήσω», δήλωσε.



Παρότι η νεαρή ποζάρει μόνη της στους δρόμους του Λος Άντζελες, συμμετέχει στην ίδια καμπάνια με τη μητέρα της, Νικόλ Ρίτσι, συνδέοντας δύο διαφορετικές γενιές της μόδας.





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Η 45χρονη σταρ του «The Simple Life» εμφανίζεται επίσης σε φωτογραφίες με παρόμοια αισθητική. Σε μία από τις εμφανίσεις της φορά λευκό αμάνικο τοπ και μαύρη φούστα με σκίσιμο, κρατώντας μια καφέ Le City περασμένη στον αγκώνα της. Σε μια άλλη εικόνα, συνδυάζει κίτρινο φόρεμα με τζιν και κρατά μια έντονα κόκκινη Le City με πολύχρωμα σχέδια, η οποία κρέμεται από το χέρι της σαν έργο τέχνης.



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Το ντεμπούτο της στον χώρο του μόντελινγκ κάνει η 18χρονη κόρη της Νικόλ Ρίτσι , συμμετέχοντας στη νέα καμπάνια του οίκου Balenciaga για τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία της εμβληματικής τσάντας Le City.Η νεαρή εμφανίζεται στην ίδια διαφημιστική καμπάνια με τη διάσημη μητέρα της, η οποία είχε συνδέσει το όνομά της με το συγκεκριμένο αξεσουάρ στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η Κέιτ Μάντεν είναι ένα από τα πρόσωπα που επέλεξε ο γαλλικός οίκος μόδας για την πολύχρωμη επετειακή καμπάνια, σηματοδοτώντας παράλληλα την πρώτη επίσημη επαγγελματική της εμφάνιση ως μοντέλο.Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό του Balenciaga στο Instagram, η 18χρονη κρατά μια έντονα κίτρινη εκδοχή της τσάντας Le City, η οποία δημιουργεί αντίθεση με το μαύρο μίνι φόρεμα γοτθικής αισθητικής και τις ασορτί μαύρες μπότες της. Σε άλλες λήψεις, η Κέιτ ποζάρει με κλειστά μάτια μπροστά σε ένα φωτεινό κίτρινο φόντο.Σε συνέντευξή της στο περιοδικό W, η Κέιτ Μάντεν εξήγησε ότι η ενασχόληση με το μόντελινγκ αποτελούσε επιθυμία της από πολύ μικρή ηλικία, ωστόσο θεωρούσε ότι έπρεπε να περιμένει την κατάλληλη στιγμή. «Ήθελα να ασχοληθώ με το μόντελινγκ από τότε που ήμουν μικρή, αλλά ένιωθα ότι τώρα που είμαι 18 ετών και έχω διαμορφώσει ένα πολύ συγκεκριμένο προσωπικό στιλ, είναι η ιδανική στιγμή για να ξεκινήσω», δήλωσε.Παρότι η νεαρή ποζάρει μόνη της στους δρόμους του Λος Άντζελες, συμμετέχει στην ίδια καμπάνια με τη μητέρα της, Νικόλ Ρίτσι, συνδέοντας δύο διαφορετικές γενιές της μόδας.Η 45χρονη σταρ του «The Simple Life» εμφανίζεται επίσης σε φωτογραφίες με παρόμοια αισθητική. Σε μία από τις εμφανίσεις της φορά λευκό αμάνικο τοπ και μαύρη φούστα με σκίσιμο, κρατώντας μια καφέ Le City περασμένη στον αγκώνα της. Σε μια άλλη εικόνα, συνδυάζει κίτρινο φόρεμα με τζιν και κρατά μια έντονα κόκκινη Le City με πολύχρωμα σχέδια, η οποία κρέμεται από το χέρι της σαν έργο τέχνης.

Η Νικόλ Ρίτσι και η τσάντα που σημάδεψε τη δεκαετία του 2000 Η επιλογή της Νικόλ Ρίτσι για την επετειακή καμπάνια δεν είναι τυχαία, καθώς η διάσημη τηλεπερσόνα είχε ταυτιστεί σχεδόν απόλυτα με τη συγκεκριμένη τσάντα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όταν η Le City κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2001, η Ρίτσι, όπως και οι φίλες της Πάρις Χίλτον, Κέιτ Μος, Μέρι-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν, σπάνια εμφανίζονταν δημόσια χωρίς μία από τις τσάντες του οίκου.



Η Ρίτσι διέθετε σχεδόν κάθε πιθανό μέγεθος και χρώμα της Le City, η οποία είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής της εμφάνισης. Είτε έβγαινε από το σπίτι της το πρωί είτε το μεσημέρι ή το βράδυ, η χαρακτηριστική τσάντα βρισκόταν σχεδόν πάντα περασμένη στο χέρι της.



Η στενή σύνδεση του ονόματός της με το συγκεκριμένο αξεσουάρ καθιστά τη συμμετοχή της στην καμπάνια των 25 χρόνων μια αναφορά στην εποχή που η Le City εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της μόδας.



«Το να συμμετέχω σε αυτή την καμπάνια είναι σαν να γίνομαι μέλος μιας πολύ ξεχωριστής οικογένειας» Σε ανακοίνωση της Balenciaga, η Κέιτ Μάντεν εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στην επετειακή καμπάνια. «Λατρεύω την κοινότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη Le City. Το να συμμετέχω σε αυτή την καμπάνια, στο Λος Άντζελες, δίπλα σε τόσο απίστευτα ταλαντούχους ανθρώπους, είναι σαν να γίνομαι μέλος μιας πολύ ξεχωριστής οικογένειας», δήλωσε.



Η 18χρονη αποκάλυψε επίσης ότι η συλλογή της μητέρας της εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης για την ίδια. Όταν ρωτήθηκε από το W Magazine πόσες τσάντες Le City έχει στην κατοχή της η Νικόλ Ρίτσι, απάντησε γελώντας ότι δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό. «Δεν έχω ιδέα πόσες έχει η μαμά μου. Τις δανείζομαι πολύ συχνά», τόνισε.