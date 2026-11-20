Η Κιμ Νόβακ συνέχισε εξηγώντας ότι θεωρεί σημαντικό ο άνθρωπος να μπορεί να προσφέρει κάτι στη φύση ακόμη και μετά τον θάνατό του. «Κανείς δεν θέλει να πηγαίνει κάτι χαμένο. Αλλά αν μπορούμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε την ύπαρξή μας για να δημιουργήσουμε περισσότερα από τα όμορφα και καλά πράγματα της ζωής, τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο;», αναρωτήθηκε.Η ηθοποιός έχει σκεφτεί ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστεί το χώμα που θα προκύψει από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως είπε, επιθυμεί να δοθούν ειδικές τεφροδόχοι σε αγαπημένους φίλους και συγγενείς της, ώστε ο καθένας να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το υλικό για να φυτέψει ένα δέντρο ή κάποιο άλλο φυτό. «Μπορώ να πάρω τεφροδόχους για τους ιδιαίτερους φίλους μου και την οικογένειά μου. Θέλω να τους δοθεί το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά χώμα μου, με τη δική μου επιθυμία να φυτέψουν ένα δέντρο πάνω από εμένα», ανέφερε.Μάλιστα, έχει προβλέψει ακόμη και την περίπτωση όσων ζουν σε μεγάλες πόλεις, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να φυτέψουν ένα δέντρο σε εξωτερικό χώρο. «Ή σε ορισμένα μέρη, όπως η Νέα Υόρκη, όπου δεν μπορείς να φυτεύεις ένα δέντρο όπου θέλεις, θα μπορούσα να βρίσκομαι μέσα στο διαμέρισμά τους, σε μια γλάστρα ή σε κάποιο άλλο φυτό», εξήγησε. Με αυτόν τον τρόπο, θέλει να διατηρήσει μια συμβολική παρουσία στη ζωή των ανθρώπων που αγαπά, όχι μέσα από ένα παραδοσιακό μνήμα, αλλά μέσα από τη φύση.Η Κιμ Νόβακ αποκάλυψε ότι έχει καταγράψει γραπτώς το σχέδιό της εδώ και μερικά χρόνια, ώστε να είναι σαφές τι επιθυμεί να συμβεί μετά τον θάνατό της. Παράλληλα, θεωρεί σημαντικό να μοιραστεί δημόσια την επιλογή της, καθώς πιστεύει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για μια τέτοια εναλλακτική. «Είναι κάτι που με ενθουσιάζει και θα ήθελα να γνωρίζουν περισσότεροι άνθρωποι ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα», δήλωσε.Κλείνοντας, η 93χρονη ηθοποιός επανήλθε στη φιλοσοφία της για τη συνέχεια της ζωής μέσα από τη φύση. «Δεν υπάρχει λόγος να πεθαίνουν. Μπορούν να συνεχίσουν να μεγαλώνουν, αξιοποιώντας το σώμα τους, τα λείψανά τους, με έναν τρόπο που θα προσφέρει ζωή και αρμονία σε οτιδήποτε φυτευτεί», κατέληξε.