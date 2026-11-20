Θέλω να ταφώ κάπου τυλιγμένη με ένα σάβανο και στη συνέχεια να φυτευτεί ένα δέντρο πάνω από το σώμα μου, λέει η 93χρονη Κιμ Νόβακ
Θέλω να ταφώ κάπου τυλιγμένη με ένα σάβανο και στη συνέχεια να φυτευτεί ένα δέντρο πάνω από το σώμα μου, λέει η 93χρονη Κιμ Νόβακ
Η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως δεν θέλει να αποτεφρωθεί ούτε να ταφεί με τον παραδοσιακό τρόπο
Τις σκέψεις της για το τι θα ήθελε να απογίνει το σώμα της μετά τον θάνατό της μοιράστηκε η Κιμ Νόβακ. Η 93χρονη ηθοποιός, μία από τις εμβληματικές μορφές του παλιού Χόλιγουντ, εκμυστηρεύτηκε πως επιθυμεί να μετατραπεί το σώμα της σε λίπασμα, από το οποίο θα μπορούν να μεγαλώσουν δέντρα και φυτά.
Μάλιστα, έχει ήδη οργανώσει τις λεπτομέρειες για το τι θα συμβεί στη σορό της, επιλέγοντας μια εναλλακτική, φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία, καθώς, όπως εξηγεί, δεν θέλει να σταματήσει ποτέ να αναπτύσσεται και να αποτελεί μέρος της ζωής.
Η Νόβακ μίλησε στο περιοδικό στο PEOPLE, με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Kim Novak’s Vertigo», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλεξάντρ Ο. Φιλίπ. Όπως εξήγησε, άρχισε να εξετάζει τις επιλογές που είχε για την τελευταία της κατοικία, αναζητώντας έναν τρόπο ταφής που θα ήταν σύμφωνος με τις περιβαλλοντικές της ανησυχίες και την προσωπική της φιλοσοφία.
«Αρχικά σκέφτηκα: "Λοιπόν, ξέρω ότι δεν θέλω να αποτεφρωθώ", επειδή είμαι περιβαλλοντολόγος και υπάρχουν όλες αυτές οι επιπτώσεις. Έτσι αποφάσισα να εξετάσω το ενδεχόμενο να ταφώ κάπου τυλιγμένη σε ένα σάβανο και στη συνέχεια να φυτευτεί ένα δέντρο πάνω από το σώμα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, όσο περισσότερο ερευνούσε το θέμα, τόσο συνειδητοποιούσε ότι δεν υπήρχαν πολλές τοποθεσίες στα βορειοδυτικά παράλια των Ηνωμένων Πολιτειών που να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα.
Η επιθυμία της ηθοποιού συνδέεται με τη βαθιά αγάπη που τρέφει για τη φύση και ιδιαίτερα για τα δέντρα, τα οποία θεωρεί σύμβολα ζωής, αντοχής και διαρκούς εξέλιξης. «Για μένα, το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέλω να σταματήσω να μεγαλώνω. Θέλω να σκέφτομαι ότι όταν φύγω, δεν θα έχω πραγματικά χαθεί, αλλά θα συνεχίσω να υπάρχω ως ζωντανός οργανισμός», εξήγησε.
Στη συνέχεια περιέγραψε τη σχέση της με τα δέντρα και τους λόγους για τους οποίους τα θαυμάζει. «Πάντα είχα μια ιδιαίτερη σχέση με τα δέντρα, με το γεγονός ότι γίνονται μάρτυρες όλων όσων συμβαίνουν γύρω τους, αλλά ποτέ δεν μιλούν ούτε προσπαθούν να αλλάξουν κάτι. Νομίζω ότι γι' αυτό τους επιτρέπεται να παραμένουν εκεί. Ένα δέντρο απλώς δέχεται όσα συμβαίνουν γύρω του και ποτέ δεν εκφέρει άποψη. Απορροφά όλα όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον του, χωρίς να προσπαθεί να αλλάξει τίποτα. Αυτός ο θαυμασμός με καθοδηγούσε σε όλη μου τη ζωή», πρόσθεσε.
Η 93χρονη ηθοποιός αναγνωρίζει ότι βρίσκεται σε μια ηλικία κατά την οποία ο θάνατος μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο θέλει να έχει η ίδια τον έλεγχο της επιλογής της. «Έχω φτάσει πλέον σε μια ηλικία όπου, σίγουρα, θα μπορούσα να φύγω από τη ζωή ανά πάσα στιγμή. Αλλά ήθελα να μπορώ να ελέγξω, κατά κάποιον τρόπο, το πού θα καταλήξω», δήλωσε.
«Δεν θέλω να πεθάνω. Θέλω να συνεχίσω να μεγαλώνω. Έτσι άρχισα να ψάχνω και βρήκα ένα μέρος στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου αυτό που κάνουν είναι να μετατρέπουν το σώμα σου σε χώμα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, δηλαδή σε κομπόστ», εξήγησε.
Η μέθοδος στην οποία αναφέρεται η Νόβακ είναι γνωστή ως «ανθρώπινη κομποστοποίηση». Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία η ανθρώπινη σορός μετατρέπεται, μέσω ελεγχόμενης βιολογικής αποσύνθεσης, σε υλικό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη φυτών και δέντρων.
Παρότι η ιδέα να μετατραπεί ένα ανθρώπινο σώμα σε κομπόστ μπορεί να προκαλεί αμηχανία ή αντιδράσεις, η ηθοποιός εξηγεί ότι για εκείνη έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. «Δεν είναι ότι θέλω να γίνω χώμα. Αυτό που θέλω είναι όσα μπορούν να αναπτυχθούν από αυτό, γιατί όλη μου η φιλοσοφία βασίζεται στην ανάπτυξη», διευκρίνισε.
«Για μένα είναι τόσο σημαντικό να συνεχίζεις πάντα να εξελίσσεσαι, να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα, να μαθαίνεις. Και αυτό λύνει αυτό το πρόβλημα, μετατρέποντάς το σε κάτι χαρμόσυνο. Όχι ακριβώς σε κάτι που ανυπομονείς να συμβεί, αλλά σε κάτι που σε κάνει να σκέφτεσαι ότι δεν θα πάει χαμένο τίποτα από την ύπαρξή σου», πρόσθεσε.
Μάλιστα, έχει ήδη οργανώσει τις λεπτομέρειες για το τι θα συμβεί στη σορό της, επιλέγοντας μια εναλλακτική, φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία, καθώς, όπως εξηγεί, δεν θέλει να σταματήσει ποτέ να αναπτύσσεται και να αποτελεί μέρος της ζωής.
Η Νόβακ μίλησε στο περιοδικό στο PEOPLE, με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Kim Novak’s Vertigo», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλεξάντρ Ο. Φιλίπ. Όπως εξήγησε, άρχισε να εξετάζει τις επιλογές που είχε για την τελευταία της κατοικία, αναζητώντας έναν τρόπο ταφής που θα ήταν σύμφωνος με τις περιβαλλοντικές της ανησυχίες και την προσωπική της φιλοσοφία.
«Αρχικά σκέφτηκα: "Λοιπόν, ξέρω ότι δεν θέλω να αποτεφρωθώ", επειδή είμαι περιβαλλοντολόγος και υπάρχουν όλες αυτές οι επιπτώσεις. Έτσι αποφάσισα να εξετάσω το ενδεχόμενο να ταφώ κάπου τυλιγμένη σε ένα σάβανο και στη συνέχεια να φυτευτεί ένα δέντρο πάνω από το σώμα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, όσο περισσότερο ερευνούσε το θέμα, τόσο συνειδητοποιούσε ότι δεν υπήρχαν πολλές τοποθεσίες στα βορειοδυτικά παράλια των Ηνωμένων Πολιτειών που να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα.
Η επιθυμία της ηθοποιού συνδέεται με τη βαθιά αγάπη που τρέφει για τη φύση και ιδιαίτερα για τα δέντρα, τα οποία θεωρεί σύμβολα ζωής, αντοχής και διαρκούς εξέλιξης. «Για μένα, το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέλω να σταματήσω να μεγαλώνω. Θέλω να σκέφτομαι ότι όταν φύγω, δεν θα έχω πραγματικά χαθεί, αλλά θα συνεχίσω να υπάρχω ως ζωντανός οργανισμός», εξήγησε.
Kim Novak, 93, Shares Her Plans to Grow into a Tree After Her Death (Exclusive) https://t.co/D4q4Dcxgdy— People (@people) November 20, 2026
Η 93χρονη ηθοποιός αναγνωρίζει ότι βρίσκεται σε μια ηλικία κατά την οποία ο θάνατος μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο θέλει να έχει η ίδια τον έλεγχο της επιλογής της. «Έχω φτάσει πλέον σε μια ηλικία όπου, σίγουρα, θα μπορούσα να φύγω από τη ζωή ανά πάσα στιγμή. Αλλά ήθελα να μπορώ να ελέγξω, κατά κάποιον τρόπο, το πού θα καταλήξω», δήλωσε.
«Δεν θέλω να πεθάνω. Θέλω να συνεχίσω να μεγαλώνω. Έτσι άρχισα να ψάχνω και βρήκα ένα μέρος στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου αυτό που κάνουν είναι να μετατρέπουν το σώμα σου σε χώμα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, δηλαδή σε κομπόστ», εξήγησε.
Η μέθοδος στην οποία αναφέρεται η Νόβακ είναι γνωστή ως «ανθρώπινη κομποστοποίηση». Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία η ανθρώπινη σορός μετατρέπεται, μέσω ελεγχόμενης βιολογικής αποσύνθεσης, σε υλικό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη φυτών και δέντρων.
Παρότι η ιδέα να μετατραπεί ένα ανθρώπινο σώμα σε κομπόστ μπορεί να προκαλεί αμηχανία ή αντιδράσεις, η ηθοποιός εξηγεί ότι για εκείνη έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. «Δεν είναι ότι θέλω να γίνω χώμα. Αυτό που θέλω είναι όσα μπορούν να αναπτυχθούν από αυτό, γιατί όλη μου η φιλοσοφία βασίζεται στην ανάπτυξη», διευκρίνισε.
«Για μένα είναι τόσο σημαντικό να συνεχίζεις πάντα να εξελίσσεσαι, να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα, να μαθαίνεις. Και αυτό λύνει αυτό το πρόβλημα, μετατρέποντάς το σε κάτι χαρμόσυνο. Όχι ακριβώς σε κάτι που ανυπομονείς να συμβεί, αλλά σε κάτι που σε κάνει να σκέφτεσαι ότι δεν θα πάει χαμένο τίποτα από την ύπαρξή σου», πρόσθεσε.
Η Κιμ Νόβακ συνέχισε εξηγώντας ότι θεωρεί σημαντικό ο άνθρωπος να μπορεί να προσφέρει κάτι στη φύση ακόμη και μετά τον θάνατό του. «Κανείς δεν θέλει να πηγαίνει κάτι χαμένο. Αλλά αν μπορούμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε την ύπαρξή μας για να δημιουργήσουμε περισσότερα από τα όμορφα και καλά πράγματα της ζωής, τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο;», αναρωτήθηκε.
Η ηθοποιός έχει σκεφτεί ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστεί το χώμα που θα προκύψει από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως είπε, επιθυμεί να δοθούν ειδικές τεφροδόχοι σε αγαπημένους φίλους και συγγενείς της, ώστε ο καθένας να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το υλικό για να φυτέψει ένα δέντρο ή κάποιο άλλο φυτό. «Μπορώ να πάρω τεφροδόχους για τους ιδιαίτερους φίλους μου και την οικογένειά μου. Θέλω να τους δοθεί το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά χώμα μου, με τη δική μου επιθυμία να φυτέψουν ένα δέντρο πάνω από εμένα», ανέφερε.
Μάλιστα, έχει προβλέψει ακόμη και την περίπτωση όσων ζουν σε μεγάλες πόλεις, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να φυτέψουν ένα δέντρο σε εξωτερικό χώρο. «Ή σε ορισμένα μέρη, όπως η Νέα Υόρκη, όπου δεν μπορείς να φυτεύεις ένα δέντρο όπου θέλεις, θα μπορούσα να βρίσκομαι μέσα στο διαμέρισμά τους, σε μια γλάστρα ή σε κάποιο άλλο φυτό», εξήγησε. Με αυτόν τον τρόπο, θέλει να διατηρήσει μια συμβολική παρουσία στη ζωή των ανθρώπων που αγαπά, όχι μέσα από ένα παραδοσιακό μνήμα, αλλά μέσα από τη φύση.
Η Κιμ Νόβακ αποκάλυψε ότι έχει καταγράψει γραπτώς το σχέδιό της εδώ και μερικά χρόνια, ώστε να είναι σαφές τι επιθυμεί να συμβεί μετά τον θάνατό της. Παράλληλα, θεωρεί σημαντικό να μοιραστεί δημόσια την επιλογή της, καθώς πιστεύει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για μια τέτοια εναλλακτική. «Είναι κάτι που με ενθουσιάζει και θα ήθελα να γνωρίζουν περισσότεροι άνθρωποι ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα», δήλωσε.
Κλείνοντας, η 93χρονη ηθοποιός επανήλθε στη φιλοσοφία της για τη συνέχεια της ζωής μέσα από τη φύση. «Δεν υπάρχει λόγος να πεθαίνουν. Μπορούν να συνεχίσουν να μεγαλώνουν, αξιοποιώντας το σώμα τους, τα λείψανά τους, με έναν τρόπο που θα προσφέρει ζωή και αρμονία σε οτιδήποτε φυτευτεί», κατέληξε.
Η ηθοποιός έχει σκεφτεί ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστεί το χώμα που θα προκύψει από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως είπε, επιθυμεί να δοθούν ειδικές τεφροδόχοι σε αγαπημένους φίλους και συγγενείς της, ώστε ο καθένας να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το υλικό για να φυτέψει ένα δέντρο ή κάποιο άλλο φυτό. «Μπορώ να πάρω τεφροδόχους για τους ιδιαίτερους φίλους μου και την οικογένειά μου. Θέλω να τους δοθεί το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά χώμα μου, με τη δική μου επιθυμία να φυτέψουν ένα δέντρο πάνω από εμένα», ανέφερε.
Μάλιστα, έχει προβλέψει ακόμη και την περίπτωση όσων ζουν σε μεγάλες πόλεις, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να φυτέψουν ένα δέντρο σε εξωτερικό χώρο. «Ή σε ορισμένα μέρη, όπως η Νέα Υόρκη, όπου δεν μπορείς να φυτεύεις ένα δέντρο όπου θέλεις, θα μπορούσα να βρίσκομαι μέσα στο διαμέρισμά τους, σε μια γλάστρα ή σε κάποιο άλλο φυτό», εξήγησε. Με αυτόν τον τρόπο, θέλει να διατηρήσει μια συμβολική παρουσία στη ζωή των ανθρώπων που αγαπά, όχι μέσα από ένα παραδοσιακό μνήμα, αλλά μέσα από τη φύση.
Η Κιμ Νόβακ αποκάλυψε ότι έχει καταγράψει γραπτώς το σχέδιό της εδώ και μερικά χρόνια, ώστε να είναι σαφές τι επιθυμεί να συμβεί μετά τον θάνατό της. Παράλληλα, θεωρεί σημαντικό να μοιραστεί δημόσια την επιλογή της, καθώς πιστεύει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για μια τέτοια εναλλακτική. «Είναι κάτι που με ενθουσιάζει και θα ήθελα να γνωρίζουν περισσότεροι άνθρωποι ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα», δήλωσε.
Κλείνοντας, η 93χρονη ηθοποιός επανήλθε στη φιλοσοφία της για τη συνέχεια της ζωής μέσα από τη φύση. «Δεν υπάρχει λόγος να πεθαίνουν. Μπορούν να συνεχίσουν να μεγαλώνουν, αξιοποιώντας το σώμα τους, τα λείψανά τους, με έναν τρόπο που θα προσφέρει ζωή και αρμονία σε οτιδήποτε φυτευτεί», κατέληξε.
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