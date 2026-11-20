Good Job Nicky για το ενδεχόμενο καριέρας στο εξωτερικό: Θα φύγω, όποτε νιώσω απολύτως έτοιμος
Good Job Nicky για το ενδεχόμενο καριέρας στο εξωτερικό: Θα φύγω, όποτε νιώσω απολύτως έτοιμος
Νιώθω πλέον ώριμος αρκετά για μια τέτοια κίνηση, αλλά εντάξει, σαν την Ελλάδα πουθενά, τόνισε ο τραγουδιστής
Στα σχέδιά του παραμένει η προσπάθεια μιας διεθνούς καριέρας, αν και μέχρι σήμερα ο Good Job Nicky δεν έχει κάνει το βήμα λόγω διαφόρων δυσκολιών. Ο τραγουδιστής εξήγησε πως αισθάνεται πλέον αρκετά ώριμος τόσο καλλιτεχνικά όσο και προσωπικά. Ωστόσο, θα προχωρήσει όταν νιώσει απόλυτα έτοιμος, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αγάπη του για την Ελλάδα.
Ο Good Job Nicky ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, και μεταξύ ά΄λλων ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να κυνηγήσει μια καριέρα στο εξωτερικό. Με τη σειρά του εκείνος επισήμανε: «Δεν έχω φύγει στο εξωτερικό γιατί είναι δύσκολο για πολλούς λόγους, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι στα πλάνα μου. Θα γίνει, αλλά θα γίνει όποτε το θελήσει ο Θεός, όποτε νιώσω και εγώ απολύτως έτοιμος. Νιώθω καλλιτεχνικά και ως άνθρωπος πλέον ώριμος αρκετά για μια τέτοια κίνηση, αλλά εντάξει, σαν την Ελλάδα πουθενά».
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της καριέρας του, με τίτλο «Gone Missing», καθυστέρησε εξαιτίας επαγγελματικών εμποδίων και γραφειοκρατικών ζητημάτων. Παρά τις δυσκολίες, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι αφήνει πίσω του όσα συνέβησαν και συνεχίζει δυναμικά την πορεία του.
Δείτε το βίντεο
«Κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της καριέρας μου, ''Gone Missing''. Άργησα λίγο. Υπήρχαν κάποια εμπόδια επαγγελματικά τα οποία με κρατήσανε λίγο πίσω, αλλά ό,τι έγινε, έγινε. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι, δυνατά. Υπήρχαν και κάποια θέματα γραφειοκρατικά», πρόσθεσε.
Ο Good Job Nicky τόνισε επίσης ότι αντιμετωπίζει τη μουσική όχι ως προνόμιο, αλλά ως ευθύνη, με βαθύ σεβασμό τόσο στην τέχνη του όσο και στο κοινό. Όπως εξήγησε, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι κάποιος επιλέγει να αφιερώσει τον χρόνο του για να ακούσει τη δική του μουσική αντί κάποιου άλλου καλλιτέχνη.
«Αυτό που εμένα με απασχολεί πάνω από όλα είναι ότι για εμένα η μουσική, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη και είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζω με πάρα πάρα πολύ σεβασμό, όχι μόνο προς τη μουσική, αλλά και προς τον ακροατή. Δηλαδή οποιοσδήποτε βάζει το χρόνο του να με ακούσει, παίρνει έναν χρόνο να με ακούσει. Αντί να ακούσει κάποιον άλλο, ακούει εμένα», σημείωσε.
Τέλος, ο τραγουδιστής υπογράμμισε ότι αισθάνεται την ευθύνη να δημιουργεί μουσική που προσφέρει κάτι ουσιαστικό στον ακροατή, είτε συναισθηματικά είτε σε προσωπικό επίπεδο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θέλει να κυκλοφορεί τραγούδια απλώς για λόγους βιοπορισμού. «Εγώ οφείλω αυτό το πράγμα που θα του δώσω σαν αποτέλεσμα να είναι κάτι που τον κάνει να νιώσει είτε καλά είτε βαθιά, είτε κάτι εποικοδομητικό. Δηλαδή δεν μπορώ να βγάλω μόνο ένα κομμάτι κάθε Παρασκευή ας πούμε ή κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να βιοποριστώ ή το οτιδήποτε», είπε κλείνοντας.
Ο Good Job Nicky ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, και μεταξύ ά΄λλων ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να κυνηγήσει μια καριέρα στο εξωτερικό. Με τη σειρά του εκείνος επισήμανε: «Δεν έχω φύγει στο εξωτερικό γιατί είναι δύσκολο για πολλούς λόγους, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι στα πλάνα μου. Θα γίνει, αλλά θα γίνει όποτε το θελήσει ο Θεός, όποτε νιώσω και εγώ απολύτως έτοιμος. Νιώθω καλλιτεχνικά και ως άνθρωπος πλέον ώριμος αρκετά για μια τέτοια κίνηση, αλλά εντάξει, σαν την Ελλάδα πουθενά».
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της καριέρας του, με τίτλο «Gone Missing», καθυστέρησε εξαιτίας επαγγελματικών εμποδίων και γραφειοκρατικών ζητημάτων. Παρά τις δυσκολίες, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι αφήνει πίσω του όσα συνέβησαν και συνεχίζει δυναμικά την πορεία του.
Δείτε το βίντεο
«Κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της καριέρας μου, ''Gone Missing''. Άργησα λίγο. Υπήρχαν κάποια εμπόδια επαγγελματικά τα οποία με κρατήσανε λίγο πίσω, αλλά ό,τι έγινε, έγινε. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι, δυνατά. Υπήρχαν και κάποια θέματα γραφειοκρατικά», πρόσθεσε.
Ο Good Job Nicky τόνισε επίσης ότι αντιμετωπίζει τη μουσική όχι ως προνόμιο, αλλά ως ευθύνη, με βαθύ σεβασμό τόσο στην τέχνη του όσο και στο κοινό. Όπως εξήγησε, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι κάποιος επιλέγει να αφιερώσει τον χρόνο του για να ακούσει τη δική του μουσική αντί κάποιου άλλου καλλιτέχνη.
«Αυτό που εμένα με απασχολεί πάνω από όλα είναι ότι για εμένα η μουσική, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη και είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζω με πάρα πάρα πολύ σεβασμό, όχι μόνο προς τη μουσική, αλλά και προς τον ακροατή. Δηλαδή οποιοσδήποτε βάζει το χρόνο του να με ακούσει, παίρνει έναν χρόνο να με ακούσει. Αντί να ακούσει κάποιον άλλο, ακούει εμένα», σημείωσε.
Τέλος, ο τραγουδιστής υπογράμμισε ότι αισθάνεται την ευθύνη να δημιουργεί μουσική που προσφέρει κάτι ουσιαστικό στον ακροατή, είτε συναισθηματικά είτε σε προσωπικό επίπεδο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θέλει να κυκλοφορεί τραγούδια απλώς για λόγους βιοπορισμού. «Εγώ οφείλω αυτό το πράγμα που θα του δώσω σαν αποτέλεσμα να είναι κάτι που τον κάνει να νιώσει είτε καλά είτε βαθιά, είτε κάτι εποικοδομητικό. Δηλαδή δεν μπορώ να βγάλω μόνο ένα κομμάτι κάθε Παρασκευή ας πούμε ή κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να βιοποριστώ ή το οτιδήποτε», είπε κλείνοντας.
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