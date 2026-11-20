Η Μάρθα Στιούαρτ δήλωσε ότι η Κέιτ Μπλάνσετ ζήτησε συμβουλές της για να την υποδυθεί στην ταινία «Good Thing»
Η Μάρθα Στιούαρτ δήλωσε ότι η Κέιτ Μπλάνσετ ζήτησε συμβουλές της για να την υποδυθεί στην ταινία «Good Thing»
Είναι τόσο ιδανική για τον ρόλο, πρόσθεσε η γκουρού του lifestyle
Συμβουλές από τη Μάρθα Στιούαρτ ζήτησε η Κέιτ Μπλάνσετ, αφού επικοινώνησε μαζί της, καθώς ετοιμάζεται να ενσαρκώσει την προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης σε επερχόμενη βιογραφική ταινία.
Η Κέιτ Μπλάνσετ θα πρωταγωνιστήσει σε ταινία «Good Thing» με θέμα την Αμερικανίδα επιχειρηματία, συγγραφέα, τηλεοπτική προσωπικότητα, που καθιέρωσε το σύγχρονο lifestyle γύρω από το σπίτι, τη μαγειρική, τη φιλοξενία και την κηπουρική. Ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου είναι εμπνευσμένος από τη διάσημη φράση της Στιούαρτ, «It’s a good thing» (Είναι καλό πράγμα) σε σκηνοθεσία της Τζανίτζα Μπράβο.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο θέρετρο και καζίνο Yaamava, στη Νότια Καλιφόρνια, η Μάρθα Στιούαρτ αποκάλυψε ότι η βραβευμένη δύο φορές με Όσκαρ ηθοποιός επικοινώνησε πρόσφατα μαζί της σχετικά με το συγκεκριμένο εγχείρημα: «Στην πραγματικότητα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την Κέιτ Μπλάνσετ πριν από δύο εβδομάδες», είπε, σύμφωνα με τη Daily Mail.
«Εκείνη και κάποια άλλη γράφουν ένα βιβλίο -ή μάλλον μια ταινία- για ένα κομμάτι της ζωής μου. Δεν μου λένε ακριβώς ποιο κομμάτι. Εκείνη θα υποδυθεί εμένα». Η Στιούαρτ πρόσθεσε: «Είναι τόσο ιδανική για τον ρόλο θα ήταν τέλεια ως εγώ».
Η Μάρθα Στιούαρτ έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη βιογραφική ταινία και αποκάλυψε στο Variety, τον Απρίλιο, ότι «άκουγε φήμες» πως κάτι βρισκόταν ήδη στα σκαριά, με την Μπλάνσετ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η ταινία αναμένεται να εστιάσει στη Στιούαρτ κατά την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειο της δημιουργίας της αυτοκρατορίας της στον χώρο του lifestyle, όταν ήρθε αντιμέτωπη με νομικές περιπέτειες με αφορμή την πώληση του μεριδίου της στην εταιρεία ImClone Systems, το 2001.
Το 2004, κρίθηκε ένοχη για συνωμοσία, παρακώλυση της δικαιοσύνης και δύο κατηγορίες για ψευδή κατάθεση σε ομοσπονδιακούς ερευνητές. Εξέτισε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή, ενώ ακολούθησε περίοδος δύο ετών υπό επιτήρηση.
Η Στιούαρτ απεικονίστηκε στο βιογραφικό ντοκιμαντέρ του 2024 με τίτλο «Martha», ωστόσο ήρθε σε ρήξη με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Ρ. Τζ. Κάτλερ, κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Εκείνη την περίοδο, χαρακτήρισε την ταινία «πρόχειρη» και δήλωσε ότι «δεν είναι η ιστορία που την καθορίζει ως προσωπικότητα».
Η Κέιτ Μπλάνσετ θα πρωταγωνιστήσει σε ταινία «Good Thing» με θέμα την Αμερικανίδα επιχειρηματία, συγγραφέα, τηλεοπτική προσωπικότητα, που καθιέρωσε το σύγχρονο lifestyle γύρω από το σπίτι, τη μαγειρική, τη φιλοξενία και την κηπουρική. Ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου είναι εμπνευσμένος από τη διάσημη φράση της Στιούαρτ, «It’s a good thing» (Είναι καλό πράγμα) σε σκηνοθεσία της Τζανίτζα Μπράβο.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο θέρετρο και καζίνο Yaamava, στη Νότια Καλιφόρνια, η Μάρθα Στιούαρτ αποκάλυψε ότι η βραβευμένη δύο φορές με Όσκαρ ηθοποιός επικοινώνησε πρόσφατα μαζί της σχετικά με το συγκεκριμένο εγχείρημα: «Στην πραγματικότητα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την Κέιτ Μπλάνσετ πριν από δύο εβδομάδες», είπε, σύμφωνα με τη Daily Mail.
Martha Stewart reveals Cate Blanchett will play her in biopic set to follow her life before stock trading scandal https://t.co/tcyqoBHHaW— Daily Mail (@DailyMail) November 19, 2026
«Εκείνη και κάποια άλλη γράφουν ένα βιβλίο -ή μάλλον μια ταινία- για ένα κομμάτι της ζωής μου. Δεν μου λένε ακριβώς ποιο κομμάτι. Εκείνη θα υποδυθεί εμένα». Η Στιούαρτ πρόσθεσε: «Είναι τόσο ιδανική για τον ρόλο θα ήταν τέλεια ως εγώ».
Η Μάρθα Στιούαρτ έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη βιογραφική ταινία και αποκάλυψε στο Variety, τον Απρίλιο, ότι «άκουγε φήμες» πως κάτι βρισκόταν ήδη στα σκαριά, με την Μπλάνσετ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η ταινία αναμένεται να εστιάσει στη Στιούαρτ κατά την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειο της δημιουργίας της αυτοκρατορίας της στον χώρο του lifestyle, όταν ήρθε αντιμέτωπη με νομικές περιπέτειες με αφορμή την πώληση του μεριδίου της στην εταιρεία ImClone Systems, το 2001.
Το 2004, κρίθηκε ένοχη για συνωμοσία, παρακώλυση της δικαιοσύνης και δύο κατηγορίες για ψευδή κατάθεση σε ομοσπονδιακούς ερευνητές. Εξέτισε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή, ενώ ακολούθησε περίοδος δύο ετών υπό επιτήρηση.
Η Στιούαρτ απεικονίστηκε στο βιογραφικό ντοκιμαντέρ του 2024 με τίτλο «Martha», ωστόσο ήρθε σε ρήξη με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Ρ. Τζ. Κάτλερ, κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Εκείνη την περίοδο, χαρακτήρισε την ταινία «πρόχειρη» και δήλωσε ότι «δεν είναι η ιστορία που την καθορίζει ως προσωπικότητα».
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