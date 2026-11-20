Ο Σέρτζιο Πιτσόρνο των Kasabian θα ήθελε να ερμηνεύσει το τραγούδι της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ
Ο Σέρτζιο Πιτσόρνο των Kasabian θα ήθελε να ερμηνεύσει το τραγούδι της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ
«Αλλά πιστεύω ότι θα επιλέξουν κάποιο τεράστιο όνομα, ίσως κάποιον ποπ σταρ», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης
Την ευκαιρία να ερμηνεύσει το κεντρικό μουσικό θέμα για την πρώτη ταινία του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ θα ήθελε πολύ να έχει ο αρχηγός των Kasabian, Σερτζ Πιτσόρνο, όπως δήλωσε.
Ο Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, καλλιτέχνης και μουσικός παραγωγός Σέρτζιο Λορέντσο "Σερτζ" Πιτσόρνο ανέφερε ότι επιθυμεί να δημιουργήσει ένα μουσικό θέμα για τον Μποντ από την «πρώτη μέρα» της πορείας του συγκροτήματος, προσθέτοντας ότι είχε επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο και σε προηγούμενες δουλειές του. Μάλιστα, επισήμανε ότι το τραγούδι «Meanwhile… In Genova» –από το project του, The SLP– αποτέλεσε ουσιαστικά την «οντισιόν» του για την ανάληψη αυτού του εγχειρήματος.
Όταν ρωτήθηκε αν οι Kasabian θα ήταν πρόθυμοι να ερμηνεύσουν το κεντρικό μουσικό θέμα, ο Πιτσόρνο δήλωσε στο PΑ: «Θα το ήθελα οπωσδήποτε, από την πρώτη κιόλας μέρα. Μάλλον θα βρείτε κάποια συνέντευξη από το 2004, στην οποία θα είχα πει ότι θα λάτρευα την ευκαιρία να δημιουργήσω το μουσικό θέμα για ταινία Τζέιμς Μποντ. Πιθανότατα έχω προσπαθήσει να το κάνω αυτό σε μερικά από τα άλμπουμ μας».
«Υπάρχει ένα τραγούδι στο σόλο δίσκο με τίτλο "Meanwhile… In Genova" ίσως οι Μπρόκολι θα μπορούσαν να το ακούσουν και απλώς να πουν "Λοιπόν, μπορεί αυτός ο τύπος να έχει όντως τα φόντα". Αλλά πιστεύω ότι θα επιλέξουν κάποιο τεράστιο όνομα, εφόσον εμπλέκεται και η Amazon, θα πάνε σε κάποιον πραγματικά πολύ μεγάλο, ίσως κάποιον ποπ σταρ», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι, ως θαυμαστής του 007, θεωρεί τον Πάτινσον «εξαιρετική επιλογή» για τον επόμενο Μποντ, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο ηθοποιό».
Οι Kasabian αρχίζουν περιοδεία με τίτλο «Nothing Better Than This 2026 Arena Tour», με αφορμή το ένατο άλμπουμ τους, «Act III» -το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος και κατέκτησε την κορυφή του βρετανικού chart άλμπουμ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, καλλιτέχνης και μουσικός παραγωγός Σέρτζιο Λορέντσο "Σερτζ" Πιτσόρνο ανέφερε ότι επιθυμεί να δημιουργήσει ένα μουσικό θέμα για τον Μποντ από την «πρώτη μέρα» της πορείας του συγκροτήματος, προσθέτοντας ότι είχε επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο και σε προηγούμενες δουλειές του. Μάλιστα, επισήμανε ότι το τραγούδι «Meanwhile… In Genova» –από το project του, The SLP– αποτέλεσε ουσιαστικά την «οντισιόν» του για την ανάληψη αυτού του εγχειρήματος.
Όταν ρωτήθηκε αν οι Kasabian θα ήταν πρόθυμοι να ερμηνεύσουν το κεντρικό μουσικό θέμα, ο Πιτσόρνο δήλωσε στο PΑ: «Θα το ήθελα οπωσδήποτε, από την πρώτη κιόλας μέρα. Μάλλον θα βρείτε κάποια συνέντευξη από το 2004, στην οποία θα είχα πει ότι θα λάτρευα την ευκαιρία να δημιουργήσω το μουσικό θέμα για ταινία Τζέιμς Μποντ. Πιθανότατα έχω προσπαθήσει να το κάνω αυτό σε μερικά από τα άλμπουμ μας».
Serge Pizzorno says Kasabian would ‘love the opportunity’ to do James Bond theme https://t.co/KRm0ArbC14— Express & Star (@ExpressandStar) November 19, 2026
«Υπάρχει ένα τραγούδι στο σόλο δίσκο με τίτλο "Meanwhile… In Genova" ίσως οι Μπρόκολι θα μπορούσαν να το ακούσουν και απλώς να πουν "Λοιπόν, μπορεί αυτός ο τύπος να έχει όντως τα φόντα". Αλλά πιστεύω ότι θα επιλέξουν κάποιο τεράστιο όνομα, εφόσον εμπλέκεται και η Amazon, θα πάνε σε κάποιον πραγματικά πολύ μεγάλο, ίσως κάποιον ποπ σταρ», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι, ως θαυμαστής του 007, θεωρεί τον Πάτινσον «εξαιρετική επιλογή» για τον επόμενο Μποντ, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο ηθοποιό».
Οι Kasabian αρχίζουν περιοδεία με τίτλο «Nothing Better Than This 2026 Arena Tour», με αφορμή το ένατο άλμπουμ τους, «Act III» -το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος και κατέκτησε την κορυφή του βρετανικού chart άλμπουμ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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