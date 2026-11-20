«Λατρεύει το στιλ του και τα τατουάζ του, τον θεωρεί απίστευτα σέξι» υποστηρίζουν πηγές από το περιβάλλον της ηθοποιού, την ώρα που το νεόκοπο ζευγάρι συνεχίζει τις κοινές εμφανίσεις του





Η 37χρονη ηθοποιός και ο 36χρονος μουσικός εθεάθησαν σε







Η Ντακότα Τζόνσον επέλεξε ένα μακρύ μαύρο δερμάτινο παλτό, γκρι παντελόνι και ένα σμαραγδί πράσινο κασκόλ. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τσάντα με animal print και μαύρα μοκασίνια. Ο Μασίν Γκαν Κέλι φορούσε μαύρο μπουφάν τύπου bomber με γούνινο γιακά, φαρδύ παντελόνι και ασπρόμαυρο πλεκτό σκούφο. Η συγκεκριμένη έξοδος προστίθεται σε







Αρχικά ανέπτυξαν μια φιλική σχέση, ανταλλάσσοντας συχνά μηνύματα, πριν αρχίσουν να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί. Οι φήμες για ειδύλλιο εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν φωτογραφήθηκαν στο διαμέρισμα της Τέιλορ Σουίφτ στην περιοχή Τραϊμπέκα της Νέας Υόρκης, λίγο πριν βγουν για δείπνο.



Η φημολογία για τη σχέση τους ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο όταν η ηθοποιός βρέθηκε στο πλευρό του μουσικού στην Εβδομάδα Μόδα του Μιλάνου. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δυο τους πραγματοποιούν ολοένα και περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις.



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«Είναι το καλύτερο σεξ που έχει κάνει στη ζωή της» Παρότι αρχικά υπήρχε σκεπτικισμός γύρω από το ειδύλλιό τους, οι συχνές κοινές εμφανίσεις δείχνουν ότι η σχέση τους συνεχίζεται. Πρόσωπο από το περιβάλλον της ηθοποιού υποστήριξε πρόσφατα στην Daily Mail ότι η ερωτική χημεία ανάμεσα στους δύο είναι εξαιρετικά έντονη. «Έχει πει στους φίλους της ότι έχουν απίστευτη σεξουαλική χημεία και ότι είναι το καλύτερο σεξ που έχει κάνει ποτέ. Το περιγράφει σαν "πυροτεχνήματα"», ισχυρίστηκε η πηγή.



Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, η Τζόνσον θεωρεί ότι η συμβατότητά τους συνδέεται και με τα ζώδιά τους. «Έχει πει ότι και οι δύο κυβερνώνται από την Αφροδίτη, τον πλανήτη του έρωτα, της ομορφιάς και της απόλαυσης, επειδή εκείνη είναι Ζυγός και εκείνος Ταύρος. Πιστεύει ότι αυτό σημαίνει πως συνδέονται σε ένα βαθύτερο σεξουαλικό επίπεδο».



Όλο και πιο συχνές γίνονται οι κοινές εμφανίσεις της Ντακότα Τζόνσον και του Μασίν Γκαν Κέλι, με το ειδύλλιό τους να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.Η 37χρονη ηθοποιός και ο 36χρονος μουσικός εθεάθησαν σε ακόμη μία βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον τους περιγράφουν μια σχέση με έντονη ερωτική χημεία. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, η Τζόνσον φέρεται να έχει εκμυστηρευτεί σε φίλους της ότι με τον Μασίν Γκαν Κέλι κάνει «το καλύτερο σεξ της ζωής της».Το ζευγάρι εντοπίστηκε έξω από εστιατόριο το βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, με τους δύο να εμφανίζονται χαλαροί και ευδιάθετοι, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και τη βροχή.Η Ντακότα Τζόνσον επέλεξε ένα μακρύ μαύρο δερμάτινο παλτό, γκρι παντελόνι και ένα σμαραγδί πράσινο κασκόλ. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τσάντα με animal print και μαύρα μοκασίνια. Ο Μασίν Γκαν Κέλι φορούσε μαύρο μπουφάν τύπου bomber με γούνινο γιακά, φαρδύ παντελόνι και ασπρόμαυρο πλεκτό σκούφο. Η συγκεκριμένη έξοδος προστίθεται σε μια σειρά κοινών εμφανίσεων που έχουν πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες.Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δυο τους ήρθαν για πρώτη φορά πιο κοντά στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.Αρχικά ανέπτυξαν μια φιλική σχέση, ανταλλάσσοντας συχνά μηνύματα, πριν αρχίσουν να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί. Οι φήμες για ειδύλλιο εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν φωτογραφήθηκαν στο διαμέρισμα της Τέιλορ Σουίφτ στην περιοχή Τραϊμπέκα της Νέας Υόρκης, λίγο πριν βγουν για δείπνο.Η φημολογία για τη σχέση τους ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο όταν η ηθοποιός βρέθηκε στο πλευρό του μουσικού στην Εβδομάδα Μόδα του Μιλάνου. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δυο τους πραγματοποιούν ολοένα και περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις.Παρότι αρχικά υπήρχε σκεπτικισμός γύρω από το ειδύλλιό τους, οι συχνές κοινές εμφανίσεις δείχνουν ότι η σχέση τους συνεχίζεται. Πρόσωπο από το περιβάλλον της ηθοποιού υποστήριξε πρόσφατα στην Daily Mail ότι η ερωτική χημεία ανάμεσα στους δύο είναι εξαιρετικά έντονη. «Έχει πει στους φίλους της ότι έχουν απίστευτη σεξουαλική χημεία και ότι είναι το καλύτερο σεξ που έχει κάνει ποτέ. Το περιγράφει σαν "πυροτεχνήματα"», ισχυρίστηκε η πηγή.Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, η Τζόνσον θεωρεί ότι η συμβατότητά τους συνδέεται και με τα ζώδιά τους. «Έχει πει ότι και οι δύο κυβερνώνται από την Αφροδίτη, τον πλανήτη του έρωτα, της ομορφιάς και της απόλαυσης, επειδή εκείνη είναι Ζυγός και εκείνος Ταύρος. Πιστεύει ότι αυτό σημαίνει πως συνδέονται σε ένα βαθύτερο σεξουαλικό επίπεδο».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η ηθοποιός βρίσκει ιδιαίτερα ελκυστική την εμφάνιση του μουσικού. «Λατρεύει το στιλ του και τα τατουάζ του. Τον θεωρεί απίστευτα σέξιΛατρεύει το στιλ του και τα τατουάζ του. Τον θεωρεί απίστευτα σέξι».



Οι δύο καλλιτέχνες φέρονται να έχουν έρθει ακόμη πιο κοντά το τελευταίο διάστημα. Πηγή που επικαλείται το PEOPLE ανέφερε ότι η Τζόνσον απολαμβάνει τη σχέση τους και τον χρόνο που περνούν μαζί. «Είναι ευτυχισμένη και της αρέσει να περνά χρόνο μαζί του. Υπάρχει πολλή χημεία ανάμεσά τους και τον συνοδεύει στο στούντιο όταν εκείνος δουλεύει. Προς το παρόν, αυτό την κάνει χαρούμενη», δήλωσε.