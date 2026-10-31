Ιωάννα Παππά: Έγινα μητέρα στα 42, δεν ένιωσα ποτέ άβολα με τα αρνητικά σχόλια
Ιωάννα Παππά: Έγινα μητέρα στα 42, δεν ένιωσα ποτέ άβολα με τα αρνητικά σχόλια
«Όταν δεν τίθεται ιατρικό ζήτημα, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνεις σε οποιαδήποτε ηλικία», πρόσθεσε η ηθοποιός
Μητέρα σε ηλικία 42 ετών έγινε η Ιωάννα Παππά και, όπως εξομολογήθηκε δεν αισθάνθηκε ποτέ άβολα με τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχτηκε.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» μίλησε παράλληλα για την απώλεια της μητέρας της και τον τρόπο που την επηρέασε, για τις φοβίες γύρω από τη δουλειά της και τα «όχι» που είπε.
Αναφερόμενη στη μητρότητα, η Ιωάννα Παππά εξομολογήθηκε: «Έγινα μητέρα στα 42. Όταν δεν τίθεται ιατρικό ζήτημα, να είναι επικίνδυνο για το παιδί ή για τη μητέρα και επιστημονικά σου λένε ότι μπορείς να προχωρήσεις, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία επιθυμεί. Γιατί τα πράγματα δεν έρχονται και προγραμματισμένα» και όταν ρωτήθηκε εάν επηρεάστηκε από την αρνητική κριτική σχετικά με την απόφασή της να δημιουργήσει οικογένεια σε αυτήν την ηλικία, απάντησε: «Δεν ένιωσα ποτέ άβολα. Για κάποιον λόγο δεν νιώθω άβολα με τα αρνητικά σχόλια».
Δείτε το βίντεο
Όπως δήλωσε η ηθοποιός, ο θάνατος της μητέρας της έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη ζωή της: «Η απώλεια είναι οδυνηρή, παίρνει χρόνο και αφήνει πάντα ένα κενό που δεν μπορεί να κλείσει. Δεν ξεπερνάς την απώλεια της μητέρας σου. Μου πήρε κάποια χρόνια να βγω από ένα τούνελ. Η απώλειά τους σε ταρακουνάει συθέμελα, οπότε για να επανέλθεις και να ξαναβρείς τις ισορροπίες χρειάζεσαι χρόνο, βοήθεια. Πρέπει να το δεις κατάματα», είπε και σημείωσε πως προσπαθεί να δείχνει την τρυφερότητα και την αγάπη που λάμβανε η ίδια στο δικό της παιδί.
Όσον αφορά στην πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, η Ιωάννα Παππά εξήγησε πως έχει αρνηθεί ρόλους για να μην ταυτιστεί με συγκεκριμένου τύπου ήρωες: «Δεν ήταν ο στόχος να μην ταυτιστώ ακριβώς, αλλά αν είχα να επιλέξω ανάμεσα σε 2-3 προτάσεις κάτι που θεωρούσα πιο μεγάλη πρόκληση, κάπως θα με ξάφνιαζε κι εμένα και κατ' επέκταση και το κοινό, το προτιμούσα», ανέφερε.
Όπως επισήμανε, ο φόβος της να μην εκτεθεί της στέρησε ορισμένες ευκαιρίες: «Μπορεί να είχα κάνει διαφορετικές επιλογές σε κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να τα κάνω παράλληλα. Νομίζω ότι είχα και ένα κράτημα, μία φοβία κάπως να εκτεθώ παραπάνω. Να παίξω, ας πούμε σε ένα βιντεοκλίπ ενός γνωστού τραγουδιστή. Μου έχουν τύχει κι αυτά δηλαδή και έχω πει όχι», δήλωσε.
Η υποκριτική, ωστόσο, τόνισε πως ήταν πάντοτε μέρος της ζωής της: «Κάπως ξεκίνησα ερασιτεχνικά να ασχολούμαι με την υποκριτική, από το σχολείο ακόμα και μπήκα πολύ ομαλά μέσα σε αυτό, σαν να μην υπήρχε άλλη σκέψη. Οπότε ασχολήθηκα λίγο με το σχέδιο. Εκεί ευτυχώς δεν ήρθαν τα πράγματα όπως τα ήθελα».
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» μίλησε παράλληλα για την απώλεια της μητέρας της και τον τρόπο που την επηρέασε, για τις φοβίες γύρω από τη δουλειά της και τα «όχι» που είπε.
Αναφερόμενη στη μητρότητα, η Ιωάννα Παππά εξομολογήθηκε: «Έγινα μητέρα στα 42. Όταν δεν τίθεται ιατρικό ζήτημα, να είναι επικίνδυνο για το παιδί ή για τη μητέρα και επιστημονικά σου λένε ότι μπορείς να προχωρήσεις, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία επιθυμεί. Γιατί τα πράγματα δεν έρχονται και προγραμματισμένα» και όταν ρωτήθηκε εάν επηρεάστηκε από την αρνητική κριτική σχετικά με την απόφασή της να δημιουργήσει οικογένεια σε αυτήν την ηλικία, απάντησε: «Δεν ένιωσα ποτέ άβολα. Για κάποιον λόγο δεν νιώθω άβολα με τα αρνητικά σχόλια».
Δείτε το βίντεο
Όπως δήλωσε η ηθοποιός, ο θάνατος της μητέρας της έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη ζωή της: «Η απώλεια είναι οδυνηρή, παίρνει χρόνο και αφήνει πάντα ένα κενό που δεν μπορεί να κλείσει. Δεν ξεπερνάς την απώλεια της μητέρας σου. Μου πήρε κάποια χρόνια να βγω από ένα τούνελ. Η απώλειά τους σε ταρακουνάει συθέμελα, οπότε για να επανέλθεις και να ξαναβρείς τις ισορροπίες χρειάζεσαι χρόνο, βοήθεια. Πρέπει να το δεις κατάματα», είπε και σημείωσε πως προσπαθεί να δείχνει την τρυφερότητα και την αγάπη που λάμβανε η ίδια στο δικό της παιδί.
Όσον αφορά στην πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, η Ιωάννα Παππά εξήγησε πως έχει αρνηθεί ρόλους για να μην ταυτιστεί με συγκεκριμένου τύπου ήρωες: «Δεν ήταν ο στόχος να μην ταυτιστώ ακριβώς, αλλά αν είχα να επιλέξω ανάμεσα σε 2-3 προτάσεις κάτι που θεωρούσα πιο μεγάλη πρόκληση, κάπως θα με ξάφνιαζε κι εμένα και κατ' επέκταση και το κοινό, το προτιμούσα», ανέφερε.
Όπως επισήμανε, ο φόβος της να μην εκτεθεί της στέρησε ορισμένες ευκαιρίες: «Μπορεί να είχα κάνει διαφορετικές επιλογές σε κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να τα κάνω παράλληλα. Νομίζω ότι είχα και ένα κράτημα, μία φοβία κάπως να εκτεθώ παραπάνω. Να παίξω, ας πούμε σε ένα βιντεοκλίπ ενός γνωστού τραγουδιστή. Μου έχουν τύχει κι αυτά δηλαδή και έχω πει όχι», δήλωσε.
Η υποκριτική, ωστόσο, τόνισε πως ήταν πάντοτε μέρος της ζωής της: «Κάπως ξεκίνησα ερασιτεχνικά να ασχολούμαι με την υποκριτική, από το σχολείο ακόμα και μπήκα πολύ ομαλά μέσα σε αυτό, σαν να μην υπήρχε άλλη σκέψη. Οπότε ασχολήθηκα λίγο με το σχέδιο. Εκεί ευτυχώς δεν ήρθαν τα πράγματα όπως τα ήθελα».
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