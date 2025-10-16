Η Ιωάννα Παππά εξήγησε τον λόγο που δεν έχει κάνει δεύτερο παιδί
Η ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά μητέρα το 2019, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο της με τον Κωνσταντίνο Πάντο
Toν λόγο που αποφάσισε να μην κάνει δεύτερο παιδί αποκάλυψε η Ιωάννα Παππά. Η ηθοποιός εξήγησε πως ενώ είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά της, κάτι τέτοιο της φαίνεται πολύ δύσκολο, αφού δεν έχει καμία βοήθεια στην ανατροφή του.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», η Ιωάννα Παππά ανέφερε: «Κάποια στιγμή σκέφτηκα το δεύτερο παιδί αλλά ήταν δύσκολο από άποψη χρόνων και βοήθειας. Γιατί είδα πως κύλησε ο πρώτος καιρός με το πρώτο μου παιδί, τα πρώτα τρία χρόνια εννοώ».
Στη συνέχεια, εξήγησε πως και στο πρώτο της παιδί, ο χαρακτήρας του και το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα δυναμικό, το έκανε ακόμα πιο δύσκολο για κάποιον να της παρέχει βοήεια. «Νομίζω ότι στην εποχή μας, αν δεν υπάρχει βοήθεια… εγώ έχω βοήθεια αλλά όχι και για δεύτερο παιδί. Δηλαδή με όλο αυτό το ξεκίνημα και όσα αυτό απαιτεί, ήταν δύσκολα τα πρώτα χρόνια. Ήταν και ένα δυναμικό παιδί οπότε οι άνθρωποι, που τον κρατούσαν, έπρεπε να είναι και σε κατάσταση που να μπορούν να είναι σε εγρήγορση. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Νομίζω ότι αν είχε κυλήσει πιο ομαλά ο πρώτος καιρός με τον Αντώνη, θα είχα μπει πιο εύκολα στην διαδικασία», σημείωσε.
