Η Τζέσικα Λανγκ σκέφτεται να αποσυρθεί από την υποκριτική: Νιώθω ότι φτάνω στο τέλος
Η Τζέσικα Λανγκ σκέφτεται να αποσυρθεί από την υποκριτική: Νιώθω ότι φτάνω στο τέλος
Ο τελευταίος ρόλος που ανέλαβε η ηθοποιός είναι εκείνος της Μέρι στην ταινία «Long Day's Journey Into Night»
Το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την υποκριτική σκέφτεται η Τζέσικα Λανγκ, όπως εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της.
Η 77χρονη ηθοποιός μιλώντας στο Rolling Stone επισήμανε πως η τελευταία της ταινία, η κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Γιουτζίν Ο'Νιλ «Long Day's Journey Into Night», θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ταιριαστό επίλογο στην καριέρα της.
«Στην πραγματικότητα, νιώθω ότι φτάνω στο τέλος», δήλωσε χαρακτηριστικά η Τζέσικα Λανγκ και πρόσθεσε αναφερόμενη στο φιλμ: «Δεν είναι κακός τρόπος για να τελειώσει (με αυτόν τον τρόπο η καριέρα μου)».
Η ηθοποιός δήλωσε παράλληλα ότι συμμετέχει σε ορισμένα επαγγελματικά πρότζεκτ τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, ωστόσο δεν γνωρίζει αν τελικά θα πραγματοποιηθούν: «Υπάρχουν δύο πρότζεκτ που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολύ καιρό και μπορεί να γίνουν ή μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Δεν φαίνεται πλέον εύκολο να γίνουν ταινίες. Τουλάχιστον όχι το είδος των ταινιών που με ενδιαφέρουν», ανέφερε.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η Λανγκ έκανε έναν απολογισμό της καριέρας της και στάθηκε στους σημαντικούς σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε: «Όταν σκέφτομαι τους σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργάστηκα: τον (Μπομπ) Φόσι, τον Μπομπ Ράφελσον, τον Κώστα Γαβρά, τον Τόνι Ρίτσαρντσον, τον Κάρελ Ράιζ. Είχα εξαιρετικές ευκαιρίες να συνεργαστώ με σπουδαίους καλλιτέχνες», δήλωσε.
«Και οι ηθοποιοί με τους οποίους συνεργαζόμουν. Ο Ντάστιν (Χόφμαν), η Κιμ (Στάνλεϊ) και ο Τζακ (Νίκολσον). Ας προσθέσουμε και τον (Μάρτιν) Σκορσέζε. Ήταν μια εκπληκτική διαδρομή», πρόσθεσε.
Όταν η Λανγκ ρωτήθηκε πώς θα ήθελε να τη θυμούνται οι θαυμαστές της, απάντησε πως θα ήθελε να μείνει στη μνήμη του κοινού ως μια «ειλικρινής ηθοποιός».
«Ήμουν απίστευτα τυχερή. Αγαπώ την υποκριτική και είχα τη δυνατότητα να την ασκώ για δεκαετίες, κάτι που για μένα ήταν χαρά. Ήταν δύσκολο κάποιες φορές, να ισορροπώ ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα, τις τοποθεσίες των γυρισμάτων και το να παίρνω τα παιδιά μου μαζί μου από εδώ κι από εκεί. Αλλά όλο αυτό ήταν μια μεγάλη περιπέτεια. Είμαι πολύ ευγνώμων που ήρθε στη ζωή μου», είπε ακόμη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 77χρονη ηθοποιός μιλώντας στο Rolling Stone επισήμανε πως η τελευταία της ταινία, η κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Γιουτζίν Ο'Νιλ «Long Day's Journey Into Night», θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ταιριαστό επίλογο στην καριέρα της.
«Στην πραγματικότητα, νιώθω ότι φτάνω στο τέλος», δήλωσε χαρακτηριστικά η Τζέσικα Λανγκ και πρόσθεσε αναφερόμενη στο φιλμ: «Δεν είναι κακός τρόπος για να τελειώσει (με αυτόν τον τρόπο η καριέρα μου)».
Jessica Lange, 77, Says She Might Retire Soon: ‘I’m Coming to an End’ https://t.co/QXtaLD2E0F— People (@people) October 31, 2026
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η Λανγκ έκανε έναν απολογισμό της καριέρας της και στάθηκε στους σημαντικούς σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε: «Όταν σκέφτομαι τους σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργάστηκα: τον (Μπομπ) Φόσι, τον Μπομπ Ράφελσον, τον Κώστα Γαβρά, τον Τόνι Ρίτσαρντσον, τον Κάρελ Ράιζ. Είχα εξαιρετικές ευκαιρίες να συνεργαστώ με σπουδαίους καλλιτέχνες», δήλωσε.
«Και οι ηθοποιοί με τους οποίους συνεργαζόμουν. Ο Ντάστιν (Χόφμαν), η Κιμ (Στάνλεϊ) και ο Τζακ (Νίκολσον). Ας προσθέσουμε και τον (Μάρτιν) Σκορσέζε. Ήταν μια εκπληκτική διαδρομή», πρόσθεσε.
Όταν η Λανγκ ρωτήθηκε πώς θα ήθελε να τη θυμούνται οι θαυμαστές της, απάντησε πως θα ήθελε να μείνει στη μνήμη του κοινού ως μια «ειλικρινής ηθοποιός».
«Ήμουν απίστευτα τυχερή. Αγαπώ την υποκριτική και είχα τη δυνατότητα να την ασκώ για δεκαετίες, κάτι που για μένα ήταν χαρά. Ήταν δύσκολο κάποιες φορές, να ισορροπώ ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα, τις τοποθεσίες των γυρισμάτων και το να παίρνω τα παιδιά μου μαζί μου από εδώ κι από εκεί. Αλλά όλο αυτό ήταν μια μεγάλη περιπέτεια. Είμαι πολύ ευγνώμων που ήρθε στη ζωή μου», είπε ακόμη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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