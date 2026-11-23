Δύο μαθητές τραυματίστηκαν από την πτώση πλαστικού καλύμματος φωτιστικού οροφής – Τι δήλωσε στο protothema.gr ο δήμαρχος Πετρούπολης για το περιστατικό και την κατάσταση των σχολικών κτιρίων





Το περιστατικό έρχεται στο φως μετά τη







«Ένα πλαστικό κάλυμμα πλεξιγκλάς έπεσε από το φωτιστικό οροφής πάνω σε έναν μαθητή και τα θραύσματα χτύπησαν το μάτι ενός δεύτερου μαθητή. Κατευθείαν και τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του ΚΑΤ και μάλιστα, τα συνόδευσε και ο αντιδήμαρχος Παιδείας. Ενώ εγώ παράλληλα επικοινώνησα με το νοσοκομείο και ζήτησα να δεχθούν τα παιδιά άμεσα για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Και οι δύο μαθητές είναι καλά στην υγεία τους, έφυγαν την ίδια μέρα από το νοσοκομείο παρόλο που ο μαθητής που τραυματίστηκε στο μάτι χρειάστηκε να του παρασχεθεί κάποιο κολλύριο για τις γραντζουνιές», είπε ο δήμαρχος.



«Την ίδια μέρα έγινε αυτοψία στο σχολείο, αν τυχόν παρουσιάζουν προβλήματα και τα υπόλοιπα φωτιστικά , δεν βρέθηκε κάτι όπως και για το συγκεκριμένο φωτιστικό δεν φαινόταν ότι θα συμβεί αυτό το περιστατικό», πρόσθεσε ο κ. Σίμος







«Θέλω να προσθέσω ότι διεκδικήσαμε και πήραμε από το Υπουργείο Εσωτερικών μια επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 ευρώ για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν και πραγματικά σταθήκαμε τυχεροί. Οι εργασίες αυτές θα ξεκινήσουν τα Χριστούγεννα», εξήγησε.



Η ανακοίνωση του Δήμου Πετρούπολης Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πετρούπολης επιβεβαίωσε ότι οι δύο μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά και είναι καλά στην υγεία τους.



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«Ο Δήμος Πετρούπολης, σχετικά με το περιστατικό που έγινε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο 1ο Γενικό Λύκειο της πόλης μας, ενημερώνει πως οι δύο μαθητές που τραυματίστηκαν ελαφρά είναι καλά στην υγεία τους.



Ως Δημοτική Αρχή, από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το συμβάν, βρεθήκαμε στο πλευρό των μαθητών, των γονιών τους και των εκπαιδευτικών.



Συγκεκριμένα, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Γιώργος Τσιακίλος, μετέβη στο σχολείο και συνόδεψε τους μαθητές στο νοσοκομείο. Ο Δήμαρχος, Βαγγέλης Σίμος, επικοινώνησε με τους Διοικητές των νοσοκομείων για τη φροντίδα των μαθητών, οι οποίοι έλαβαν οδηγίες από τους γιατρούς και ευτυχώς επέστρεψαν σπίτι τους γρήγορα.



Δύο μαθητές τραυματίστηκαν από την πτώση πλαστικού καλύμματος φωτιστικού οροφής στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης , την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με τον έναν να δέχεται το χτύπημα από το κάλυμμα και τον δεύτερο να τραυματίζεται στο μάτι από τα θραύσματα.Το περιστατικό έρχεται στο φως μετά τη μεγάλη έρευνα του Πρώτου Θέματος για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες σχολικά κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα , επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης και της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων.Μιλώντας στο protothema.gr, ο δήμαρχος Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος, περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκαν οι δύο μαθητές, εξηγώντας ότι το πλαστικό κάλυμμα από φωτιστικό οροφής έπεσε πάνω στο ένα παιδί, ενώ τα θραύσματά του χτύπησαν στο μάτι το δεύτερο.«Ένα πλαστικό κάλυμμα πλεξιγκλάς έπεσε από το φωτιστικό οροφής πάνω σε έναν μαθητή και τα θραύσματα χτύπησαν το μάτι ενός δεύτερου μαθητή. Κατευθείαν και τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του ΚΑΤ και μάλιστα, τα συνόδευσε και ο αντιδήμαρχος Παιδείας. Ενώ εγώ παράλληλα επικοινώνησα με το νοσοκομείο και ζήτησα να δεχθούν τα παιδιά άμεσα για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Και οι δύο μαθητές είναι καλά στην υγεία τους, έφυγαν την ίδια μέρα από το νοσοκομείο παρόλο που ο μαθητής που τραυματίστηκε στο μάτι χρειάστηκε να του παρασχεθεί κάποιο κολλύριο για τις γραντζουνιές», είπε ο δήμαρχος.«Την ίδια μέρα έγινε αυτοψία στο σχολείο, αν τυχόν παρουσιάζουν προβλήματα και τα υπόλοιπα φωτιστικά , δεν βρέθηκε κάτι όπως και για το συγκεκριμένο φωτιστικό δεν φαινόταν ότι θα συμβεί αυτό το περιστατικό», πρόσθεσε ο κ. ΣίμοςΟ Βαγγέλης Σίμος αναφέρθηκε και στην κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων του δήμου, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο σχολικό κτίριο είναι ηλικίας 50 ετών. Παράλληλα, στάθηκε στο ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης που λαμβάνει ο Δήμος Πετρούπολης για τη συντήρηση των σχολείων. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο δήμος λαμβάνει 160.000 ευρώ ετησίως για συνολικά 43 σχολεία, ποσό που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν φτάνει «ούτε για ζήτω».«Θέλω να προσθέσω ότι διεκδικήσαμε και πήραμε από το Υπουργείο Εσωτερικών μια επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 ευρώ για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν και πραγματικά σταθήκαμε τυχεροί. Οι εργασίες αυτές θα ξεκινήσουν τα Χριστούγεννα», εξήγησε.Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πετρούπολης επιβεβαίωσε ότι οι δύο μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά και είναι καλά στην υγεία τους.Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Ο Δήμος Πετρούπολης, σχετικά με το περιστατικό που έγινε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο 1ο Γενικό Λύκειο της πόλης μας, ενημερώνει πως οι δύο μαθητές που τραυματίστηκαν ελαφρά είναι καλά στην υγεία τους.Ως Δημοτική Αρχή, από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το συμβάν, βρεθήκαμε στο πλευρό των μαθητών, των γονιών τους και των εκπαιδευτικών.Συγκεκριμένα, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Γιώργος Τσιακίλος, μετέβη στο σχολείο και συνόδεψε τους μαθητές στο νοσοκομείο. Ο Δήμαρχος, Βαγγέλης Σίμος, επικοινώνησε με τους Διοικητές των νοσοκομείων για τη φροντίδα των μαθητών, οι οποίοι έλαβαν οδηγίες από τους γιατρούς και ευτυχώς επέστρεψαν σπίτι τους γρήγορα.

Επιπλέον, παρέμεινε σε επαφή και με τη διεύθυνση του σχολείου. Εργαζόμενοι του Δήμου, πήγαν στο σχολείο για έλεγχο. Η Δημοτική Αρχή εύχεται περαστικά στους μαθητές.



Πάγια προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Πλην όμως, παρά τις εργασίες συντήρησης των σχολείων που κάνουν τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου μας, η υποστελέχωση και η έλλειψη επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης αποτελούν σοβαρά εμπόδια κι απαιτείται συνεχής διεκδίκηση και αγώνας κόντρα στην πολιτική διαχρονικά των κυβερνήσεων που θεωρεί την ανάγκη των παιδιών για σύγχρονα και ασφαλή κτίρια ως κόστος.



Ως Δημοτική Αρχή, ήδη, κατόπιν διεκδικήσεων μας μαζί με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, καταφέραμε να διασφαλίσουμε χρηματοδότηση στην οποία, μεταξύ άλλων, έχουμε εντάξει την αντικατάσταση παλιών φωτιστικών στα σχολεία.



Το προσεχές διάστημα και μπροστά στις 15/12 που έχει οριστεί ως Ημέρα Παιδείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης των εκλεγμένων της «Λαϊκής Συσπείρωσης», θα συζητήσουμε με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, περαιτέρω ενέργειες και πρωτοβουλίες, στις οποίες θα προβούμε προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών μας, που είναι το μέλλον της πόλης μας!»