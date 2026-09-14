Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Η Τζέσικα Λανγκ και ο Εντ Χάρις ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ταινία «Long Day’s Journey Into Night», δείτε το τρέιλερ
Η Τζέσικα Λανγκ και ο Εντ Χάρις ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ταινία «Long Day’s Journey Into Night», δείτε το τρέιλερ
Το έργο του Ευγένιου Ο’Νιλ μεταφέρεται για τρίτη φορά στον κινηματογράφο
Η Τζέσικα Λανγκ επιστρέφει στον ρόλο που είχε υποδυθεί στο «Long Day’s Journey Into Night», στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του έργου, για τον οποίο είχε κερδίσει βραβείο Tony το 2016.
Η 77χρονη ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με τους Εντ Χάρις, Μπεν Φόστερ και Κόλιν Μόργκαν. Ο Τζόναθαν Κεντ, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει τη Λανγκ στη θεατρική εκδοχή του έργου του Ευγένιου Ο’Νιλ, επιστρέφει και για την ταινία, πραγματοποιώντας παράλληλα το κινηματογραφικό σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ.
«Η οικογένεια Τάιρον είναι παγιδευμένη σε έναν κύκλο συγκρούσεων και πικρίας. Όταν ο μικρότερος γιος, Έντμουντ, επιστρέφει στο σπίτι, βρίσκει την οικογένειά του σε κατάσταση διάλυσης, να παλεύει με τον εθισμό και την ασθένεια, ενώ τα μέλη της εξαρτώνται το ένα από το άλλο και αλληλοκατηγορούνται στον ίδιο βαθμό», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.
Η Λανγκ υποδύεται τη μητέρα της οικογένειας, Μέρι Τάιρον. Η ιστορία του «Long Day’s Journey Into Night» επικεντρώνεται στη Μέρι και στην οικογένειά της, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την προβληματική εξάρτησή της στις ουσίες, αλλά και με τις υπόλοιπες εντάσεις που τους χωρίζουν.
Δείτε το τρέιλερ
Η Λανγκ είναι η τρίτη ηθοποιός που ενσαρκώνει τον συγκεκριμένο ρόλο στον κινηματογράφο. Η Κάθριν Χέπμπορν είχε υποδυθεί τη Μέρι σε ταινία του 1962, ενώ η Μάρθα Χένρι είχε αναλάβει τον ρόλο σε καναδική κινηματογραφική μεταφορά του 1996.
«Το να υποδύομαι τη Μέρι Τάιρον υπήρξε μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου, πρώτα στο West End, μετά στο Broadway και τώρα στον κινηματογράφο», ανέφερε η Λανγκ σε δήλωσή της στο PEOPLE. «Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερος ρόλος. Η Μέρι είναι σαν ένα πηγάδι χωρίς πάτο· ποτέ δεν φτάνεις στο τέλος της. Θα μπορούσες να περάσεις μια ολόκληρη ζωή με αυτόν τον χαρακτήρα και να συνεχίζεις να ανακαλύπτεις κάτι καινούργιο», πρόσθεσε.
Ο 77χρονος Κεντ σκηνοθετεί την ταινία, βασισμένος σε κινηματογραφική διασκευή του έργου από τον Ντέιβιντ Λίντσεϊ-Αμπέρ, γνωστό από τα «Inkheart», «Oz the Great and Powerful» και «Poltergeist» του 2015. «Η πρόκληση της μεταφοράς του έργου του Ο’Νιλ στον κινηματογράφο έγινε πολύ ευκολότερη έχοντας δύο από τους πιο σπουδαίους Αμερικανούς ηθοποιούς επικεφαλής ενός εξαιρετικού καστ. Έδωσαν ζωντανή αυθεντικότητα και αμεσότητα στην κλειστοφοβία της τραγικής οικογένειας Τάιρον», δήλωσε ο σκηνοθέτης στο PEOPLE.
Η 77χρονη ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με τους Εντ Χάρις, Μπεν Φόστερ και Κόλιν Μόργκαν. Ο Τζόναθαν Κεντ, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει τη Λανγκ στη θεατρική εκδοχή του έργου του Ευγένιου Ο’Νιλ, επιστρέφει και για την ταινία, πραγματοποιώντας παράλληλα το κινηματογραφικό σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ.
«Η οικογένεια Τάιρον είναι παγιδευμένη σε έναν κύκλο συγκρούσεων και πικρίας. Όταν ο μικρότερος γιος, Έντμουντ, επιστρέφει στο σπίτι, βρίσκει την οικογένειά του σε κατάσταση διάλυσης, να παλεύει με τον εθισμό και την ασθένεια, ενώ τα μέλη της εξαρτώνται το ένα από το άλλο και αλληλοκατηγορούνται στον ίδιο βαθμό», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.
Η Λανγκ υποδύεται τη μητέρα της οικογένειας, Μέρι Τάιρον. Η ιστορία του «Long Day’s Journey Into Night» επικεντρώνεται στη Μέρι και στην οικογένειά της, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την προβληματική εξάρτησή της στις ουσίες, αλλά και με τις υπόλοιπες εντάσεις που τους χωρίζουν.
Δείτε το τρέιλερ
Η Λανγκ είναι η τρίτη ηθοποιός που ενσαρκώνει τον συγκεκριμένο ρόλο στον κινηματογράφο. Η Κάθριν Χέπμπορν είχε υποδυθεί τη Μέρι σε ταινία του 1962, ενώ η Μάρθα Χένρι είχε αναλάβει τον ρόλο σε καναδική κινηματογραφική μεταφορά του 1996.
«Το να υποδύομαι τη Μέρι Τάιρον υπήρξε μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου, πρώτα στο West End, μετά στο Broadway και τώρα στον κινηματογράφο», ανέφερε η Λανγκ σε δήλωσή της στο PEOPLE. «Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερος ρόλος. Η Μέρι είναι σαν ένα πηγάδι χωρίς πάτο· ποτέ δεν φτάνεις στο τέλος της. Θα μπορούσες να περάσεις μια ολόκληρη ζωή με αυτόν τον χαρακτήρα και να συνεχίζεις να ανακαλύπτεις κάτι καινούργιο», πρόσθεσε.
Ο 77χρονος Κεντ σκηνοθετεί την ταινία, βασισμένος σε κινηματογραφική διασκευή του έργου από τον Ντέιβιντ Λίντσεϊ-Αμπέρ, γνωστό από τα «Inkheart», «Oz the Great and Powerful» και «Poltergeist» του 2015. «Η πρόκληση της μεταφοράς του έργου του Ο’Νιλ στον κινηματογράφο έγινε πολύ ευκολότερη έχοντας δύο από τους πιο σπουδαίους Αμερικανούς ηθοποιούς επικεφαλής ενός εξαιρετικού καστ. Έδωσαν ζωντανή αυθεντικότητα και αμεσότητα στην κλειστοφοβία της τραγικής οικογένειας Τάιρον», δήλωσε ο σκηνοθέτης στο PEOPLE.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα