Η Ρίτα Όρα μεταμορφώθηκε σε Ντόλι Πάρτον για το Χάλογουιν, δείτε φωτογραφίες
GALA
Ρίτα Όρα Ντόλι Πάρτον Χάλογουιν

Η Ρίτα Όρα μεταμορφώθηκε σε Ντόλι Πάρτον για το Χάλογουιν, δείτε φωτογραφίες

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ξανθιά περούκα και μπλε σκιά σε πάρτι στη Νέα Υόρκη

Η Ρίτα Όρα μεταμορφώθηκε σε Ντόλι Πάρτον για το Χάλογουιν, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε Ντόλι Πάρτον μεταμορφώθηκε η Ρίτα Όρα για το φετινό Χάλογουιν και έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της.

Η τραγουδίστρια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έδωσε το παρών σε πάρτι στη Νέα Υόρκη φορώντας ένα πουκάμισο το οποίο είχε δέσει, αφήνοντας την κοιλιά της εκτεθειμένη, τζιν παντελόνι, κόκκινη ζώνη και γόβες στο ίδιο χρώμα, επιλέγοντας για αξεσουάρ μία μαύρη τσάντα, μεγάλα ασημένια βραχιόλια και πολύχρωμα σκουλαρίκια.

Η Όρα υιοθέτησε επίσης το χαρακτηριστικό ξανθό χτένισμα της θρυλικής ερμηνεύτριας της κάντρι, φορώντας περούκα, ενώ για να ολοκληρώσει το look της επέλεξε γαλάζια σκιά στα μάτια.

Δείτε φωτογραφίες

Η Ρίτα Όρα μεταμορφώθηκε σε Ντόλι Πάρτον για το Χάλογουιν, δείτε φωτογραφίες
Η Ρίτα Όρα μεταμορφώθηκε σε Ντόλι Πάρτον για το Χάλογουιν, δείτε φωτογραφίες


Η τραγουδίστρια με την εμφάνισή της τίμησε με τον δικό της τρόπο την Ντόλι Πάρτον που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από «σύντομη» μάχη με τον καρκίνο.

Φωτογραφίες: The Hapa Blonde / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης