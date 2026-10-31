Η Ρίτα Όρα μεταμορφώθηκε σε Ντόλι Πάρτον για το Χάλογουιν, δείτε φωτογραφίες
Η Ρίτα Όρα μεταμορφώθηκε σε Ντόλι Πάρτον για το Χάλογουιν, δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ξανθιά περούκα και μπλε σκιά σε πάρτι στη Νέα Υόρκη
Σε Ντόλι Πάρτον μεταμορφώθηκε η Ρίτα Όρα για το φετινό Χάλογουιν και έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της.
Η τραγουδίστρια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έδωσε το παρών σε πάρτι στη Νέα Υόρκη φορώντας ένα πουκάμισο το οποίο είχε δέσει, αφήνοντας την κοιλιά της εκτεθειμένη, τζιν παντελόνι, κόκκινη ζώνη και γόβες στο ίδιο χρώμα, επιλέγοντας για αξεσουάρ μία μαύρη τσάντα, μεγάλα ασημένια βραχιόλια και πολύχρωμα σκουλαρίκια.
Η Όρα υιοθέτησε επίσης το χαρακτηριστικό ξανθό χτένισμα της θρυλικής ερμηνεύτριας της κάντρι, φορώντας περούκα, ενώ για να ολοκληρώσει το look της επέλεξε γαλάζια σκιά στα μάτια.
Δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια με την εμφάνισή της τίμησε με τον δικό της τρόπο την Ντόλι Πάρτον που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από «σύντομη» μάχη με τον καρκίνο.
Φωτογραφίες: The Hapa Blonde / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Η τραγουδίστρια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έδωσε το παρών σε πάρτι στη Νέα Υόρκη φορώντας ένα πουκάμισο το οποίο είχε δέσει, αφήνοντας την κοιλιά της εκτεθειμένη, τζιν παντελόνι, κόκκινη ζώνη και γόβες στο ίδιο χρώμα, επιλέγοντας για αξεσουάρ μία μαύρη τσάντα, μεγάλα ασημένια βραχιόλια και πολύχρωμα σκουλαρίκια.
Η Όρα υιοθέτησε επίσης το χαρακτηριστικό ξανθό χτένισμα της θρυλικής ερμηνεύτριας της κάντρι, φορώντας περούκα, ενώ για να ολοκληρώσει το look της επέλεξε γαλάζια σκιά στα μάτια.
Δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια με την εμφάνισή της τίμησε με τον δικό της τρόπο την Ντόλι Πάρτον που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από «σύντομη» μάχη με τον καρκίνο.
Φωτογραφίες: The Hapa Blonde / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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