Η Μάιλι Σάιρους ξέσπασε σε κλάματα τιμώντας τη νονά της, Ντόλι Πάρτον σε συναυλία: Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν μπορεί να μας χωρίσει, είπε
Η Μάιλι Σάιρους ξέσπασε σε κλάματα τιμώντας τη νονά της, Ντόλι Πάρτον σε συναυλία: Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν μπορεί να μας χωρίσει, είπε
Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Jolene» με δάκρυα στα μάτια, ενώ μίλησε συγκινημένη για τον ιδιαίτερο δεσμό τους
Σε κλάματα ξέσπασε η Μάιλι Σάιρους κατά τη διάρκεια συναυλίας της, τιμώντας τη νονά της, Ντόλι Πάρτον και δηλώνοντας πως τίποτα στη ζωή «δεν μπορεί να τις χωρίσει».
Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, η 33χρονη τραγουδίστρια απέτισε φόρο τιμής στη θρυλική μορφή της κάντρι, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών. Σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Hollywood Bowl ερμήνευσε το «Jolene» με δάκρυα στα μάτια, ενώ μίλησε συγκινημένη για τον ιδιαίτερο δεσμό τους.
Δείτε βίντεο
Πριν ερμηνεύσει τη μεγάλη επιτυχία της Πάρτον, η Σάιρους μοιράστηκε με το κοινό μια προσωπική ανάμνηση από τη μοναδική φορά που είχε δει τη νονά της να τραγουδά ζωντανά στον ιστορικό χώρο του Hollywood Bowl. Όπως αφηγήθηκε, η Ντόλι Πάρτον ήθελε τότε να την ανεβάσει στη σκηνή μαζί της. Η ίδια, ωστόσο, της είχε πει ότι προτιμούσε να παρακολουθήσει τη συναυλία από τις θέσεις του κοινού, όπως ακριβώς θα έκανε και ένας θαυμαστής της.
Η Πάρτον συμφώνησε, όμως η Μάιλι Μάιλι υποψιαζόταν ότι η νονά της είχε ετοιμάσει κάποια έκπληξη. Πράγματι, η τραγουδίστρια άνοιξε τη συναυλία με το τραγούδι «The Best of Both Worlds» από τη σειρά «Hannah Montana» και στη συνέχεια αποκάλυψε σε ολόκληρο το κοινό ότι η Μάιλι βρισκόταν ανάμεσά τους και παρακολουθούσε την εμφάνισή της.
«Όπως συνέβη με τόσα πολλά πράγματα που έκανε η Ντόλι και τότε δεν μπορούσα να καταλάβω, τώρα που κάθομαι εδώ μαζί σας, νιώθοντάς την παντού γύρω μου και γνωρίζοντας ότι είναι δίπλα μου κάθε μέρα, κάθε στιγμή, περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσε να είναι όταν ήταν εδώ, αισθάνομαι την παρουσία της πιο έντονα από ποτέ», είπε η Σάιρους στο κοινό και συνέχισε: «Το ότι μπορώ να μοιραστώ αυτή την ιστορία μαζί σας κάνει εκείνη τη βραδιά πραγματικά πολύτιμη. Αυτή η ανάμνηση είναι ένας θησαυρός για μένα. Εγώ και η Ντόλι είμαστε αιώνιες. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν θα μπορούσε να μας χωρίσει» είπε ενώ παράλληλα είχε ξεσπάσει σε κλάματα. «Και θα την ξαναδώ. Ανυπομονώ απίστευτα, γιατί μου λείπει. Μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχουμε σήμερα γράφτηκαν, ηχογραφήθηκαν και ερμηνεύτηκαν από την Ντόλι» κατέληξε.
Η Μάιλι Σάιρους γνώριζε την Ντόλι Πάρτον από τη γέννησή της. Η θρυλική τραγουδίστρια διατηρούσε στενή φιλία με τον πατέρα της Μάιλι, Μπίλι Ρέι Σάιρους, από τη δεκαετία του 1990, όταν οι δυο τους ήρθαν κοντά κατά τη διάρκεια κοινών περιοδειών. Έτσι, ο Μπίλι Ρέι και η τότε σύζυγός του, Τις Σάιρους ζήτησαν από την Πάρτον να γίνει νονά της κόρης τους, η οποία γεννήθηκε το 1992.
Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, η 33χρονη τραγουδίστρια απέτισε φόρο τιμής στη θρυλική μορφή της κάντρι, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών. Σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Hollywood Bowl ερμήνευσε το «Jolene» με δάκρυα στα μάτια, ενώ μίλησε συγκινημένη για τον ιδιαίτερο δεσμό τους.
Δείτε βίντεο
@braeden.obrien
Miley and the whole crowd were sobbing😭 #mileycyrus #dollyparton #jolene #hollywoodbowl #basspersuades♬ original sound - Braeden O’Brien
@itsalexmars
Miley Cyrus performs “Jolene” in honor of her godmother, Dolly Parton, live at the Hollywood Bowl. #mileycyrus #livemusic #concert #jolene #dollyparton♬ original sound - Alex Mars
Η Πάρτον συμφώνησε, όμως η Μάιλι Μάιλι υποψιαζόταν ότι η νονά της είχε ετοιμάσει κάποια έκπληξη. Πράγματι, η τραγουδίστρια άνοιξε τη συναυλία με το τραγούδι «The Best of Both Worlds» από τη σειρά «Hannah Montana» και στη συνέχεια αποκάλυψε σε ολόκληρο το κοινό ότι η Μάιλι βρισκόταν ανάμεσά τους και παρακολουθούσε την εμφάνισή της.
«Όπως συνέβη με τόσα πολλά πράγματα που έκανε η Ντόλι και τότε δεν μπορούσα να καταλάβω, τώρα που κάθομαι εδώ μαζί σας, νιώθοντάς την παντού γύρω μου και γνωρίζοντας ότι είναι δίπλα μου κάθε μέρα, κάθε στιγμή, περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσε να είναι όταν ήταν εδώ, αισθάνομαι την παρουσία της πιο έντονα από ποτέ», είπε η Σάιρους στο κοινό και συνέχισε: «Το ότι μπορώ να μοιραστώ αυτή την ιστορία μαζί σας κάνει εκείνη τη βραδιά πραγματικά πολύτιμη. Αυτή η ανάμνηση είναι ένας θησαυρός για μένα. Εγώ και η Ντόλι είμαστε αιώνιες. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν θα μπορούσε να μας χωρίσει» είπε ενώ παράλληλα είχε ξεσπάσει σε κλάματα. «Και θα την ξαναδώ. Ανυπομονώ απίστευτα, γιατί μου λείπει. Μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχουμε σήμερα γράφτηκαν, ηχογραφήθηκαν και ερμηνεύτηκαν από την Ντόλι» κατέληξε.
@varietymagazine
#MileyCyrus breaks down in tears as she pays tribute to #DollyParton at her Hollywood Bowl show: “Me and Dolly are eternal.”♬ original sound - Variety
@farzadsamava
@Miley Cyrus #mileycyrus #hollywoodbowl #smilers #dollyparton #fyp♬ original sound - Farzad
Οι δύο τραγουδίστριες συνεργάστηκαν αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια, με τη Μάιλι να αποκαλεί με αγάπη την Πάρτον «θεία Ντόλι». Η Πάρτον είχε, μάλιστα, επαναλαμβανόμενο ρόλο στη σειρά «Hannah Montana», όπου υποδυόταν τη νεράιδα-νονά της πρωταγωνίστριας. Εμφανίστηκε σε τρία επεισόδια της σειράς από το 2006 έως το 2010.
Το 2023, οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά για μια νέα εκδοχή της επιτυχίας της Σάιρους «Wrecking Ball», η οποία συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της Πάρτον «Rockstar». Η πιο πρόσφατη συνεργασία τους πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο, όταν συμμετείχαν σε μια φιλανθρωπική επανεκτέλεση του τραγουδιού της Πάρτον «Light of a Clear Blue Morning» του 1977, μαζί με τις Λέινι Γουίλσον, Κουίν Λατίφα και Ρέμπα ΜακΕντάιρ.
Μετά τον θάνατο της Πάρτον, στις 25 Αυγούστου, η Σάιρους είχε δημοσιεύσει στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα στη γυναίκα που αποκαλούσε «θεία Ντόλι». «Το συναίσθημα της απώλειας της θείας μου Ντόλι είναι κάτι που δεν μπορώ να εκφράσω όπως θα ήθελα» είχε γράψει και είχε συμπληρώσει: «Οι πιο ιερές στιγμές μας ήταν ιδιωτικές και θα παραμείνουν έτσι, πίσω από τη σκηνή, κάτω από τη λάμψη και ανάμεσα στις καρδιές μας».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αυτό που ξέρω είναι ότι η Ντόλι θα ήθελε να βιώσω αυτό το συναίσθημα, να γράψω ένα τραγούδι γι’ αυτό και μετά να συνεχίσω και να είμαι δυνατή. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Πάντα είχα. Μία από τις τελευταίες μας συζητήσεις αφορούσε στη μουσική και στη μεταμόρφωση». Η Μάιλι Σάιρους είχε καταλήξει λέγοντας ότι θα αγαπά πάντα την Πάρτον και θα θέλει να την κάνει περήφανη.
Το 2023, οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά για μια νέα εκδοχή της επιτυχίας της Σάιρους «Wrecking Ball», η οποία συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της Πάρτον «Rockstar». Η πιο πρόσφατη συνεργασία τους πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο, όταν συμμετείχαν σε μια φιλανθρωπική επανεκτέλεση του τραγουδιού της Πάρτον «Light of a Clear Blue Morning» του 1977, μαζί με τις Λέινι Γουίλσον, Κουίν Λατίφα και Ρέμπα ΜακΕντάιρ.
Μετά τον θάνατο της Πάρτον, στις 25 Αυγούστου, η Σάιρους είχε δημοσιεύσει στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα στη γυναίκα που αποκαλούσε «θεία Ντόλι». «Το συναίσθημα της απώλειας της θείας μου Ντόλι είναι κάτι που δεν μπορώ να εκφράσω όπως θα ήθελα» είχε γράψει και είχε συμπληρώσει: «Οι πιο ιερές στιγμές μας ήταν ιδιωτικές και θα παραμείνουν έτσι, πίσω από τη σκηνή, κάτω από τη λάμψη και ανάμεσα στις καρδιές μας».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αυτό που ξέρω είναι ότι η Ντόλι θα ήθελε να βιώσω αυτό το συναίσθημα, να γράψω ένα τραγούδι γι’ αυτό και μετά να συνεχίσω και να είμαι δυνατή. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Πάντα είχα. Μία από τις τελευταίες μας συζητήσεις αφορούσε στη μουσική και στη μεταμόρφωση». Η Μάιλι Σάιρους είχε καταλήξει λέγοντας ότι θα αγαπά πάντα την Πάρτον και θα θέλει να την κάνει περήφανη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα