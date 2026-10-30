Η Ιωάννα Τούνη απαθανατίζει τον σύντροφό της αγκαλιά με τον γιο της: Λιώνω, γράφει
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Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης Γιος

Η Ιωάννα Τούνη απαθανατίζει τον σύντροφό της αγκαλιά με τον γιο της: Λιώνω, γράφει

Η Instagrammer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά της

Η Ιωάννα Τούνη απαθανατίζει τον σύντροφό της αγκαλιά με τον γιο της: Λιώνω, γράφει
28 ΣΧΟΛΙΑ
Μια τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Ιώννα Τούνη. Η Instagrammer δημοσίευσε νέες φωτογραφίες με τον γιο της και τον σύντροφό της, τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη.

Στα στιγμιότυπα, που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται ο αγαπημένος της καθισμένος στον καναπέ του σπιτιού της, ενώ έχει στην αγκαλιά του τον μικρό Πάρη. Οι δυο τους γελούν, με την Ιωάννα Τούνη να τους απαθανατίζει. «Λιώνω», έγραψε πάνω σε μία από τις εικόνες.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Ιωάννα Τούνη απαθανατίζει τον σύντροφό της αγκαλιά με τον γιο της: Λιώνω, γράφει
Η Ιωάννα Τούνη απαθανατίζει τον σύντροφό της αγκαλιά με τον γιο της: Λιώνω, γράφει
28 ΣΧΟΛΙΑ

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