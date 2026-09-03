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Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε σχόλια για το ντύσιμο του συντρόφου της: «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι» της έγραψαν
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Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης Σχόλια Ρούχα

Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε σχόλια για το ντύσιμο του συντρόφου της: «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι» της έγραψαν

Η influencer κατέγραψε τον σύντροφό της στο αεροδρόμιο, ο οποίος φορούσε λεοπάρ βερμούδα, μαύρη μπλούζα, γκρι κάλτσες και μία χιαστί τσάντα

Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε σχόλια για το ντύσιμο του συντρόφου της: «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι» της έγραψαν
Ιωάννα Μαρίνου
70 ΣΧΟΛΙΑ
Τον σύντροφό της υπερασπίστηκε δημόσια η Ιωάννα Τούνη, απαντώντας σε σχόλια στο TikTok για το ντύσιμό του, με ένα να αναφέρει χαρακτηριστικά «τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι».

Η influencer δημοσίευσε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο από το αεροδρόμιο, στο οποίο καταγράφει τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη να μεταφέρει τις αποσκευές τους, ενώ φορούσε μία λεοπάρ βερμούδα, μαύρη μπλούζα, γκρι κάλτσες και αθλητικά παπούτσια. Το look του ολοκληρώθηκε με μία χιαστί τσάντα και γυαλιά.

Η Ιωάννα Τούνη εστίασε στην περιποίηση που δέχεται από τον σύντροφό της, γράφοντας πάνω στο βίντεο που ανάρτησε: «Πριγκιπική περιποίηση και ειλικρινά το λατρεύω, γιατί έχω μάθει από πάντα να τα κάνω όλα μόνη μου, αλλά πόσο ωραίο είναι να έχεις κάποιον να σε περιποιείται» ενώ στη λεζάντα της δημοσίευσης πρόσθεσε: «Εύχομαι ολόκαρδα να βρείτε όλες κάποιον δίπλα σας που να ξέρει πόσο αξίζετε και να το εκφράζει καθημερινά με κάθε πιθανό τρόπο».

Δείτε το βίντεο

@j.touni

Εύχομαι ολόκαρδα βρείτε όλες κάποιον δίπλα σας που να ξέρει πόσο αξίζετε και να το εκφράζει καθημερινά με κάθε πιθανό τρόπο… #manifesting #manifestation #μπεςφοργιου #jtouni #princesstreatment

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Στα σχόλια κάτω από το βίντεο ορισμένοι δεν εστίασαν στη σχέση του ζευγαριού και στη φροντίδα που τόνισε η influencer ότι δέχεται από τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, αλλά στο ντύσιμό του και στο συνδυασμό των ρούχων του. Η Ιωάννα Τούνη απάντησε μάλιστα σε ορισμένους και πιο συγκεκριμένα σε μία γυναίκα που έγραφε: «γιατί ντύνονται έτσι μερικοί άντρες;» με εκείνη να σημειώνει «για να ρωτάς». 

Σε άλλο σχόλιο που έγραφε «πάρτου ένα παντελόνι του ανθρώπου» η influencer τον υπερασπίστηκε, γράφοντας «δεν είναι παντελόνι η βερμούδα;». Κάτω από το βίντεο υπήρχαν σχόλια όπως «τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι;» και «τι έχει ντυθεί το ταίρι σου;».

Δείτε μερικά από τα σχόλια 

Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε σχόλια για το ντύσιμο του συντρόφου της: «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι» της έγραψαν
Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε σχόλια για το ντύσιμο του συντρόφου της: «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι» της έγραψαν
Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε σχόλια για το ντύσιμο του συντρόφου της: «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι» της έγραψαν
Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε σχόλια για το ντύσιμο του συντρόφου της: «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι» της έγραψαν
Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε σχόλια για το ντύσιμο του συντρόφου της: «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι» της έγραψαν
Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε σχόλια για το ντύσιμο του συντρόφου της: «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι» της έγραψαν
Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε σχόλια για το ντύσιμο του συντρόφου της: «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι» της έγραψαν
Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε σχόλια για το ντύσιμο του συντρόφου της: «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι» της έγραψαν
Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε σχόλια για το ντύσιμο του συντρόφου της: «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι» της έγραψαν
Ιωάννα Μαρίνου
70 ΣΧΟΛΙΑ

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