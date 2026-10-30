Ο Ριτς Πολ αποκάλεσε την Adele «σύζυγό» του και φούντωσε τις φήμες ότι έχουν παντρευτεί κρυφά
GALA
Ριτς Πολ Adele Γάμος

Ο Ριτς Πολ αποκάλεσε την Adele «σύζυγό» του και φούντωσε τις φήμες ότι έχουν παντρευτεί κρυφά

Ο μάνατζερ και η τραγουδίστρια αρραβωνιάστηκαν το 2024

Ο Ριτς Πολ αποκάλεσε την Adele «σύζυγό» του και φούντωσε τις φήμες ότι έχουν παντρευτεί κρυφά
Ιωάννα Μαρίνου
«Σύζυγό» του αποκάλεσε την Adele ο Ρίτς Πολ, με αποτέλεσμα οι φήμες που κυκλοφορούν περί κρυφού γάμου να φουντώνουν για το ζευγάρι.

Ο μάνατζερ εμφανίστηκε πρόσφατα σε βίντεο του Media Haus Co, όπου ο ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου Ρελ Τέιτ τον προκάλεσε να λύσει ένα σταυρόλεξο μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.

«Τα 60 δευτερόλεπτα δεν είναι αρκετά. Τεστάρεις τις γνώσεις μου;», είπε χαρακτηριστικά ο Ριτς Πολ, δείχνοντας αγχωμένος.

«Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες αναζήτηση λέξεων;», τον ρώτησε τότε ο Τέιτ, με τον μάνατζερ να απαντά: «Φίλε, έχει περάσει καιρός. Αλλά η σύζυγός μου τα κάνει κάθε πρωί».

Δείτε το βίντεο


Ο 45χρονος Πολ και η 38χρονη τραγουδίστρια ήρθαν κοντά το 2021, με τον φωτογραφικό φακό να τους εντοπίζει μαζί για πρώτη φορά σε αγώνα του NBA.

Κλείσιμο
Έκτοτε ακολούθησαν ακόμη περισσότερες κοινές τους εμφανίσεις, μέχρι που τρία χρόνια αργότερα, το 2024, αποκάλυψαν πως αρραβωνιάστηκαν.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας Adele της στο Μόναχο της Γερμανίας, ένας θαυμαστής από το πλήθος της έκανε με χιούμορ πρόταση γάμου, με την τραγουδίστρια να του απαντά: «Δεν μπορώ να σε παντρευτώ, γιατί ήδη πρόκειται να παντρευτώ».

Έκτοτε η Adele έχει τροφοδοτήσει αρκετές φορές τις φήμες περί γάμου, καθώς συχνά αναφέρεται στον σύντροφό της ως «σύζυγό» της, κάνοντας τους θαυμαστές της να πιστεύουν ότι οι δυο τους έχουν παντρευτεί κρυφά, παρόλα αυτά, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει το γεγονός δημόσια.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης