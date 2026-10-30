Ο Ριτς Πολ αποκάλεσε την Adele «σύζυγό» του και φούντωσε τις φήμες ότι έχουν παντρευτεί κρυφά
Ο Ριτς Πολ αποκάλεσε την Adele «σύζυγό» του και φούντωσε τις φήμες ότι έχουν παντρευτεί κρυφά
Ο μάνατζερ και η τραγουδίστρια αρραβωνιάστηκαν το 2024
«Σύζυγό» του αποκάλεσε την Adele ο Ρίτς Πολ, με αποτέλεσμα οι φήμες που κυκλοφορούν περί κρυφού γάμου να φουντώνουν για το ζευγάρι.
Ο μάνατζερ εμφανίστηκε πρόσφατα σε βίντεο του Media Haus Co, όπου ο ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου Ρελ Τέιτ τον προκάλεσε να λύσει ένα σταυρόλεξο μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.
«Τα 60 δευτερόλεπτα δεν είναι αρκετά. Τεστάρεις τις γνώσεις μου;», είπε χαρακτηριστικά ο Ριτς Πολ, δείχνοντας αγχωμένος.
«Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες αναζήτηση λέξεων;», τον ρώτησε τότε ο Τέιτ, με τον μάνατζερ να απαντά: «Φίλε, έχει περάσει καιρός. Αλλά η σύζυγός μου τα κάνει κάθε πρωί».
Δείτε το βίντεο
Ο 45χρονος Πολ και η 38χρονη τραγουδίστρια ήρθαν κοντά το 2021, με τον φωτογραφικό φακό να τους εντοπίζει μαζί για πρώτη φορά σε αγώνα του NBA.
Έκτοτε ακολούθησαν ακόμη περισσότερες κοινές τους εμφανίσεις, μέχρι που τρία χρόνια αργότερα, το 2024, αποκάλυψαν πως αρραβωνιάστηκαν.
Κατά τη διάρκεια συναυλίας Adele της στο Μόναχο της Γερμανίας, ένας θαυμαστής από το πλήθος της έκανε με χιούμορ πρόταση γάμου, με την τραγουδίστρια να του απαντά: «Δεν μπορώ να σε παντρευτώ, γιατί ήδη πρόκειται να παντρευτώ».
Έκτοτε η Adele έχει τροφοδοτήσει αρκετές φορές τις φήμες περί γάμου, καθώς συχνά αναφέρεται στον σύντροφό της ως «σύζυγό» της, κάνοντας τους θαυμαστές της να πιστεύουν ότι οι δυο τους έχουν παντρευτεί κρυφά, παρόλα αυτά, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει το γεγονός δημόσια.
Ο μάνατζερ εμφανίστηκε πρόσφατα σε βίντεο του Media Haus Co, όπου ο ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου Ρελ Τέιτ τον προκάλεσε να λύσει ένα σταυρόλεξο μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.
«Τα 60 δευτερόλεπτα δεν είναι αρκετά. Τεστάρεις τις γνώσεις μου;», είπε χαρακτηριστικά ο Ριτς Πολ, δείχνοντας αγχωμένος.
«Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες αναζήτηση λέξεων;», τον ρώτησε τότε ο Τέιτ, με τον μάνατζερ να απαντά: «Φίλε, έχει περάσει καιρός. Αλλά η σύζυγός μου τα κάνει κάθε πρωί».
Δείτε το βίντεο
Rich Paul calls Adele his wife 👀 pic.twitter.com/pyDnzHUETE— Melinda (@adelllylove) October 27, 2026
Ο 45χρονος Πολ και η 38χρονη τραγουδίστρια ήρθαν κοντά το 2021, με τον φωτογραφικό φακό να τους εντοπίζει μαζί για πρώτη φορά σε αγώνα του NBA.
Έκτοτε ακολούθησαν ακόμη περισσότερες κοινές τους εμφανίσεις, μέχρι που τρία χρόνια αργότερα, το 2024, αποκάλυψαν πως αρραβωνιάστηκαν.
Κατά τη διάρκεια συναυλίας Adele της στο Μόναχο της Γερμανίας, ένας θαυμαστής από το πλήθος της έκανε με χιούμορ πρόταση γάμου, με την τραγουδίστρια να του απαντά: «Δεν μπορώ να σε παντρευτώ, γιατί ήδη πρόκειται να παντρευτώ».
Έκτοτε η Adele έχει τροφοδοτήσει αρκετές φορές τις φήμες περί γάμου, καθώς συχνά αναφέρεται στον σύντροφό της ως «σύζυγό» της, κάνοντας τους θαυμαστές της να πιστεύουν ότι οι δυο τους έχουν παντρευτεί κρυφά, παρόλα αυτά, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει το γεγονός δημόσια.
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