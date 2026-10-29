Γιώτα Νέγκα: Με δυσκόλεψε η ταμπέλα του «καλού παιδιού» και η αδυναμία μου να λέω όχι
Γιώτα Νέγκα: Με δυσκόλεψε η ταμπέλα του «καλού παιδιού» και η αδυναμία μου να λέω όχι
«Τα δικά μου θέλω ήταν λίγο πιο ψιθυριστά και φώναζαν των άλλων», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια
Την ταμπέλα του «καλού παιδιού» αισθανόταν πως κουβαλούσε για χρόνια η Γιώτα Νέγκα, γεγονός που τη δυσκόλεψε πολύ στην πορεία της, όπως και η αδυναμία της να λέει «όχι».
Η τραγουδίστρια, μιλώντας στο vidcast «art Ogdoo» την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, επισήμανε πως πάντοτε έβαζε τα «πρέπει» και τα «θέλω» των ανθρώπων γύρω της σε προτεραιότητα, με αποτέλεσμα οι δικές της επιθυμίες να μένουν πίσω. Παρόλα αυτά, εξομολογήθηκε πως πλέον έχει καταφέρει να συμφιλιωθεί με αυτή την πλευρά της.
Όπως ανέφερε η Γιώτα Νέγκα: «Υπάρχει μια πλευρά του εαυτού μου που με δυσκόλεψε γενικά στη ζωή μου. Με δυσκόλεψε η ταμπέλα του "καλού παιδιού", η δυσκολία μου να πω "όχι". Και πάντα, τα δικά μου θέλω ήταν λίγο πιο ψιθυριστά και φώναζαν των άλλων τα θέλω και τα πρέπει. Είναι και ο τρόπος που ερμηνεύεις τα πράγματα ως παιδί. Αυτό το πράγμα μέχρι να το καταλάβω με ταλαιπώρησε η αλήθεια είναι. Τώρα σιγά σιγά προσπαθώ κι εγώ να το αλλάξω, όποτε μπορώ. Άλλοτε τα καταφέρνω και άλλοτε όχι, αλλά είμαι πια πιο συμφιλιωμένη με όλο αυτό».
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε τι δεν διαπραγματεύται πια, η τραγουδίστρια απάντησε: «Δεν δέχομαι την αδικία, δεν δέχομαι την κακοποίηση, την αχαριστία και το ψέμα» και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι αυτό δεν θέλουμε στη ζωή μας. Γιατί δεν διαφέρουμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα ίδια θέλω, τις ίδιες ανάγκες. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη για τρυφερότητα, για έναν άνθρωπο που να νιώθουμε συναισθηματική ασφάλεια. Έχουμε ανάγκη να ονειρευόμαστε, να δημιουργούμε. Έχουμε ανάγκη να προχωράμε. Δεν είμαστε διαφορετικοί και ας θέλει η εποχή να μας πει ότι είμαστε διαφορετικοί. Είναι ένα ψέμα. Δεν είμαστε διαφορετικοί. Απλά στέκεται ο καθένας σε άλλο σημείο της διαδρομής και κάπως ο δρόμος του έχει διαφορετικά τοπία. Αλλά όλοι οι δρόμοι, όταν ξεκινάμε να τους χαράσσουμε, το ίδιο ζητούμενο έχουν, άσχετα αν χάνουμε την πορεία μας στον δρόμο».
Η Γιώτα Νέγκα τόνισε πως πλέον οι άνθρωποι δυσκολεύονται να εκφραστούν και αυτό τους απομακρύνει από τις πραγματικές τους επιθυμίες: «Η εποχή δεν βοηθάει στο να εκφράζονται οι άνθρωποι. Η εποχή μας λέει ότι δεν πρέπει να συγκινούμαστε, ότι δεν πρέπει να είμαστε δυσκολεμένοι. Δεν πρέπει να φαίνεται, γιατί πρέπει να είμαστε πάντα χαρούμενοι... Και όλο αυτό το έχουμε "δαγκώσει" σαν κοινωνία, αλλά όλο αυτό μας απομακρύνει από τον εαυτό μας και χανόμαστε», είπε.
Η τραγουδίστρια, μιλώντας στο vidcast «art Ogdoo» την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, επισήμανε πως πάντοτε έβαζε τα «πρέπει» και τα «θέλω» των ανθρώπων γύρω της σε προτεραιότητα, με αποτέλεσμα οι δικές της επιθυμίες να μένουν πίσω. Παρόλα αυτά, εξομολογήθηκε πως πλέον έχει καταφέρει να συμφιλιωθεί με αυτή την πλευρά της.
Όπως ανέφερε η Γιώτα Νέγκα: «Υπάρχει μια πλευρά του εαυτού μου που με δυσκόλεψε γενικά στη ζωή μου. Με δυσκόλεψε η ταμπέλα του "καλού παιδιού", η δυσκολία μου να πω "όχι". Και πάντα, τα δικά μου θέλω ήταν λίγο πιο ψιθυριστά και φώναζαν των άλλων τα θέλω και τα πρέπει. Είναι και ο τρόπος που ερμηνεύεις τα πράγματα ως παιδί. Αυτό το πράγμα μέχρι να το καταλάβω με ταλαιπώρησε η αλήθεια είναι. Τώρα σιγά σιγά προσπαθώ κι εγώ να το αλλάξω, όποτε μπορώ. Άλλοτε τα καταφέρνω και άλλοτε όχι, αλλά είμαι πια πιο συμφιλιωμένη με όλο αυτό».
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε τι δεν διαπραγματεύται πια, η τραγουδίστρια απάντησε: «Δεν δέχομαι την αδικία, δεν δέχομαι την κακοποίηση, την αχαριστία και το ψέμα» και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι αυτό δεν θέλουμε στη ζωή μας. Γιατί δεν διαφέρουμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα ίδια θέλω, τις ίδιες ανάγκες. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη για τρυφερότητα, για έναν άνθρωπο που να νιώθουμε συναισθηματική ασφάλεια. Έχουμε ανάγκη να ονειρευόμαστε, να δημιουργούμε. Έχουμε ανάγκη να προχωράμε. Δεν είμαστε διαφορετικοί και ας θέλει η εποχή να μας πει ότι είμαστε διαφορετικοί. Είναι ένα ψέμα. Δεν είμαστε διαφορετικοί. Απλά στέκεται ο καθένας σε άλλο σημείο της διαδρομής και κάπως ο δρόμος του έχει διαφορετικά τοπία. Αλλά όλοι οι δρόμοι, όταν ξεκινάμε να τους χαράσσουμε, το ίδιο ζητούμενο έχουν, άσχετα αν χάνουμε την πορεία μας στον δρόμο».
Η Γιώτα Νέγκα τόνισε πως πλέον οι άνθρωποι δυσκολεύονται να εκφραστούν και αυτό τους απομακρύνει από τις πραγματικές τους επιθυμίες: «Η εποχή δεν βοηθάει στο να εκφράζονται οι άνθρωποι. Η εποχή μας λέει ότι δεν πρέπει να συγκινούμαστε, ότι δεν πρέπει να είμαστε δυσκολεμένοι. Δεν πρέπει να φαίνεται, γιατί πρέπει να είμαστε πάντα χαρούμενοι... Και όλο αυτό το έχουμε "δαγκώσει" σαν κοινωνία, αλλά όλο αυτό μας απομακρύνει από τον εαυτό μας και χανόμαστε», είπε.
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