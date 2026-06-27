Γιώτα Νέγκα: Δεν ξέρω τι είναι η ζάχαρη πλέον, τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να ελέγξω το βάρος μου

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Έπειτα, για τη διατροφή της γενικότερα, η τραγουδίστρια επισήμανε: «Είμαι υπέρ της μεσογειακής διατροφής. Μεγάλωσα τρώγοντας πολλά λαχανικά και όσπρια στο σπίτι, όπως όλοι νομίζω από προηγούμενες δεκαετίες. Οι συνήθειές μου έχουν παραμείνει ίδιες. Εμένα αν μου βάλεις ένα κρέας και ένα λαδερό, γεμιστά ή φασολάκια, θα γυρίσω στα φασολάκια. Είναι συνήθειά μου, μου αρέσουν πολύ».Όπως ανέφερε η Γιώτα Νέγκα, προσπαθεί να ελέγχει το βάρος της το τελευταίο διάστημα της ζωής της και έχει βρει τρόπους να ισορροπεί ακόμη κι όταν δεν τρέφεται πάντα όπως θα ήθελε: «Τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να ελέγξω το βάρος μου, να πειθαρχήσω σε αυτό. Αν ξεφύγω μία μέρα λόγω παρέας, λόγω διάθεσης, όλη την επόμενη εβδομάδα προσπαθώ να το ισορροπήσω και με κίνηση, με άθληση, και διατροφικά. Επίσης αρχίζω να έρχομαι πάρα πολύ κοντά με τη διαλλειματική νηστεία», είπε.