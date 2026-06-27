Γιώτα Νέγκα: Δεν ξέρω τι είναι η ζάχαρη πλέον, τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να ελέγξω το βάρος μου
Γιώτα Νέγκα: Δεν ξέρω τι είναι η ζάχαρη πλέον, τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να ελέγξω το βάρος μου
Έκανα πολύ μεγάλο αγώνα, είδα πόση ζάχαρη κατανάλωνα και είπα «δεν είναι δυνατόν», εξήγησε η τραγουδίστρια
Για την προσπάθειά της να ελέγξει το βάρος της τα τελευταία χρόνια μίλησε η Γιώτα Νέγκα, εξηγώντας πως έχει κόψει εντελώς τη ζάχαρη πλέον.
Η τραγουδίστρια το Σάββατο 27 Ιουνίου, μιλώντας στην εκπομπή «Ζω Καλά» για τη διατροφή της, επισήμανε πως αντιλήφθηκε το πρόβλημα που είχε με τη ζάχαρη όταν κατάλαβε την ποσότητα που κατανάλωνε κάθε μήνα. Γι' αυτό αποφάσισε να την αφαιρέσει από τη ζωή της. Όσον αφορά στα τρόφιμα που επιλέγει, τόνισε πως προτιμά τα λαδερά και ακόμη κι όταν ξεφεύγει και δεν τρώει σωστά, φροντίζει να επανέρχεται άμεσα, ακολουθώντας διατροφή, αλλά και με άθληση παράλληλα.
Για τη σχέση με τη ζάχαρη, η Γιώτα Νέγκα δήλωσε αρχικά: «Δεν την ξέρω την "κυρία" ζάχαρη, δεν μπαίνει στο σπίτι πουθενά. Ούτε στους καφέδες, ούτε πουθενά. Μόνο αν θα φάω κάποιο γλυκό... όταν. Έκανα πολύ μεγάλο αγώνα, ενώ έπινα γλυκό καφέ, για να πίνω σκέτο. Πέρασα σε διάφορα στάδια, στο μέτριο, στο ολίγη, με μέλι... Μεγάλη προσπάθεια, γιατί άθροισα τη ζάχαρη του μήνα, την είδα σε κουτί και είπα "δεν είναι δυνατόν"».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, για τη διατροφή της γενικότερα, η τραγουδίστρια επισήμανε: «Είμαι υπέρ της μεσογειακής διατροφής. Μεγάλωσα τρώγοντας πολλά λαχανικά και όσπρια στο σπίτι, όπως όλοι νομίζω από προηγούμενες δεκαετίες. Οι συνήθειές μου έχουν παραμείνει ίδιες. Εμένα αν μου βάλεις ένα κρέας και ένα λαδερό, γεμιστά ή φασολάκια, θα γυρίσω στα φασολάκια. Είναι συνήθειά μου, μου αρέσουν πολύ».
Όπως ανέφερε η Γιώτα Νέγκα, προσπαθεί να ελέγχει το βάρος της το τελευταίο διάστημα της ζωής της και έχει βρει τρόπους να ισορροπεί ακόμη κι όταν δεν τρέφεται πάντα όπως θα ήθελε: «Τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να ελέγξω το βάρος μου, να πειθαρχήσω σε αυτό. Αν ξεφύγω μία μέρα λόγω παρέας, λόγω διάθεσης, όλη την επόμενη εβδομάδα προσπαθώ να το ισορροπήσω και με κίνηση, με άθληση, και διατροφικά. Επίσης αρχίζω να έρχομαι πάρα πολύ κοντά με τη διαλλειματική νηστεία», είπε.
Η τραγουδίστρια το Σάββατο 27 Ιουνίου, μιλώντας στην εκπομπή «Ζω Καλά» για τη διατροφή της, επισήμανε πως αντιλήφθηκε το πρόβλημα που είχε με τη ζάχαρη όταν κατάλαβε την ποσότητα που κατανάλωνε κάθε μήνα. Γι' αυτό αποφάσισε να την αφαιρέσει από τη ζωή της. Όσον αφορά στα τρόφιμα που επιλέγει, τόνισε πως προτιμά τα λαδερά και ακόμη κι όταν ξεφεύγει και δεν τρώει σωστά, φροντίζει να επανέρχεται άμεσα, ακολουθώντας διατροφή, αλλά και με άθληση παράλληλα.
Για τη σχέση με τη ζάχαρη, η Γιώτα Νέγκα δήλωσε αρχικά: «Δεν την ξέρω την "κυρία" ζάχαρη, δεν μπαίνει στο σπίτι πουθενά. Ούτε στους καφέδες, ούτε πουθενά. Μόνο αν θα φάω κάποιο γλυκό... όταν. Έκανα πολύ μεγάλο αγώνα, ενώ έπινα γλυκό καφέ, για να πίνω σκέτο. Πέρασα σε διάφορα στάδια, στο μέτριο, στο ολίγη, με μέλι... Μεγάλη προσπάθεια, γιατί άθροισα τη ζάχαρη του μήνα, την είδα σε κουτί και είπα "δεν είναι δυνατόν"».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, για τη διατροφή της γενικότερα, η τραγουδίστρια επισήμανε: «Είμαι υπέρ της μεσογειακής διατροφής. Μεγάλωσα τρώγοντας πολλά λαχανικά και όσπρια στο σπίτι, όπως όλοι νομίζω από προηγούμενες δεκαετίες. Οι συνήθειές μου έχουν παραμείνει ίδιες. Εμένα αν μου βάλεις ένα κρέας και ένα λαδερό, γεμιστά ή φασολάκια, θα γυρίσω στα φασολάκια. Είναι συνήθειά μου, μου αρέσουν πολύ».
Όπως ανέφερε η Γιώτα Νέγκα, προσπαθεί να ελέγχει το βάρος της το τελευταίο διάστημα της ζωής της και έχει βρει τρόπους να ισορροπεί ακόμη κι όταν δεν τρέφεται πάντα όπως θα ήθελε: «Τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να ελέγξω το βάρος μου, να πειθαρχήσω σε αυτό. Αν ξεφύγω μία μέρα λόγω παρέας, λόγω διάθεσης, όλη την επόμενη εβδομάδα προσπαθώ να το ισορροπήσω και με κίνηση, με άθληση, και διατροφικά. Επίσης αρχίζω να έρχομαι πάρα πολύ κοντά με τη διαλλειματική νηστεία», είπε.
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