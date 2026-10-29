Η Ρενέ Ζελβέγκερ «ταξιδεύει» στο 1923 ως πρωταγωνίστρια στη δραματική κομεντί «Darlington»
Η Ρενέ Ζελβέγκερ «ταξιδεύει» στο 1923 ως πρωταγωνίστρια στη δραματική κομεντί «Darlington»
Θα υποδυθεί μια ηθοποιό που η βιομηχανία του θεάματος έχει ξεχάσει - Στο καστ συμμετέχουν οι Ντόμινικ Σέσα και Πίτερ Ντίνκλατζ
Στη φιλόδοξη δραματική κομεντί «Darlington», υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σάσα Τζαρβάσι, θα πρωταγωνιστήσει η Ρενέ Ζελβέγκερ.
Το πρότζεκτ θα παρουσιαστεί στο American Film Market το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 15 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, ενώ προγραμματίζεται να μπει σε φάση παραγωγής την ερχόμενη άνοιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στην ταινία των Rocket Science, Monumental Pictures και Portobello Electric συμπρωταγωνιστούν ο υποψήφιος για BAFTA Ντόμινικ Σέσα και ο στενός συνεργάτης του σκηνοθέτη, Πίτερ Ντίνκλατζ.
Το πρωτότυπο σενάριο το οποίο έγραψε ο Τζαρβάσι εστιάζει στην Kate Spencer, μια ηθοποιό που η βιομηχανία του θεάματος έχει προ πολλού ξεχάσει. Ωστόσο καλείται να υποδυθεί ξανά τον πιο διάσημο ρόλο της καριέρας της, όχι όμως στο πλαίσιο κάποιου τηλεοπτικού reboot, αλλά στη ζωή. Ένας απομονωμένος δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας (Σέσα) έχει αναπαλαιώσει σχολαστικά μια αγγλική εξοχική έπαυλη, επαναφέροντάς την στην παλιά της αίγλη. Έχοντας απομονωθεί από όλους, ζει εκεί με την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεται στο 1923. Καθώς η Kate προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτή την παράδοξη, απόλυτα ελεγχόμενη ζωή, συνειδητοποιεί ότι η αυταπάτη και η πραγματικότητα είναι πολύ πιο στενά συνυφασμένες απ' όσο φανταζόταν».
Την παραγωγή του «Darlington» υπογράφουν η Άλισον Όουεν και η Ντέμπρα Χέιγουορντ για τη Monumental Pictures και ο Τζιμ Γκαραβέντε για την Portobello Electric. Εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Αλεξάντερ Πέιν.
Σύμφωνα με το Deadline, αυτή την περίοδο η σταρ βρίσκεται στα γυρίσματα της ταινίας «A Woman in the Sun» όπως και ο Σέσα συμμετέχει στην παραγωγή του «Miami Vice '85» δίπλα στους Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Όστιν Μπάτλερ, μετά τη διθυραμβική του ερμηνεία στο «Tony».
Το πρότζεκτ θα παρουσιαστεί στο American Film Market το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 15 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, ενώ προγραμματίζεται να μπει σε φάση παραγωγής την ερχόμενη άνοιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στην ταινία των Rocket Science, Monumental Pictures και Portobello Electric συμπρωταγωνιστούν ο υποψήφιος για BAFTA Ντόμινικ Σέσα και ο στενός συνεργάτης του σκηνοθέτη, Πίτερ Ντίνκλατζ.
Renée Zellweger, Dominic Sessa & Peter Dinklage Set For Sacha Gervasi's High Concept Comedy Drama 'Darlington' - AFM https://t.co/beTPWBblKo— Deadline (@DEADLINE) October 28, 2026
Το πρωτότυπο σενάριο το οποίο έγραψε ο Τζαρβάσι εστιάζει στην Kate Spencer, μια ηθοποιό που η βιομηχανία του θεάματος έχει προ πολλού ξεχάσει. Ωστόσο καλείται να υποδυθεί ξανά τον πιο διάσημο ρόλο της καριέρας της, όχι όμως στο πλαίσιο κάποιου τηλεοπτικού reboot, αλλά στη ζωή. Ένας απομονωμένος δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας (Σέσα) έχει αναπαλαιώσει σχολαστικά μια αγγλική εξοχική έπαυλη, επαναφέροντάς την στην παλιά της αίγλη. Έχοντας απομονωθεί από όλους, ζει εκεί με την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεται στο 1923. Καθώς η Kate προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτή την παράδοξη, απόλυτα ελεγχόμενη ζωή, συνειδητοποιεί ότι η αυταπάτη και η πραγματικότητα είναι πολύ πιο στενά συνυφασμένες απ' όσο φανταζόταν».
Την παραγωγή του «Darlington» υπογράφουν η Άλισον Όουεν και η Ντέμπρα Χέιγουορντ για τη Monumental Pictures και ο Τζιμ Γκαραβέντε για την Portobello Electric. Εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Αλεξάντερ Πέιν.
Σύμφωνα με το Deadline, αυτή την περίοδο η σταρ βρίσκεται στα γυρίσματα της ταινίας «A Woman in the Sun» όπως και ο Σέσα συμμετέχει στην παραγωγή του «Miami Vice '85» δίπλα στους Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Όστιν Μπάτλερ, μετά τη διθυραμβική του ερμηνεία στο «Tony».
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