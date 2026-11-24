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Μια νέα διεθνής Σχολή Τουρισμού και Φιλοξενίας αποκτά η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2027, μέσα από τη συνεργασία του American University of Greece (AUG) και της ĒNSOFI. Πρόκειται για την ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism, τη δημιουργία της οποίας ανακοίνωσαν οι δύο φορείς σε εκδήλωση στο Conrad Athens The Ilisian, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων, δημοσιογράφων και στελεχών της αγοράς. Το American University of Greece, με έδρα τη Μασαχουσέτη και διαπίστευση από τη NECHE, είναι το ίδρυμα που παρέχει αμερικανική θεσμική διαπίστευση στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG).Το ACG, το παλαιότερο και μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα με αμερικανική διαπίστευση στην Ευρώπη, με ιστορία από το 1875, και η ĒNSOFI, ο όμιλος επενδύσεων και ανάπτυξης προορισμών, όπως η Costa Navarino, το The Ilisian και το NYNN, ενώνουν την ακαδημαϊκή γνώση με την εμπειρία της αγοράς. Κοινό τους όραμα είναι να διαμορφώσουν τη νέα γενιά ηγετικών στελεχών της φιλοξενίας, να αναβαθμίσουν την τουριστική εκπαίδευση και το κύρος του επαγγέλματος και να αναδείξουν την Ελλάδα σε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης για τον τουρισμό.Με campus στην Αθήνα και την Καλαμάτα και γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά, η νέα Σχολή θα προσφέρει προγράμματα Bachelor και Master, διετές Associate Degree, εξειδικευμένες πιστοποιήσεις (certificates) και επαγγελματική εκπαίδευση. Το Bachelor of Science in Hospitality Business Management θα περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:• Hospitality Management• Sustainable Tourism & Destination Management και• Culinary ArtsΣτον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, επίσης, ερευνητικό κέντρο με βάση την Καλαμάτα, στο Navarino Institute, με έμφαση στη σύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία, και το Κέντρο Αριστείας στη Διατροφή, τον Τουρισμό και την Αναψυχή (Center of Excellence in Food, Tourism and Leisure), με βάση την Αθήνα.Η ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism επιδιώκει να προσελκύσει φοιτητές από όλον τον κόσμο, προσφέροντας εκπαίδευση που συνδυάζει ακαδημαϊκή γνώση, εφαρμοσμένη μάθηση και διεθνή επαγγελματική εμπειρία. Φιλοδοξεί να καταστήσει τον τουρισμό και τη φιλοξενία από τις πλέον ενδιαφέρουσες και ελκυστικές επιλογές σπουδών και σταδιοδρομίας, με δυνατότητες εξειδίκευσης, επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής εξέλιξης.«Με ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω αυτή τη σπουδαία νέα πρωτοβουλία, την οποία είχαμε συζητήσει μαζί πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχα την τιμή να υπηρετώ ως Υπουργός Παιδείας. Τότε, είχαμε μια πεποίθηση που καθοδηγούσε σημαντικές πτυχές του έργου μας. Τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις, όταν συνεργάζονται, πετυχαίνουν περισσότερα.Σήμερα, αυτές οι ιδέες παίρνουν σάρκα και οστά σε αυτή την αίθουσα. Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με ιστορία σχεδόν 150 ετών συμπράττει με έναν όμιλο που έχει δημιουργήσει ορισμένους από τους πλέον καταξιωμένους προορισμούς της Ελλάδας. Ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του κλάδου σχεδίασαν από κοινού το πρόγραμμα σπουδών. Πρωτοβουλίες όπως αυτή κρατούν ταλέντα στην Ελλάδα, προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό και δημιουργούν ευκαιρίες στην περιφέρεια».Την ακαδημαϊκή ανάπτυξη της Σχολής έχει αναλάβει ως Founding Dean η Dr. Eleonora Cattaneo, με εκτενή διεθνή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία. Προέρχεται από το Glion Institute of Higher Education, όπου διηύθυνε μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα για στελέχη και προγράμματα πολυτελούς φιλοξενίας. Στην προηγούμενη πορεία της περιλαμβάνονται η πολυετής διδασκαλία στο SDA Bocconi, καθώς και συνεργασίες με διεθνείς επιχειρήσεις.«Η φιλοξενία είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί κρίση και δεξιότητες. Οι φοιτητές μας θα μαθαίνουν στις αίθουσες, αλλά και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, θα επιλέγουν την κατεύθυνση που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες τους και θα αποκτούν εμπειρία μέσα από συνεργασίες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Θέλουμε να αποφοιτούν έτοιμοι να ηγηθούν ομάδων, να κατανοούν τι πραγματικά έχει αξία για τους επισκέπτες και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της φιλοξενίας».