Η Κατερίνα Στανίση πήγε σε σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, τραγούδησε στο ταμείο και αποθεώθηκε, δείτε βίντεο
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Κατερίνα Στανίση Σούπερ μάρκετ Instagram Κολωνός

Η Κατερίνα Στανίση πήγε σε σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, τραγούδησε στο ταμείο και αποθεώθηκε, δείτε βίντεο

«Γιατί στο σουπερμάρκετ τις γειτονιάς βρίσκεις και Στανίση» έγραψε η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο

Η Κατερίνα Στανίση πήγε σε σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, τραγούδησε στο ταμείο και αποθεώθηκε, δείτε βίντεο
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Αποθεωτικά για την Κατερίνα Στανίση σχόλια προκάλεσε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram και στο οποίο η τραγουδίστρια φαίνεται να τραγουδάει σε ταμείο σούπερ μάρκετ.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η χρήστης που δημοσίευσε στο βίντεο «γιατί στο σουπερμάρκετ τις γειτονιάς βρίσκεις και Στανίση».

Απαντώντας, δε, σε σχόλιο χρηστών αποκάλυψε ότι το βίντεο με την Κατερίνα Στανίση να τραγουδάει το «Τότε», καταγράφηκε σε σούπερ μάρκετ στον Κολωνό.



Οι σχολιαστές του βίντεο αποθέωσαν την Κατερίνα Στανίση για την κίνησή της.

«Γυναικάρα ❤️ μπράβο της που δεν παραμορφώθηκε σαν κάτι άλλες... μπράβο για τις ρυτίδες μπράβο που είναι αβαφτη χωρίς μανικιούρ μπράβο που δεν ντρέπεται μπράβο.. μπράβο...τι να πεις φωνάρα», «Στανίση θεάρα την αγαπώ γιατί είναι αυθεντική», «ο χρόνος δεν διαπραγματεύεται... περνάει ! Όμορφος Άνθρωπος κ στην νιότη της κ τώρα ! Αγαπούμε Κυρία Στανίση», «θεαρα παιδιά γνήσια λαϊκή τραγουδίστρια, ούτε ψωνίστηκε ποτέ, ούτε τίποτα. Η γυναίκα τραγούδησε και διασκέδασε τον κόσμο ως μια δουλειά που κάνουμε όλοι. Μπράβο της!», «ο ορισμός της αυθεντικότητας αυτή η γυναίκα! Φωνάρα, ψυχάρα και μεγάλη αγωνίστρια! Respect!» ήταν μερικά από τα σχόλια για την Κατερίνα Στανίση.
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