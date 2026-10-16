«Πώς τολμάς; Είσαι πολύ μεγάλη»: Η Χίλαρι Σουάνκ απαντά στην κριτική που δέχεται για την εγκυμοσύνη στα 52 της χρόνια

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει ακόμη δύο παιδιά με τον σύζυγό της Φίλιπ Σνάιντερ





Η ηθοποιός αναμένεται να γεννήσει τον Δεκέμβριο. Μαζί με τον σύζυγό της, τον επιχειρηματία Φίλιπ Σνάιντερ, έχουν αποκτήσει ακόμη τα δίδυμα Άγια και Οχμ, ηλικίας τριών ετών.







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Η Σουάνκ, στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ένα σχόλιο που την άγγιξε: «Υπάρχει μια ιστορία που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι με άγγιξε ιδιαίτερα επειδή μια γυναίκα μου είπε "Πώς τολμάς; Είσαι πολύ μεγάλη, και δεν θα είσαι πια εδώ όταν τα παιδιά σου μεγαλώσουν. Ο πατέρας μου ήταν ο αγαπημένος μου άνθρωπος, αλλά πέθανε όταν ήμουν 20 χρονών και αυτό με συνέτριψε"».



Η 52χρονη ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι ταυτίστηκε με αυτό, καθώς ο πατέρας της Στίβεν Σουάνκ έφυγε από τη ζωή το 2021: «Ήταν ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους στον κόσμο, γι' αυτό και με άγγιξε τόσο πολύ αυτή η ιστορία. Και σκέφτηκα, από την πλευρά μου, ότι θα προτιμούσα να γεννηθώ, να έχω αυτό το άτομο που ήταν το αγαπημένο μου πρόσωπο και να το ζήσω όλο αυτό, παρά να μην υπάρξω καθόλου. Οπότε, έτσι εξέλαβα τα λόγια της».



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Η Σουάνκ παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Φίλιπ Σνάιντερ το 2018, έπειτα από σχέση δύο ετών.



Τις επικρίσεις εναντίον της επειδή έμεινε έγκυος σε ηλικία 52 ετών αποκάλυψε η Χίλαρι Σουάνκ , υποστηρίζοντας πως οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σφοδρή κριτική όταν αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία.Η ηθοποιός αναμένεται να γεννήσει τον Δεκέμβριο. Μαζί με τον σύζυγό της, τον επιχειρηματία Φίλιπ Σνάιντερ, έχουν αποκτήσει ακόμη τα δίδυμα Άγια και Οχμ, ηλικίας τριών ετών.Μιλώντας στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show», η Σουάνκ είπε: «Οι γυναίκες δέχονται έντονη κριτική επειδή αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ οι άνδρες όχι – κάτι που έχει ενδιαφέρον».Η Μπάριμορ απάντησε: «Είναι όντως παράξενο. Οι άνδρες αποκτούν παιδιά ακόμα και στα 80 τους. Και αυτό δεν είναι ευφημισμός, ούτε αστείο». «Αποκτάς παιδιά όταν είσαι στα 40 σου και κάποιοι δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό», πρόσθεσε.Η Σουάνκ, στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ένα σχόλιο που την άγγιξε: «Υπάρχει μια ιστορία που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι με άγγιξε ιδιαίτερα επειδή μια γυναίκα μου είπε "Πώς τολμάς; Είσαι πολύ μεγάλη, και δεν θα είσαι πια εδώ όταν τα παιδιά σου μεγαλώσουν. Ο πατέρας μου ήταν ο αγαπημένος μου άνθρωπος, αλλά πέθανε όταν ήμουν 20 χρονών και αυτό με συνέτριψε"».Η 52χρονη ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι ταυτίστηκε με αυτό, καθώς ο πατέρας της Στίβεν Σουάνκ έφυγε από τη ζωή το 2021: «Ήταν ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους στον κόσμο, γι' αυτό και με άγγιξε τόσο πολύ αυτή η ιστορία. Και σκέφτηκα, από την πλευρά μου, ότι θα προτιμούσα να γεννηθώ, να έχω αυτό το άτομο που ήταν το αγαπημένο μου πρόσωπο και να το ζήσω όλο αυτό, παρά να μην υπάρξω καθόλου. Οπότε, έτσι εξέλαβα τα λόγια της».Η ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της κοινοποιώντας ένα animation της οικογένειάς της - σε στυλ «φωτεινών γραμμών νέον» - στην οποία εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλιά. «Πολλοί με ρωτούν ποιο είναι το επόμενο μου πρότζεκτ. Αυτό εδώ κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο», έΗ Σουάνκ παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Φίλιπ Σνάιντερ το 2018, έπειτα από σχέση δύο ετών.

Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τσαντ Λόου για εννέα χρόνια, έως το 2006, ενώ υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον τενίστα Ρούμπεν Τόρες, με τον οποίο χώρισε το 2016.



Η ηθοποιός έχει κερδίσει δύο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου: το 2000 για την ταινία «Boys Don't Cry» και το 2005 για το «Million Dollar Baby».