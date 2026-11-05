Ο Άντονι Ιπολίτο θυμήθηκε τη συζήτηση που είχε με τον Σταλόνε για την ταινία I Play Rocky: Ήταν πραγματικά προνόμιο

Η μεταμόρφωση για τον ρόλο

«Ήξερα, λοιπόν, ότι έπρεπε να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Ευτυχώς, είχα αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου για να προετοιμαστώ».





Παρά την πολύτιμη καθοδήγηση του Σταλόνε, ο Ιπολίτο γνώριζε ότι τον περίμενε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία σωματικής προετοιμασίας.Για να αποκτήσει τη σωματοδομή του νεαρού Σταλόνε, χρειάστηκε, όπως εξήγησε, να αλλάξει ολοκληρωτικά τον τρόπο ζωής του. «Μία από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης του Σταλόνε όταν μεγάλωνε ήταν ο Στιβ Ριβς, ο οποίος είχε υποδυθεί τον Ηρακλή και διέθετε ένα απίστευτα γυμνασμένο σώμα», ανέφερε.«Ο Σταλόνε άρχισε να ασχολείται με την άρση βαρών από πολύ μικρή ηλικία. Εγώ, πάλι, όχι», είπε γελώντας.Η μεταμόρφωσή του ήταν τόσο εντυπωσιακή, ώστε ο συμπρωταγωνιστής του, Στέφαν Τζέιμς, ο οποίος υποδύεται τον Καρλ Γουέδερς, παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων αισθανόταν σαν να συνεργαζόταν με τον ίδιο τον Σταλόνε.Παρ' όλα αυτά, ο Ιπολίτο δεν έκρυψε την ανακούφισή του όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα και μπόρεσε να επιστρέψει στην προηγούμενη καθημερινότητά του. «Ήταν μια αλλαγή στον τρόπο ζωής μου, την οποία έκανα με χαρά για τις ανάγκες της ταινίας, αλλά στο τέλος είχα εξαντληθεί», παραδέχτηκε.«Πολλά πράγματα ήταν δύσκολα και τα γυρίσματα αποδείχθηκαν πολύ πιο απαιτητικά σωματικά απ' όσο περίμενα. Είχαμε ένα εξαιρετικά πιεσμένο πρόγραμμα και κινούμασταν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ήταν μια δοκιμασία για μένα σε πολλά επίπεδα, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά», συμπλήρωσε.