Ο Άντονι Ιπολίτο θυμήθηκε τη συζήτηση που είχε με τον Σταλόνε για την ταινία I Play Rocky: Ήταν πραγματικά προνόμιο
Ο Άντονι Ιπολίτο θυμήθηκε τη συζήτηση που είχε με τον Σταλόνε για την ταινία I Play Rocky: Ήταν πραγματικά προνόμιο
Τίποτα δεν συγκρίνεται με το να έχεις τη δυνατότητα να συνομιλήσεις απευθείας μαζί του, τόνισε ο ηθοποιός
Προσωπική επικοινωνία με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, προκειμένου να προετοιμαστεί για τον ρόλο του στην ταινία «I Play Rocky», είχε ο Άντονι Ιπολίτο.
Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς ο 80χρονος σταρ τού μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα βήματα της καριέρας του, αλλά και για τις προκαταλήψεις που βίωσε εξαιτίας της παράλυσης στο πρόσωπό του. Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο Ιπολίτο αναφέρθηκε επίσης στην εξαντλητική σωματική προετοιμασία που χρειάστηκε για να τον υποδυθεί, ενώ αποκάλυψε την αντίδραση του ίδιου του Σταλόνε όταν παρακολούθησε την ταινία.
Ο Άντονι Ιπολίτο είχε γοητευτεί από νεαρή ηλικία από την ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να καθιερωθεί στο Χόλιγουντ. Έτσι, όταν πληροφορήθηκε ότι ετοιμαζόταν η ταινία «I Play Rocky», η οποία αφηγείται τον αγώνα του Σταλόνε να πρωταγωνιστήσει στο «Rocky», αποφάσισε να διεκδικήσει τον ρόλο, παρότι κανείς δεν τον είχε καλέσει σε οντισιόν.
«Κανείς δεν μου ζητούσε να περάσω από ακρόαση», παραδέχτηκε ο ηθοποιός, ο οποίος, ακολουθώντας κατά κάποιον τρόπο το παράδειγμα του ίδιου του Σταλόνε, αποφάσισε να δημιουργήσει μόνος του την ευκαιρία που αναζητούσε.
Ο Ιπολίτο έχει ήδη εμπειρία στο να ενσαρκώνει νεότερες εκδοχές διάσημων ηθοποιών. Η πρώτη σημαντική δουλειά του ήταν στην ταινία «Pixels», όπου υποδύθηκε τον Άνταμ Σάντλερ σε νεαρή ηλικία. Ακολούθησε η σειρά «The Offer» του Paramount+, η οποία αφηγείται τα παρασκήνια της δημιουργίας του «Νονού», με τον Ιπολίτο να ενσαρκώνει τον Αλ Πατσίνο.
Όπως εξήγησε, δεν είχε σχεδιάσει να ειδικευτεί στην αναπαράσταση διάσημων Ιταλοαμερικανών κινηματογραφικών αστέρων στα πρώτα βήματα της καριέρας τους. Ωστόσο, η ευκαιρία να υποδυθεί τον Σταλόνε ήταν μια πρόκληση που δεν μπορούσε να αγνοήσει.
«Διάβασα ένα άρθρο ότι ο Πίτερ Φαρέλι ετοίμαζε αυτή την ταινία και σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα πραγματικά ενδιαφέρον εγχείρημα. Ήθελα να προσπαθήσω να συμμετάσχω, αλλά μου φαινόταν κάτι πολύ μακρινό. Έστειλα πάρα πολύ υλικό στους συντελεστές και, σιγά σιγά, άρχισε να φαίνεται ότι υπήρχε μια πιθανότητα. Όταν έμαθα ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά, ήταν μια υπέροχη στιγμή. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα και νευρικότητα. Σκέφτηκα: "Ωραία, τώρα ξεκινάμε"».
Προκειμένου να προετοιμαστεί για τον ρόλο, ο Άντονι Ιπολίτο μελέτησε σε βάθος τη ζωή και την καριέρα του Σταλόνε. Παρακολούθησε παλαιότερες συνεντεύξεις του και αναζήτησε τις λιγότερο γνωστές κινηματογραφικές εμφανίσεις του πριν από την επιτυχία του «Rocky».
Ωστόσο, η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών ήταν ο ίδιος ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής, ο 80χρονος ηθοποιός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιπολίτο και του μίλησε αναλυτικά για τα δύσκολα πρώτα χρόνια της ζωής και της καριέρας του.
Το τρέιλερ της ταινίας
«Το γεγονός και μόνο ότι ήταν πρόθυμος να αφιερώσει χρόνο για να μιλήσουμε ήταν κάτι απίστευτο για μένα», θυμήθηκε ο Ιπολίτο. «Είχα κάνει ήδη τεράστια προσωπική έρευνα, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το να έχεις τη δυνατότητα να συνομιλήσεις απευθείας μαζί του. Ήταν πρόθυμος να μου εξηγήσει πώς βίωνε εκείνη την περίοδο της ζωής του. Βρισκόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, σε ένα πραγματικά σκοτεινό σημείο».
Ο νεαρός ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις προσωπικές δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει ο Σταλόνε εξαιτίας της παράλυσης μέρους του προσώπου του, η οποία προκλήθηκε από τραυματισμό κατά τη γέννησή του.
«Το να ακούω από τον ίδιο πώς αντιμετώπιζε την κριτική και τις προκαταλήψεις λόγω της παράλυσης στο πρόσωπό του, πώς μεγάλωσε προσπαθώντας να πετύχει ως ηθοποιός παρά τις δυσκολίες και πώς σταδιακά άρχισε να αγαπά τη συγγραφή, ήταν πραγματικά προνόμιο», πρόσθεσε.
Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς ο 80χρονος σταρ τού μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα βήματα της καριέρας του, αλλά και για τις προκαταλήψεις που βίωσε εξαιτίας της παράλυσης στο πρόσωπό του. Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο Ιπολίτο αναφέρθηκε επίσης στην εξαντλητική σωματική προετοιμασία που χρειάστηκε για να τον υποδυθεί, ενώ αποκάλυψε την αντίδραση του ίδιου του Σταλόνε όταν παρακολούθησε την ταινία.
Ο Άντονι Ιπολίτο είχε γοητευτεί από νεαρή ηλικία από την ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να καθιερωθεί στο Χόλιγουντ. Έτσι, όταν πληροφορήθηκε ότι ετοιμαζόταν η ταινία «I Play Rocky», η οποία αφηγείται τον αγώνα του Σταλόνε να πρωταγωνιστήσει στο «Rocky», αποφάσισε να διεκδικήσει τον ρόλο, παρότι κανείς δεν τον είχε καλέσει σε οντισιόν.
«Κανείς δεν μου ζητούσε να περάσω από ακρόαση», παραδέχτηκε ο ηθοποιός, ο οποίος, ακολουθώντας κατά κάποιον τρόπο το παράδειγμα του ίδιου του Σταλόνε, αποφάσισε να δημιουργήσει μόνος του την ευκαιρία που αναζητούσε.
Ο Ιπολίτο έχει ήδη εμπειρία στο να ενσαρκώνει νεότερες εκδοχές διάσημων ηθοποιών. Η πρώτη σημαντική δουλειά του ήταν στην ταινία «Pixels», όπου υποδύθηκε τον Άνταμ Σάντλερ σε νεαρή ηλικία. Ακολούθησε η σειρά «The Offer» του Paramount+, η οποία αφηγείται τα παρασκήνια της δημιουργίας του «Νονού», με τον Ιπολίτο να ενσαρκώνει τον Αλ Πατσίνο.
Ahead of playing Sylvester Stallone in ‘I Play Rocky,’ Anthony Ippolito had the chance to connect with Stallone to talk about his ‘dark’ times. https://t.co/i9lfTim1wl— Entertainment Weekly (@EW) November 5, 2026
«Διάβασα ένα άρθρο ότι ο Πίτερ Φαρέλι ετοίμαζε αυτή την ταινία και σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα πραγματικά ενδιαφέρον εγχείρημα. Ήθελα να προσπαθήσω να συμμετάσχω, αλλά μου φαινόταν κάτι πολύ μακρινό. Έστειλα πάρα πολύ υλικό στους συντελεστές και, σιγά σιγά, άρχισε να φαίνεται ότι υπήρχε μια πιθανότητα. Όταν έμαθα ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά, ήταν μια υπέροχη στιγμή. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα και νευρικότητα. Σκέφτηκα: "Ωραία, τώρα ξεκινάμε"».
Προκειμένου να προετοιμαστεί για τον ρόλο, ο Άντονι Ιπολίτο μελέτησε σε βάθος τη ζωή και την καριέρα του Σταλόνε. Παρακολούθησε παλαιότερες συνεντεύξεις του και αναζήτησε τις λιγότερο γνωστές κινηματογραφικές εμφανίσεις του πριν από την επιτυχία του «Rocky».
Η προσωπική επικοινωνία με τον Σταλόνε
Ωστόσο, η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών ήταν ο ίδιος ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής, ο 80χρονος ηθοποιός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιπολίτο και του μίλησε αναλυτικά για τα δύσκολα πρώτα χρόνια της ζωής και της καριέρας του.
Το τρέιλερ της ταινίας
«Το γεγονός και μόνο ότι ήταν πρόθυμος να αφιερώσει χρόνο για να μιλήσουμε ήταν κάτι απίστευτο για μένα», θυμήθηκε ο Ιπολίτο. «Είχα κάνει ήδη τεράστια προσωπική έρευνα, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το να έχεις τη δυνατότητα να συνομιλήσεις απευθείας μαζί του. Ήταν πρόθυμος να μου εξηγήσει πώς βίωνε εκείνη την περίοδο της ζωής του. Βρισκόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, σε ένα πραγματικά σκοτεινό σημείο».
Ο νεαρός ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις προσωπικές δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει ο Σταλόνε εξαιτίας της παράλυσης μέρους του προσώπου του, η οποία προκλήθηκε από τραυματισμό κατά τη γέννησή του.
«Το να ακούω από τον ίδιο πώς αντιμετώπιζε την κριτική και τις προκαταλήψεις λόγω της παράλυσης στο πρόσωπό του, πώς μεγάλωσε προσπαθώντας να πετύχει ως ηθοποιός παρά τις δυσκολίες και πώς σταδιακά άρχισε να αγαπά τη συγγραφή, ήταν πραγματικά προνόμιο», πρόσθεσε.
Η μεταμόρφωση για τον ρόλοΠαρά την πολύτιμη καθοδήγηση του Σταλόνε, ο Ιπολίτο γνώριζε ότι τον περίμενε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία σωματικής προετοιμασίας.
Για να αποκτήσει τη σωματοδομή του νεαρού Σταλόνε, χρειάστηκε, όπως εξήγησε, να αλλάξει ολοκληρωτικά τον τρόπο ζωής του. «Μία από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης του Σταλόνε όταν μεγάλωνε ήταν ο Στιβ Ριβς, ο οποίος είχε υποδυθεί τον Ηρακλή και διέθετε ένα απίστευτα γυμνασμένο σώμα», ανέφερε.
«Ο Σταλόνε άρχισε να ασχολείται με την άρση βαρών από πολύ μικρή ηλικία. Εγώ, πάλι, όχι», είπε γελώντας. «Ήξερα, λοιπόν, ότι έπρεπε να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Ευτυχώς, είχα αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου για να προετοιμαστώ».
Η μεταμόρφωσή του ήταν τόσο εντυπωσιακή, ώστε ο συμπρωταγωνιστής του, Στέφαν Τζέιμς, ο οποίος υποδύεται τον Καρλ Γουέδερς, παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων αισθανόταν σαν να συνεργαζόταν με τον ίδιο τον Σταλόνε.
Παρ' όλα αυτά, ο Ιπολίτο δεν έκρυψε την ανακούφισή του όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα και μπόρεσε να επιστρέψει στην προηγούμενη καθημερινότητά του. «Ήταν μια αλλαγή στον τρόπο ζωής μου, την οποία έκανα με χαρά για τις ανάγκες της ταινίας, αλλά στο τέλος είχα εξαντληθεί», παραδέχτηκε.
«Πολλά πράγματα ήταν δύσκολα και τα γυρίσματα αποδείχθηκαν πολύ πιο απαιτητικά σωματικά απ' όσο περίμενα. Είχαμε ένα εξαιρετικά πιεσμένο πρόγραμμα και κινούμασταν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ήταν μια δοκιμασία για μένα σε πολλά επίπεδα, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά», συμπλήρωσε.
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