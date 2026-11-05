Γιάννης Μποσταντζόγλου: Είναι βλακώδες να μιλάς με πολιτική ορθότητα, για να μην σχολιάζουν τα πρωινάδικα
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Γιάννης Μποσταντζόγλου Πολιτική ορθότητα

Γιάννης Μποσταντζόγλου: Είναι βλακώδες να μιλάς με πολιτική ορθότητα, για να μην σχολιάζουν τα πρωινάδικα

«Στο καφενείο δεν πάω και μιλάω με τον φίλο μου όπως θέλω; Πρέπει να κρατάω ένα political correct βλακώδες για την τηλεόραση;» είπε ο ηθοποιός

Γιάννης Μποσταντζόγλου: Είναι βλακώδες να μιλάς με πολιτική ορθότητα, για να μην σχολιάζουν τα πρωινάδικα
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Την αντίθεσή του στην υπερβολική πολιτική ορθότητα που, όπως θεωρεί, επιβάλλεται στον δημόσιο λόγο εξέφρασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν να προσέχει διαρκώς πώς εκφράζεται, όταν εμφανίζεται στην τηλεόραση. Χαρακτήρισε μάλιστα «βλακώδες» το πολιτικά ορθό, διερωτώμενος γιατί δεν μπορεί να μιλά δημόσια με την ίδια ελευθερία που εκφράζεται στις προσωπικές του συζητήσεις.

Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, και μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα και προτιμά να κρίνεται για τη δουλειά του στο θέατρο και όχι για την προσωπική του ζωή.

«Ως άνθρωπος είμαι μάλλον ηπίων τόνων, δεν επιδιώκω τη δημοσιότητα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο σανίδι… στο γήπεδο μιλάμε εμείς. Όλοι έχουμε ενδιαφέρουσες ζωές αλλά γιατί πρέπει να τα μαθαίνει όλα ο γείτονας; Δεν το καταλαβαίνω», ανέφερε σχετικά.

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του


Συνεχίζοντας, εξέφρασε την ενόχλησή του για την υπερβολική προβολή της προσωπικής ζωής των καλλιτεχνών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες της καθημερινότητάς τους. «Δεν είναι ανάγκη να μπαίνω και στο σπίτι του και να του λέω αν έφαγα γιουβαρλάκια ή αν πλακώθηκα με τη γυναίκα μου. Και μετά βγαίνουν τα πρωινάδικα και σχολιάζουν τι είπες, πως το είπες, γιατί το είπες. Γιατί έτσι θέλω», πρόσθεσε.

Τέλος, διευκρίνισε πως δεν είναι διατεθειμένος να υιοθετήσει μια πολιτικά ορθή στάση ώστε να μη σχολιάζεται στις τηλεοπτικές εκπομπές.  «Στο καφενείο δεν πάω και μιλάω με τον φίλο μου όπως θέλω; Πρέπει να κρατάω ένα political correct βλακώδες για την τηλεόραση;», κατέληξε.
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