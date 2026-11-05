«Βρείτε δικηγόρο»: Από τον Επστάιν μέχρι τις μπίζνες με εργολάβους και κρυπτονομίσματα, οι Δημοκρατικοί ξεσκονίζουν τους φακέλους του Τραμπ και της οικογένειάς του

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Reuters και Associated Press, στο μικροσκόπιο μπαίνουν όλες οι «σκιώδεις» συνδιαλλαγές της οικογένειας Τραμπ - Στο στόχαστρο ένα ευρύ δίκτυο συγγενών, συνεργατών, δωρητών και κυβερνητικών αξιωματούχων





Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα των Reuters και Associated Press, οι







Το μήνυμα δόθηκε πριν ακόμη ολοκληρωθεί η καταμέτρηση. «Βρείτε δικηγόρο» έγραψε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, που αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. Λίγο αργότερα, ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν περιορίστηκε σε μία λέξη: «Κλητεύσεις».



Οι επιχειρήσεις της οικογένειας Τραμπ στο μικροσκόπιο Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του. Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να εξακριβώσουν κατά πόσον ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα επηρέασαν κυβερνητικές αποφάσεις και εάν επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον Τραμπ ωφελήθηκαν από την πρόσβασή τους στην εξουσία.







Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η World Liberty Financial, η εταιρεία



Στους φακέλους περιλαμβάνονται ακόμη οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του



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Ο φάκελος Επστάιν ανοίγει ξανά

Ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικά παραμένει το ζήτημα των αρχείων του



Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να εξετάσουν τον χειρισμό της υπόθεσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης, τη δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων και τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη διαχείρισή τους. Έχουν προαναγγείλει επίσης έλεγχο τραπεζών που εμφανίζονται να αγνόησαν προειδοποιητικές ενδείξεις σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές του καταδικασμένου παιδόφιλου χρηματιστή, που αυτοκτόνησε στις φυλακές.



Η εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου δεν στέρησε απλώς από τον Ντόναλντ Τραμπ τον έλεγχο του Κογκρέσου. Άνοιξε τον δρόμο για ένα κύμα κοινοβουλευτικών ερευνών, που απειλεί να μετατρέψει τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του σε μια διαρκή αναμέτρηση με τις επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας.Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα των Reuters και Associated Press, οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να ανοίξουν φακέλους που εκτείνονται από τις επιχειρηματικές συναλλαγές της οικογένειας Τραμπ και τα κρυπτονομίσματα μέχρι την υπόθεση Επστάιν, τον Έλον Μασκ και τις συμφωνίες της κυβέρνησης με μεγάλες επιχειρήσεις.Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά ένα ευρύ δίκτυο συγγενών, συνεργατών, δωρητών και κυβερνητικών αξιωματούχων.Το μήνυμα δόθηκε πριν ακόμη ολοκληρωθεί η καταμέτρηση. «Βρείτε δικηγόρο» έγραψε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, που αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. Λίγο αργότερα, ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν περιορίστηκε σε μία λέξη: «Κλητεύσεις».Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του. Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να εξακριβώσουν κατά πόσον ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα επηρέασαν κυβερνητικές αποφάσεις και εάν επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον Τραμπ ωφελήθηκαν από την πρόσβασή τους στην εξουσία.Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, στις διεθνείς συμφωνίες ακινήτων και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ.Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η World Liberty Financial, η εταιρεία κρυπτονομισμάτων με την οποία συνδέονται η οικογένεια Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ. Οι Δημοκρατικοί θέλουν να εξετάσουν τη φύση των συναλλαγών και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ ιδιωτικών επενδύσεων και αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.Στους φακέλους περιλαμβάνονται ακόμη οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τζάρεντ Κούσνερ , γαμπρού του προέδρου, του οποίου η εταιρεία Affinity Partners είχε εξασφαλίσει επένδυση δύο δισ. δολαρίων από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας.Οι έρευνες δεν προεξοφλούν παράνομη συμπεριφορά. Στόχος των Δημοκρατικών είναι να αναζητήσουν έγγραφα, οικονομικά στοιχεία και μαρτυρίες, που θα επιτρέψουν να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παρατυπίες.Ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικά παραμένει το ζήτημα των αρχείων του Τζέφρι Επστάιν Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να εξετάσουν τον χειρισμό της υπόθεσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης, τη δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων και τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη διαχείρισή τους. Έχουν προαναγγείλει επίσης έλεγχο τραπεζών που εμφανίζονται να αγνόησαν προειδοποιητικές ενδείξεις σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές του καταδικασμένου παιδόφιλου χρηματιστή, που αυτοκτόνησε στις φυλακές.

Η υπόθεση μπορεί να προκαλέσει νέα πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν προκύψει νέα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει άλλωστε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στις εγκληματικές δραστηριότητες του Επστάιν.



Από τον Έλον Μασκ μέχρι τα έργα στον Λευκό Οίκο

Στη λίστα των πιθανών ερευνών βρίσκεται και ο Έλον Μασκ, ο οποίος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην κυβερνητική πρωτοβουλία DOGE για την αναδιάρθρωση του ομοσπονδιακού κράτους.



Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να διερευνήσουν τις δραστηριότητες του μηχανισμού, τις αποφάσεις για περικοπές και αναδιοργανώσεις υπουργείων και φορέων, καθώς και ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.



Παράλληλα, στο στόχαστρο μπαίνουν οι εργολάβοι και οι δωρητές που συνδέονται με έργα της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η κατασκευή της νέας αίθουσας δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο.



Ο βουλευτής Τζάρεντ Χάφμαν έχει εκφράσει την πρόθεση να εξετάσει τόσο τα συγκεκριμένα κατασκευαστικά έργα όσο και τον ρόλο μελών της οικογένειας Τραμπ σε συμφωνίες εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων.



Η έρευνα ενδέχεται να επεκταθεί σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς και στις οικονομικές σχέσεις μεγάλων επιχειρήσεων με την προεδρία.



Το όπλο των κλητεύσεων και η απειλή νέας παραπομπής

Η σημαντικότερη αλλαγή μετά τις εκλογές δεν είναι μόνο πολιτική, αλλά -κυρίως- θεσμική.



Από τον Ιανουάριο του 2027 οι Δημοκρατικοί θα διαθέτουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Αυτό θα τους επιτρέψει να ελέγχουν τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, να ζητούν την παράδοση εγγράφων, να καλούν μάρτυρες και να εκδίδουν κλητεύσεις.



Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, υπό τον Γκαρσία, και η Επιτροπή Δικαιοσύνης, με επικεφαλής πιθανότατα τον Τζέιμι Ράσκιν, αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν. Στη Γερουσία, ο Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ και ο Ρον Γουάιντεν προετοιμάζουν παράλληλες έρευνες, οι οποίες θα επεκταθούν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στις φαρμακευτικές εταιρείες και στις κυβερνητικές συμφωνίες για τις τιμές των φαρμάκων.



Η επιλογή αυτή ενέχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν την ίδια δυνατότητα επίκλησης εκτελεστικού προνομίου με τον Λευκό Οίκο, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία.



Το ενδεχόμενο τρίτης διαδικασίας παραπομπής του Τραμπ δεν έχει αποκλειστεί από τον Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Βουλής. Ωστόσο, η άμεση προτεραιότητα των Δημοκρατικών φαίνεται να είναι η διερεύνηση συγκεκριμένων υποθέσεων και όχι η έναρξη νέας διαδικασίας αποπομπής.



Η απάντηση του Λευκού Οίκου και το στοίχημα του 2028

Η κυβέρνηση Τραμπ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί παρατυπιών και προειδοποιεί ότι οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να μετατρέψουν το Κογκρέσο σε μηχανισμό πολιτικής αντιπαράθεσης.



Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Λόρεν Μπις κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επιλέγουν αβάσιμες έρευνες, αντί να ασχοληθούν με τα προβλήματα των Αμερικανών.



Το πολιτικό διακύβευμα, ωστόσο, εκτείνεται πέρα από τη σημερινή προεδρία.



Σύμφωνα με το Reuters, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να συνδέσουν τις καταγγελλόμενες συγκρούσεις συμφερόντων όχι μόνο με τον Τραμπ, αλλά συνολικά με τη ρεπουμπλικανική διακυβέρνηση, εν όψει της προεδρικής αναμέτρησης του 2028.



Η στρατηγική συνοδεύεται από κινδύνους. Οι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι μια μακρά περίοδος κοινοβουλευτικών ερευνών μπορεί να απομονώσει τους ψηφοφόρους, που ενδιαφέρονται περισσότερο για την ακρίβεια και την οικονομία.



Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos του περασμένου Αυγούστου, το 69% των ερωτηθέντων Αμερικανών θεωρούσε ότι τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα του Τραμπ επηρέαζαν τις προεδρικές αποφάσεις του. Την ίδια στιγμή, σε δημοσκόπηση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, το 48% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων χαρακτήριζε το κόστος ζωής σημαντικότερο κριτήριο για την ψήφο του.



Οι Δημοκρατικοί καλούνται επομένως να αποδείξουν ότι οι έρευνές τους συνδέονται με συγκεκριμένες συνέπειες για τους πολίτες και δεν εξαντλούνται σε μια πολιτική αναμέτρηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.



Για τον Τραμπ, η νέα πραγματικότητα σημαίνει ότι η απώλεια του Κογκρέσου μπορεί να αποδειχθεί μόνο η αρχή των δυσκολιών. Η εκτελεστική εξουσία παραμένει στα χέρια του, αλλά από τις αρχές του 2027 οι αποφάσεις της κυβέρνησής του, οι οικονομικές δραστηριότητες του οικογενειακού του περιβάλλοντος και οι σχέσεις του με μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούν να βρεθούν υπό εντατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.



Η μάχη της επόμενης διετίας δεν θα αφορά μόνο το τι μπορεί πλέον να κάνει ο Τραμπ ως πρόεδρος, αλλά και τι θα κληθεί να εξηγήσει για όσα έχει ήδη κάνει.