Η μοτοσικλέτα του Μπάτμαν και το καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς βγαίνουν σε δημοπρασία κινηματογραφικών αναμνηστικών
Η μοτοσικλέτα του Μπάτμαν και το καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς βγαίνουν σε δημοπρασία κινηματογραφικών αναμνηστικών
Πάνω από 1.400 αντικείμενα από γνωστές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές περιλαμβάνονται στη δημοπρασία - Εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει συνολικά 10 εκατομμύρια λίρες
Η εμβληματική μοτοσικλέτα «Batpod» του Μπάτμαν και το καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς συγκαταλέγονται στα κινηματογραφικά αντικείμενα που θα βγουν σε δημοπρασία.
Πρόκειται για την προσεχή χειμερινή δημοπρασία της Propstore, με τα συνολικά έσοδα να υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 10 εκατομμύρια λίρες. Η δημοπρασία αναμνηστικών από τον χώρο του θεάματος περιλαμβάνει περισσότερα από 1.400 αντικείμενα που συνδέονται με δημοφιλείς ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ανάμεσά τους βρίσκονται, εκτός από το Batpod και το καπέλο του διάσημου αρχαιολόγου, η στολή του Μπάτμαν, το σπαθί «Longclaw» του Τζον Σνόου, καθώς και το αυγό του δράκου Ντρόγκον, που ανήκε στην Ντενέρις Ταργκάριεν από το «Game of Thrones».
Η μοτοσικλέτα «Batpod», η οποία χρησιμοποιήθηκε στις ταινίες «Ο Σκοτεινός Ιππότης» (2008) και «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» (2012), αναμένεται να πωληθεί σε τιμή που κυμαίνεται από 450.000 έως 900.000 λίρες. Παράλληλα, η στολή που φόρεσε ο Κρίστιαν Μπέιλ στην ταινία «Batman Begins» (2005) έχει εκτιμηθεί ότι θα αποφέρει από 125.000 έως 250.000 λίρες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αντικείμενα που συνδέονται με τον Ιντιάνα Τζόουνς. Το χαρακτηριστικό καπέλο τύπου φεντόρα, το οποίο φορούσε στην οθόνη ο κασκαντέρ του Χάρισον Φορντ, Βικ Άρμστρονγκ, θα δημοπρατηθεί μαζί με ένα πουκάμισο που χρησιμοποιήθηκε σε σκηνές δράσης και προέρχεται από την προσωπική συλλογή του ίδιου. Και τα δύο αντικείμενα εμφανίστηκαν στην ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού» (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984).
Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης για το καπέλο και το πουκάμισο κυμαίνεται συνολικά από 400.000 έως 800.000 λίρες. Στην ίδια δημοπρασία θα διατεθεί επίσης ένα μαστίγιο μήκους περίπου 2,4 μέτρων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον Τζόουνς στην ίδια ταινία. Η αξία του υπολογίζεται μεταξύ 200.000 και 400.000 λιρών.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου. Την πρώτη ημέρα οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προσφορές τους με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA) στο Λονδίνο. Παράλληλα, θα μπορούν να συμμετάσχουν από οπουδήποτε στον κόσμο, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου, καθώς και με την υποβολή προσφορών εξ αποστάσεως.
Πριν από τη δημοπρασία, από τις 19 έως τις 22 Νοεμβρίου, θα φιλοξενηθεί έκθεση στο ξενοδοχείο The Cumberland του Λονδίνου. Εκεί, οι φίλοι του κινηματογράφου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα αντικείμενα που πρόκειται να βγουν στο σφυρί.
Πρόκειται για την προσεχή χειμερινή δημοπρασία της Propstore, με τα συνολικά έσοδα να υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 10 εκατομμύρια λίρες. Η δημοπρασία αναμνηστικών από τον χώρο του θεάματος περιλαμβάνει περισσότερα από 1.400 αντικείμενα που συνδέονται με δημοφιλείς ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ανάμεσά τους βρίσκονται, εκτός από το Batpod και το καπέλο του διάσημου αρχαιολόγου, η στολή του Μπάτμαν, το σπαθί «Longclaw» του Τζον Σνόου, καθώς και το αυγό του δράκου Ντρόγκον, που ανήκε στην Ντενέρις Ταργκάριεν από το «Game of Thrones».
Η μοτοσικλέτα «Batpod», η οποία χρησιμοποιήθηκε στις ταινίες «Ο Σκοτεινός Ιππότης» (2008) και «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» (2012), αναμένεται να πωληθεί σε τιμή που κυμαίνεται από 450.000 έως 900.000 λίρες. Παράλληλα, η στολή που φόρεσε ο Κρίστιαν Μπέιλ στην ταινία «Batman Begins» (2005) έχει εκτιμηθεί ότι θα αποφέρει από 125.000 έως 250.000 λίρες.
Batman’s Screen-Matched Batpod From The Dark Knight Films Leads £10 Million Film Auction: https://t.co/652glulp6w— Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) November 5, 2026
Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης για το καπέλο και το πουκάμισο κυμαίνεται συνολικά από 400.000 έως 800.000 λίρες. Στην ίδια δημοπρασία θα διατεθεί επίσης ένα μαστίγιο μήκους περίπου 2,4 μέτρων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον Τζόουνς στην ίδια ταινία. Η αξία του υπολογίζεται μεταξύ 200.000 και 400.000 λιρών.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου. Την πρώτη ημέρα οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προσφορές τους με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA) στο Λονδίνο. Παράλληλα, θα μπορούν να συμμετάσχουν από οπουδήποτε στον κόσμο, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου, καθώς και με την υποβολή προσφορών εξ αποστάσεως.
Πριν από τη δημοπρασία, από τις 19 έως τις 22 Νοεμβρίου, θα φιλοξενηθεί έκθεση στο ξενοδοχείο The Cumberland του Λονδίνου. Εκεί, οι φίλοι του κινηματογράφου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα αντικείμενα που πρόκειται να βγουν στο σφυρί.
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