Κατερίνα Στανίση: Η γυναίκα ήταν πάντα πρώτη στα μπουζούκια, το φουστάνι είναι αλλιώς
Κατερίνα Στανίση: Η γυναίκα ήταν πάντα πρώτη στα μπουζούκια, το φουστάνι είναι αλλιώς
Η τραγουδίστρια έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, επισημαίνοντας τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη νυχτερινή διασκέδαση
Την άποψη ότι οι γυναίκες τραγουδίστριες είχαν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο στις πίστες των νυχτερινών κέντρων εξέφρασε η Κατερίνα Στανίση. Σύμφωνα με την ίδια, η γυναικεία παρουσία έχει μια ιδιαίτερη δυναμική στα μπουζούκια.
«Η γυναίκα ήταν πάντα πρώτη στα μπουζούκια, το φουστάνι είναι αλλιώς», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Στανίση στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
Η τραγουδίστρια έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, επισημαίνοντας τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη νυχτερινή διασκέδαση. Όπως εξήγησε, παλαιότερα τα μπουζούκια ήταν μικρότερα, το κοινό βρισκόταν πιο κοντά στους καλλιτέχνες και άνθρωποι από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις διασκέδαζαν μαζί.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
«Μεγάλωσα στα μπουζούκια. Ευτυχώς, ακόμα είναι μερικά μπουζούκια που είναι μπουζούκια αυθεντικά, υπάρχουν κάποια άλλα ευρωπαϊκά να το πω έτσι. Τότε ήταν πιο μικρά και ο κόσμος ήταν πολύ πιο κοντά. Γλεντούσαν ο μισθωτός με τον βιομήχανο», σχολίασε.
Η τραγουδίστρια υποστήριξε επίσης ότι οι έρωτες και οι ζήλιες δεν περιορίζονται στον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα των μπουζουκιών, ο φωτισμός και η πίστα κάνουν τα συναισθήματα πιο έντονα. «Οι έρωτες και οι ζήλιες υπάρχουν στον κόσμο της νύχτας, αλλά και της ημέρας. Αλλά τη νύχτα ο φωτισμός, πίστα τα κάνουν πιο έντονα», σημείωσε.
«Η γυναίκα ήταν πάντα πρώτη στα μπουζούκια, το φουστάνι είναι αλλιώς», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Στανίση στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
Η τραγουδίστρια έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, επισημαίνοντας τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη νυχτερινή διασκέδαση. Όπως εξήγησε, παλαιότερα τα μπουζούκια ήταν μικρότερα, το κοινό βρισκόταν πιο κοντά στους καλλιτέχνες και άνθρωποι από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις διασκέδαζαν μαζί.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
«Μεγάλωσα στα μπουζούκια. Ευτυχώς, ακόμα είναι μερικά μπουζούκια που είναι μπουζούκια αυθεντικά, υπάρχουν κάποια άλλα ευρωπαϊκά να το πω έτσι. Τότε ήταν πιο μικρά και ο κόσμος ήταν πολύ πιο κοντά. Γλεντούσαν ο μισθωτός με τον βιομήχανο», σχολίασε.
Η τραγουδίστρια υποστήριξε επίσης ότι οι έρωτες και οι ζήλιες δεν περιορίζονται στον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα των μπουζουκιών, ο φωτισμός και η πίστα κάνουν τα συναισθήματα πιο έντονα. «Οι έρωτες και οι ζήλιες υπάρχουν στον κόσμο της νύχτας, αλλά και της ημέρας. Αλλά τη νύχτα ο φωτισμός, πίστα τα κάνουν πιο έντονα», σημείωσε.
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