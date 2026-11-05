Το «αντίο» της Δωροθέας Μερκούρη στην Ελευθερία Σιφναίου
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Δωροθέα Μερκούρη Ελευθερία Σιφναίου

Το «αντίο» της Δωροθέας Μερκούρη στην Ελευθερία Σιφναίου

Η ηθοποιός και πρώην μοτέλο την αποχαιρέτησε μια μια ανάρτηση στα social media

Το «αντίο» της Δωροθέας Μερκούρη στην Ελευθερία Σιφναίου
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Το δικό της «αντίο» στην Ελευθερία Σιφναίου είπε μέσα από τα social media η Δωροθέα Μερκούρη. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, η ηθοποιός και πρώην μοντέλο αποχαιρέτησε την άλλοτε συνάδελφό της με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Στον προσωπικό της λογαριασμό δημοσίευσε στιγμιότυπα της Ελευθερίας Σιφναίου από επαγγελματική φωτογράφιση και τόνισε πως τώρα που δεν βρίσκεται πια ζωή θα βλέπουν την ομορφιά της μέσα από αυτά. «Καλό σου ταξίδι Ελευθερία μου, φεύγεις και βλέπουμε αυτες της υπέροχες φωτογραφίες του Χρήστου Καραντζόλα, τη μοναδική σου ομορφιά και την καλοσύνη στο βλέμμα σου», έγραψε η Δωροθέα Μερκούρη στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.

Η δημοσίευσε της Δωροθέας Μερκούρη

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