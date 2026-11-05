Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι η σύζυγός του έπαθε ανεύρυσμα εγκεφάλου μία εβδομάδα πριν τα Όσκαρ το 2024
Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι η σύζυγός του έπαθε ανεύρυσμα εγκεφάλου μία εβδομάδα πριν τα Όσκαρ το 2024
Ο ηθοποιός ανέφερε ότι παρότι η σύζυγός του είχε υποβληθεί σε επέμβαση, κατάφερε να τον συνοδεύσει σε ένα από τα πάρτι μετά την τελετή
Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε η σύζυγός του, Λουτσιάνα Μπαρόζο, το 2024 αποκάλυψε ο Ματ Ντέιμον, αναφέροντας ότι υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, μόλις μία εβδομάδα πριν από την απονομή των βραβείων Όσκαρ.
Ο 55χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι, παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει, η 50χρονη σύζυγός του κατάφερε να τον συνοδεύσει σε ένα από τα πάρτι που ακολούθησαν την τελετή, θέλοντας να γιορτάσουν μαζί τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Οπενχάιμερ», στην οποία πρωταγωνιστούσε.
Μιλώντας στο περιοδικό GQ, ο Ντέιμον θυμήθηκε ότι στην πολυετή καριέρα του είχε χάσει ελάχιστες τελετές απονομής των Όσκαρ. Μία από αυτές ήταν το 2007, όταν η ταινία «Ο Πληροφοριοδότης» απέσπασε σημαντικά βραβεία. Όπως παραδέχτηκε, είχε μετανιώσει που δεν είχε παρευρεθεί στους εορτασμούς εκείνης της βραδιάς.
«Η επόμενη φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν με το "Οπενχάιμερ". Τότε, όμως, περάσαμε μια πραγματικά τρομακτική κατάσταση, καθώς η γυναίκα μου είχε υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα», ανέφερε.
«Είναι απολύτως καλά τώρα, δόξα τω Θεώ, αλλά είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο μία εβδομάδα πριν από τα Όσκαρ. Εκείνο το βράδυ ήταν η πρώτη φορά που ένιωσε αρκετά καλά ώστε να σηκωθεί και είχε ξαναβρεί την ενέργειά της», πρόσθεσε.
Ο ηθοποιός ήταν αποφασισμένος να μην παραστεί στους εορτασμούς, προκειμένου να παραμείνει στο σπίτι και να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του. Ωστόσο, εκείνη είχε διαφορετική άποψη. Όπως είπε, η Λουτσιάνα θυμόταν πόσο είχε μετανιώσει ο σύζυγός της που δεν είχε γιορτάσει τη βράβευση του «Πληροφοριοδότη» και δεν ήθελε να χάσει ακόμη μία σημαντική στιγμή της καριέρας του.
«Με εξέπληξε. Βρήκε ένα φόρεμα και πήγαμε μαζί στο πάρτι, επειδή θυμόταν ότι την προηγούμενη φορά δεν είχα πάει. Μου είπε: "Αυτή τη φορά θα βγούμε"», περιέγραψε ο Ντέιμον. «Ήταν πραγματικά ηρωικό αυτό που έκανε και είχε τεράστια σημασία για μένα», συμπλήρωσε συγκινημένος.
Ο 55χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι, παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει, η 50χρονη σύζυγός του κατάφερε να τον συνοδεύσει σε ένα από τα πάρτι που ακολούθησαν την τελετή, θέλοντας να γιορτάσουν μαζί τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Οπενχάιμερ», στην οποία πρωταγωνιστούσε.
Μιλώντας στο περιοδικό GQ, ο Ντέιμον θυμήθηκε ότι στην πολυετή καριέρα του είχε χάσει ελάχιστες τελετές απονομής των Όσκαρ. Μία από αυτές ήταν το 2007, όταν η ταινία «Ο Πληροφοριοδότης» απέσπασε σημαντικά βραβεία. Όπως παραδέχτηκε, είχε μετανιώσει που δεν είχε παρευρεθεί στους εορτασμούς εκείνης της βραδιάς.
«Η επόμενη φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν με το "Οπενχάιμερ". Τότε, όμως, περάσαμε μια πραγματικά τρομακτική κατάσταση, καθώς η γυναίκα μου είχε υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα», ανέφερε.
Matt Damon reveals his 'heroic' wife Luciana Barroso suffered a brain aneurysm and attended the Oscars just a week after having surgery https://t.co/kFajW8banS— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 5, 2026
Ο ηθοποιός ήταν αποφασισμένος να μην παραστεί στους εορτασμούς, προκειμένου να παραμείνει στο σπίτι και να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του. Ωστόσο, εκείνη είχε διαφορετική άποψη. Όπως είπε, η Λουτσιάνα θυμόταν πόσο είχε μετανιώσει ο σύζυγός της που δεν είχε γιορτάσει τη βράβευση του «Πληροφοριοδότη» και δεν ήθελε να χάσει ακόμη μία σημαντική στιγμή της καριέρας του.
«Με εξέπληξε. Βρήκε ένα φόρεμα και πήγαμε μαζί στο πάρτι, επειδή θυμόταν ότι την προηγούμενη φορά δεν είχα πάει. Μου είπε: "Αυτή τη φορά θα βγούμε"», περιέγραψε ο Ντέιμον. «Ήταν πραγματικά ηρωικό αυτό που έκανε και είχε τεράστια σημασία για μένα», συμπλήρωσε συγκινημένος.
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