Το πρώτο μήνυμα του Χέγκσεθ μετά τα σενάρια αποπομπής του: «Δεν θα τα καταφέρουν» - Στήριξη από Τραμπ: «Έχει κάνει φανταστική δουλειά»

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Πολέμου δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί μισούν την κυβέρνηση Τραμπ γιατί αποκαθήλωσε τις «ιερές αγελάδες» τους χωρίς συγγνώμη, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε το έργο του