Το πρώτο μήνυμα του Χέγκσεθ μετά τα σενάρια αποπομπής του: «Δεν θα τα καταφέρουν» - Στήριξη από Τραμπ: «Έχει κάνει φανταστική δουλειά»
Το πρώτο μήνυμα του Χέγκσεθ μετά τα σενάρια αποπομπής του: «Δεν θα τα καταφέρουν» - Στήριξη από Τραμπ: «Έχει κάνει φανταστική δουλειά»
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Πολέμου δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί μισούν την κυβέρνηση Τραμπ γιατί αποκαθήλωσε τις «ιερές αγελάδες» τους χωρίς συγγνώμη, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε το έργο του
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, από τα σκαλιά της εισόδου του υπουργείου Πολέμου, ο Πιτ Χέγκσεθ έστειλε σαφές μήνυμα προς τους Αμερικανούς πολίτες ξεκαθαρίζοντας ότι παρά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, ο ίδιος - όπως και ο Τραμπ, όπως είπε - δεν υποχωρούν.
«Όπως ξέρετε από τότε που ανέβηκα για πρώτη φορά αυτά τα σκαλιά, το υπουργείο Πολέμου του προέδρου Τραμπ δεν σταμάτησε να ηγείται και να δείχνει τον δρόμο, χωρίς να φοβάτει», είπε αρχικά και συνέχισε λέγοντας: «Όπως ο πρόεδρος μας, δεν υποχωρήσαμε ποτέ και δεν θα το κάνουμε τώρα. Τα επόμενα χρόνια είναι κρίσιμα».
Για το έργο του μέχρι τώρα στο υπουργείο Πολέμου ο Χέγκσεθ τόνισε ότι έκανε τον Στρατό «μεγαλύτερο και ισχυρότερο». Μάλιστα, ο ίδιος στάθηκε και στην εκδίωξη των τρανς από το στράτευμα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι ψυχική ασθένεια, μη συμβατή με το αμερικανικό στράτευμα»
Σχολιάζοντας τα σενάρια ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να τον παραπέμψουν για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Χέγκσεθ είπε: «Το εκαναν 2 φορες στον Τραμπ απειλούν να το κάνουν σε εμένα, να είστε σίγουροι πως δεν θα πετύχουν».
«Οι Δημοκρατικοί μας μισούν γιατί αποκαθηλώσαμε τις "ιερές αγελάδες" τους, μια προς μια χωρίς συγγνώμη», δήλωσε και καταφέρθηκε κατά του κόμματος των Μπλε: «Η διαφοροποίηση δεν είναι δύναμη, αλλά αδυναμία. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση», τόνισε.
«Όταν λέμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο το εννοούμε και πρέπει να συνεχίσουμε να ανδιαμορφώσουμε τον στρατό μας. Χρειαζόμαστε κάθε ψήφο από κάθε πατριώτη και θα ζητήσουμε επιπλέον 350 δισ. για τον πόλεμο στο Ιράν» είπε και καταφέρθηκε και κατά του Τύπου. «Όταν επιτίθενται σε μένα, επιτίθενται σε όλους μας. Ο Τζο Μπάιντεν άφησε τον Στρατό σε άθλια κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τον Πιτ Χέγκσεθ και το έργο του, λέγοντας: «Έχει κάνει φανταστική δουλειά. Ξέρετε, είχαμε περισσότερους στρατηγούς απ’ ό,τι στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε τόσους πολλούς στρατηγούς. Όλοι ήταν τετράστεροι στρατηγοί. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ήταν "woke". Δεν μου αρέσει ένας "woke" στρατηγός».
«Όπως ξέρετε από τότε που ανέβηκα για πρώτη φορά αυτά τα σκαλιά, το υπουργείο Πολέμου του προέδρου Τραμπ δεν σταμάτησε να ηγείται και να δείχνει τον δρόμο, χωρίς να φοβάτει», είπε αρχικά και συνέχισε λέγοντας: «Όπως ο πρόεδρος μας, δεν υποχωρήσαμε ποτέ και δεν θα το κάνουμε τώρα. Τα επόμενα χρόνια είναι κρίσιμα».
Για το έργο του μέχρι τώρα στο υπουργείο Πολέμου ο Χέγκσεθ τόνισε ότι έκανε τον Στρατό «μεγαλύτερο και ισχυρότερο». Μάλιστα, ο ίδιος στάθηκε και στην εκδίωξη των τρανς από το στράτευμα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι ψυχική ασθένεια, μη συμβατή με το αμερικανικό στράτευμα»
Σχολιάζοντας τα σενάρια ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να τον παραπέμψουν για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Χέγκσεθ είπε: «Το εκαναν 2 φορες στον Τραμπ απειλούν να το κάνουν σε εμένα, να είστε σίγουροι πως δεν θα πετύχουν».
«Οι Δημοκρατικοί μας μισούν γιατί αποκαθηλώσαμε τις "ιερές αγελάδες" τους, μια προς μια χωρίς συγγνώμη», δήλωσε και καταφέρθηκε κατά του κόμματος των Μπλε: «Η διαφοροποίηση δεν είναι δύναμη, αλλά αδυναμία. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση», τόνισε.
«Όταν λέμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο το εννοούμε και πρέπει να συνεχίσουμε να ανδιαμορφώσουμε τον στρατό μας. Χρειαζόμαστε κάθε ψήφο από κάθε πατριώτη και θα ζητήσουμε επιπλέον 350 δισ. για τον πόλεμο στο Ιράν» είπε και καταφέρθηκε και κατά του Τύπου. «Όταν επιτίθενται σε μένα, επιτίθενται σε όλους μας. Ο Τζο Μπάιντεν άφησε τον Στρατό σε άθλια κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Hegseth appears in an unusual 5 minute video to denounce “sham articles of impeachment” against himself and all criticism as partisan theater. Possibly the most partisan speech I’ve ever heard from a SecDef. More about the usual DEI, Iran, and an ask for an extra $350B— Kevin Baron (@DefenseBaron) November 5, 2026
Τραμπ: Δεν μου αρέσει ένας woke στρατηγός
Από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τον Πιτ Χέγκσεθ και το έργο του, λέγοντας: «Έχει κάνει φανταστική δουλειά. Ξέρετε, είχαμε περισσότερους στρατηγούς απ’ ό,τι στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε τόσους πολλούς στρατηγούς. Όλοι ήταν τετράστεροι στρατηγοί. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ήταν "woke". Δεν μου αρέσει ένας "woke" στρατηγός».
President Trump on Hegseth: Pete Hegseth has done a fantastic job. You know, we had more generals than we did in World War II. We had so many generals. Everybody was a four-star general. I never saw anything like it. And many of those people were woke. I don’t like a woke general.— World Source News (@Worldsource24) November 5, 2026
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