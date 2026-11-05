«Μαγειρεύουμε πολλά τις επόμενες δύο εβδομάδες» λέει ο Τραμπ και με ένα καπελάκι υπενθυμίζει στους Δημοκρατικούς το δικαίωμα βέτο

Δύο ημέρες μετά τις εκλογές που αποδείχτηκαν ένας θρίαμβος για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι πήραν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι η συγκατοίκηση στην Ουάσινγκτον δεν θα είναι τόσο αρμονική