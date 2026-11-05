«Μαγειρεύουμε πολλά τις επόμενες δύο εβδομάδες» λέει ο Τραμπ και με ένα καπελάκι υπενθυμίζει στους Δημοκρατικούς το δικαίωμα βέτο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ ΗΠΑ

«Μαγειρεύουμε πολλά τις επόμενες δύο εβδομάδες» λέει ο Τραμπ και με ένα καπελάκι υπενθυμίζει στους Δημοκρατικούς το δικαίωμα βέτο

Δύο ημέρες μετά τις εκλογές που αποδείχτηκαν ένας θρίαμβος για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι πήραν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι η συγκατοίκηση στην Ουάσινγκτον δεν θα είναι τόσο αρμονική

«Μαγειρεύουμε πολλά τις επόμενες δύο εβδομάδες» λέει ο Τραμπ και με ένα καπελάκι υπενθυμίζει στους Δημοκρατικούς το δικαίωμα βέτο
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Δύο ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που αποδείχτηκαν ένας θρίαμβος για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι πήραν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι η συγκατοίκηση στην Ουάσινγκτον δεν θα είναι τόσο αρμονική.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, το οποίο χαρακτηρίζεται πλέον εθνικό μνημείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους ότι «την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μία με δύο εβδομάδες θα δείτε πολλά. Έχουμε πολλά που “μαγειρεύουμε”».

Δίπλα του στο γραφείο είχε ένα κόκκινο καπελάκι που έγραφε «βέτο», φροντίζοντας να φαίνεται πολύ καλά από τους φωτορεπόρτερ που βρίσκονταν εκεί.

Επανέφερε τη συζήτηση για τις «στημένες» εκλογές, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα για τον δήμο του Λος Άντζελες όπου έγιναν εκλογές την Τρίτη μαζί με τις ενδιάμεσες.

«Είδα τις εκλογές στο Λος Άντζελες, ένα πολύ ντροπιαστικό γεγονός. Νόμιζα ότι ο Σπένσερ Πρατ θα ήταν στον τελικό γύρο, δεν έχει ιδέα πόσο “χαλασμένες” είναι οι εκλογές μας», εξήγησε ακόμη αναφερόμενος στον τηλεπαρουσιαστή που τερμάτισε τρίτος στον πρώτο γύρο για τον δήμο, με ένα αρκετά αξιοπρεπές 25%.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι συνάντησε τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, που είχε έλθει στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με την Μελάνια Τραμπ, τον Κίριλ Ντιμιτρίεφ, προσωπικό απεσταλμένο του Πούτιν.

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Δεν θέλησε να πει τι συζήτησε μαζί τους, αποκάλυψε πάντως ότι «θα υπάρξει μια μεγάλη συμφωνία που θα αφορά πολλά περισσότερα από την Ουκρανία και ίσως όλη την Ευρώπη».

Με τους Ουκρανούς που επίσης βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο δεν συναντήθηκε.

Αστειεύτηκε και με το διάταγμα για το Οβάλ Γραφείο, λέγοντας ότι «αν έρθει κανένας και αρχίζει να γκρεμίζει τοίχους, φωνάξτε με όπου και αν είμαι και θα φροντίσω να μην συμβεί ξανά».

Σχετικά με το Ιράν δήλωσε, τέλος, ότι «δεν κάνουν τίποτα χωρίς την έγκρισή μας».
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