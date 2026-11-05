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O Νίκολας Χουλτ και η σύζυγός του απέκτησαν δίδυμα και το κράτησαν κρυφό για έναν χρόνο
O Νίκολας Χουλτ και η σύζυγός του απέκτησαν δίδυμα και το κράτησαν κρυφό για έναν χρόνο
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει άλλα δύο παιδιά - Την είδηση έκανε γνωστή ο Πιτ Ντέιβιντσον
Δίδυμα απέκτησαν την περασμένη χρονιά, ο Νίκολας Χουλτ και η σύζυγός του, Μπριάνα Χόλι, χωρίς να δημοσιοποιήσουν το ευχάριστο γεγονός. Το ζευγάρι έχει πλέον τέσσερα παιδιά, όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός Πιτ Ντέιβιντσον, ο οποίος συνεργάζεται με τον Χουλτ στην ταινία «How to Rob a Bank».
Σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, ο 32χρονος Ντέιβιντσον μίλησε για τον συμπρωταγωνιστή του, αποκαλύπτοντας ότι τα δίδυμα γεννήθηκαν πριν από την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας.
«Είναι εξαιρετικός πατέρας. Έχει τέσσερα παιδιά. Τέσσερα παιδιά κάτω των επτά ετών, αν δεν κάνω λάθος. Είναι απίστευτο», δήλωσε. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο συνάδελφός του κατάφερνε να συνδυάζει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με την οικογενειακή του ζωή.
«Η Έλσι ήταν έγκυος όσο κάναμε γυρίσματα και εκείνος μόλις είχε αποκτήσει τα δίδυμά του. Κάθε Σαββατοκύριακο έπαιρνε το αεροπλάνο για να επιστρέψει στην οικογένειά του. Ήταν κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο και πολύ συγκινητικό», πρόσθεσε.
Ο 36χρονος Νίκολας Χουλτ και η 33χρονη Μπριάνα Χόλι έχουν αποκτήσει επίσης τον επτάχρονο γιο τους, Χοακίν, καθώς και ένα ακόμη παιδί που γεννήθηκε το 2022, χωρίς να έχουν αποκαλύψει δημόσια το όνομα ή το φύλο του.
Το ζευγάρι επιλέγει να διατηρεί χαμηλό προφίλ όσον αφορά στην προσωπική του ζωή. Ωστόσο, ο Χουλτ έχει μοιραστεί κατά καιρούς ορισμένες στιγμές από την καθημερινότητά του με τα παιδιά του. Κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας «Superman», στην οποία υποδύθηκε τον κακό Λεξ Λούθορ, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερη στιγμή που μοιράστηκε με τον μεγαλύτερο γιο του.
Μιλώντας στην εκπομπή «The Jess Cagle Show with Julia Cunningham» του SiriusXM, αποκάλυψε ότι για τις ανάγκες του ρόλου χρειάστηκε να ξυρίσει το κεφάλι του, κάτι που είχε να κάνει από το 2015, όταν συμμετείχε στην ταινία «Mad Max: Fury Road».
Αυτή τη φορά, όμως, αποφάσισε να αναθέσει το κούρεμα στον γιο του, Χοακίν. «Τα μαλλιά μου μεγαλώνουν ξανά σιγά σιγά. Ναι, ξύρισα το κεφάλι μου, κάτι που βρίσκω αρκετά απελευθερωτικό κάθε φορά που χρειάζεται να το κάνω για έναν ρόλο», ανέφερε.
«Μου αρέσει κατά κάποιον τρόπο. Αυτή τη φορά άφησα τον μεγαλύτερο γιο μου να πάρει την κουρευτική μηχανή και να με κουρέψει. Ήταν πολύ διασκεδαστικό», πρόσθεσε.
Σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, ο 32χρονος Ντέιβιντσον μίλησε για τον συμπρωταγωνιστή του, αποκαλύπτοντας ότι τα δίδυμα γεννήθηκαν πριν από την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας.
«Είναι εξαιρετικός πατέρας. Έχει τέσσερα παιδιά. Τέσσερα παιδιά κάτω των επτά ετών, αν δεν κάνω λάθος. Είναι απίστευτο», δήλωσε. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο συνάδελφός του κατάφερνε να συνδυάζει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με την οικογενειακή του ζωή.
«Η Έλσι ήταν έγκυος όσο κάναμε γυρίσματα και εκείνος μόλις είχε αποκτήσει τα δίδυμά του. Κάθε Σαββατοκύριακο έπαιρνε το αεροπλάνο για να επιστρέψει στην οικογένειά του. Ήταν κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο και πολύ συγκινητικό», πρόσθεσε.
Ο 36χρονος Νίκολας Χουλτ και η 33χρονη Μπριάνα Χόλι έχουν αποκτήσει επίσης τον επτάχρονο γιο τους, Χοακίν, καθώς και ένα ακόμη παιδί που γεννήθηκε το 2022, χωρίς να έχουν αποκαλύψει δημόσια το όνομα ή το φύλο του.
Nicholas Hoult and Wife Bryana Holly Are Now Parents of 4 After Quietly Welcoming Twins https://t.co/4UQA4ABZeI— People (@people) November 5, 2026
Μιλώντας στην εκπομπή «The Jess Cagle Show with Julia Cunningham» του SiriusXM, αποκάλυψε ότι για τις ανάγκες του ρόλου χρειάστηκε να ξυρίσει το κεφάλι του, κάτι που είχε να κάνει από το 2015, όταν συμμετείχε στην ταινία «Mad Max: Fury Road».
Αυτή τη φορά, όμως, αποφάσισε να αναθέσει το κούρεμα στον γιο του, Χοακίν. «Τα μαλλιά μου μεγαλώνουν ξανά σιγά σιγά. Ναι, ξύρισα το κεφάλι μου, κάτι που βρίσκω αρκετά απελευθερωτικό κάθε φορά που χρειάζεται να το κάνω για έναν ρόλο», ανέφερε.
«Μου αρέσει κατά κάποιον τρόπο. Αυτή τη φορά άφησα τον μεγαλύτερο γιο μου να πάρει την κουρευτική μηχανή και να με κουρέψει. Ήταν πολύ διασκεδαστικό», πρόσθεσε.
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