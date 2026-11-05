Μαύρη Πέμπτη στη Wall Street: Εξανεμίστηκαν $2,5 τρισεκατομμύρια από τον Nasdaq που έκανε «βουτιά» 5,5%, απώλειες 1.800 μονάδων για τον Dow Jones

Η χειρότερη συνεδρίαση από την κρίση των δασμών Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, με κατάρρευση των ημιαγωγών, μαζικές ρευστοποιήσεις σε όλους τους κλάδους και εκτίναξη του δείκτη φόβου VIX - Η νίκη των Δημοκρατικών ανατρέπει το αφήγημα της AI