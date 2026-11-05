Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας θα γιόρταζε σήμερα τα 70α γενέθλιά του, η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του
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Λαυρέντης Μαχαιρίτσας Κόρη

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας θα γιόρταζε σήμερα τα 70α γενέθλιά του, η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του

Η Μαρία-Κλάρα Μαχαιρίτσα τίμησε τη μνήμη του πατέρα της με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας θα γιόρταζε σήμερα τα 70α γενέθλιά του, η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του
Τα 70ά του γενέθλια θα γιόρταζε σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ο Λαυρέντης Μαιχαρίτσας. Η κόρη του τίμησε τη μνήμη του, με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα, κάνοντας μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο τραγουδιστής πέθανε το 2019, σε ηλικία 62 ετών, από έμφραγμα.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Μαρία-Κλάρα Μαχαιρίτσα ανάρτησε μία φωτογραφία από την παιδική της ηλικία, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή στην αγκαλιά του πατέρα της.  «Μηχανικά να σε φιλήσω προσπαθώ… Μα βγαίνω έξω απ’ τ’ όνειρο με τρόπο ξαφνικό….», έγραψε δίπλα στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε.

Δείτε την ανάρτησή της

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας θα γιόρταζε σήμερα τα 70α γενέθλιά του, η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του

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