Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έφτιαξε τορτελίνια και έδωσε στον Γιώργο Γεροντιδάκη να δοκιμάσει: «Αυτό είναι άψητο, σαν αντίδωρο είναι» της είπε
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έφτιαξε τορτελίνια και έδωσε στον Γιώργο Γεροντιδάκη να δοκιμάσει: «Αυτό είναι άψητο, σαν αντίδωρο είναι» της είπε
Νιώθω ντροπιασμένη, είπε η ηθοποιός, όταν ο Γιώργος Γεροντιδάκης σχολίασε το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους
Στην κουζίνα του σπιτιού της μπήκε μαζί με τους δύο γιους της, Διονύση και Φίλιππο, η Ντορέττα Παπαδημητρίου για να ετοιμάσουν σπιτικά τορτελίνια.
Οι τρεις τους αποφάσισαν να εκτελέσουν μια συνταγή του Άκη Πετρετζίκη και παρουσίασαν τη διαδικασία που ακολούθησαν βήμα-βήμα σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της ηθοποιού και παρουσιάστριας στο Youtube. Την εμφάνισή του μάλιστα έκανε προς το τέλος και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ο οποίος κλήθηκε να δοκιμάσει τα τορτελίνια και να κάνει το δικό του σχόλιο.
Αφού τα ετοίμασαν, ο ηθοποιός και σύντροφος της Ντορέττας Παπαδημητρίου μπήκε στον χώρο για να εκφράσει την άποψή του για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Η αντίδρασή του πρόδωσε πως η γεύση δεν ανταποκρινόταν ιδιαίτερα στις προσδοκίες του. «Τι είναι αυτό; Είναι ωμό κατ' αρχάς; Είναι άψητο. Σαν αντίδωρο είναι. Είναι σαν πιτάκι», με την Ντορέττα Παπαδημητρίου να λέει με αυτοσαρκασμό: «Νιώθω ντροπιασμένη». Η ίδια αναγνώρισε μάλιστα πως υπήρξαν αστοχίες στην εκτέλεση της συνταγής.
Όπως φάνηκε και από το σχόλιο που έκανε η ηθοποιός κάτω από το βίντεο, η ηθοποιός αντιμτώπισε με χιούμορ την όλη διαδικασία. «Για τορτελίνια ξεκινήσαμε. Τώρα το πού καταλήξαμε είναι άλλη συζήτηση», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Οι τρεις τους αποφάσισαν να εκτελέσουν μια συνταγή του Άκη Πετρετζίκη και παρουσίασαν τη διαδικασία που ακολούθησαν βήμα-βήμα σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της ηθοποιού και παρουσιάστριας στο Youtube. Την εμφάνισή του μάλιστα έκανε προς το τέλος και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ο οποίος κλήθηκε να δοκιμάσει τα τορτελίνια και να κάνει το δικό του σχόλιο.
Αφού τα ετοίμασαν, ο ηθοποιός και σύντροφος της Ντορέττας Παπαδημητρίου μπήκε στον χώρο για να εκφράσει την άποψή του για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Η αντίδρασή του πρόδωσε πως η γεύση δεν ανταποκρινόταν ιδιαίτερα στις προσδοκίες του. «Τι είναι αυτό; Είναι ωμό κατ' αρχάς; Είναι άψητο. Σαν αντίδωρο είναι. Είναι σαν πιτάκι», με την Ντορέττα Παπαδημητρίου να λέει με αυτοσαρκασμό: «Νιώθω ντροπιασμένη». Η ίδια αναγνώρισε μάλιστα πως υπήρξαν αστοχίες στην εκτέλεση της συνταγής.
Όπως φάνηκε και από το σχόλιο που έκανε η ηθοποιός κάτω από το βίντεο, η ηθοποιός αντιμτώπισε με χιούμορ την όλη διαδικασία. «Για τορτελίνια ξεκινήσαμε. Τώρα το πού καταλήξαμε είναι άλλη συζήτηση», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
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