Η Χίλαρι Σουάνκ είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί στα 52 της
Η Χίλαρι Σουάνκ είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί στα 52 της
Η ηθοποιός αναμένεται να γίνει ξανά μητέρα τρία χρόνια μετά τη γέννηση των διδύμων της
Το τρίτο της παιδί περιμένει η Χίλαρι Σουάνκ στα 52 της, τρία χρόνια μετά τη γέννηση των διδύμων της, που απέκτησε με τον σύζυγό της.
Η ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με ένα βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Instagram. Στο κλιπ, η οικογένειά της χορεύει στο σκοτάδι, έχοντας κολλημένα φωσφορίζοντα στικ στα σώματά τους. Ο σύζυγός της, Φίλιπ Σνάιντερ και τα δίδυμα συμμετέχουν στον χορό, προτού εμφανιστεί και η ίδια, με τη φουσκωμένη κοιλιά της να φωτίζεται, κάνοντας έτσι γνωστό ότι είναι έγκυος.
«Πολλοί με ρωτούν ποιο είναι το επόμενο πρότζεκτ μου. Αυτό κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο» έγραψε στη λεζάντα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναμένεται να γεννήσει τον χειμώνα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η πρωταγωνίστρια του «Million Dollar Baby» έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον Απρίλιο του 2023, όταν έφερε στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά της, Άγια και Ομ.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο People, η Σουάνκ μίλησε για τη μητρότητα και τον χρόνο που περνά με τα παιδιά της. Όπως ανέφερε, πέρασε τη Γιορτή της Μητέρας με την οικογένειά της και αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια «πραγματικά ευλογημένη θέση», καθώς μπορεί να αφιερώνει στα παιδιά της τον χρόνο που επιθυμεί.
Η ηθοποιός εξήγησε ότι το γεγονός πως απέκτησε παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία «απλώς λειτούργησε» υπέρ της, καθώς πλέον μπορεί να είναι ουσιαστικά παρούσα στη ζωή τους. «Απλώς έτσι ήρθαν τα πράγματα και απέκτησα παιδιά πολύ αργότερα στη ζωή μου», δήλωσε. «Δεν ήταν ότι δεν ήθελα να κάνω παιδιά νωρίτερα. Υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν το επέτρεψαν και έτσι μπορώ πραγματικά να αφιερώνω χρόνο μαζί τους» πρόσθεσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με ένα βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Instagram. Στο κλιπ, η οικογένειά της χορεύει στο σκοτάδι, έχοντας κολλημένα φωσφορίζοντα στικ στα σώματά τους. Ο σύζυγός της, Φίλιπ Σνάιντερ και τα δίδυμα συμμετέχουν στον χορό, προτού εμφανιστεί και η ίδια, με τη φουσκωμένη κοιλιά της να φωτίζεται, κάνοντας έτσι γνωστό ότι είναι έγκυος.
«Πολλοί με ρωτούν ποιο είναι το επόμενο πρότζεκτ μου. Αυτό κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο» έγραψε στη λεζάντα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναμένεται να γεννήσει τον χειμώνα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η πρωταγωνίστρια του «Million Dollar Baby» έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον Απρίλιο του 2023, όταν έφερε στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά της, Άγια και Ομ.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο People, η Σουάνκ μίλησε για τη μητρότητα και τον χρόνο που περνά με τα παιδιά της. Όπως ανέφερε, πέρασε τη Γιορτή της Μητέρας με την οικογένειά της και αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια «πραγματικά ευλογημένη θέση», καθώς μπορεί να αφιερώνει στα παιδιά της τον χρόνο που επιθυμεί.
Η ηθοποιός εξήγησε ότι το γεγονός πως απέκτησε παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία «απλώς λειτούργησε» υπέρ της, καθώς πλέον μπορεί να είναι ουσιαστικά παρούσα στη ζωή τους. «Απλώς έτσι ήρθαν τα πράγματα και απέκτησα παιδιά πολύ αργότερα στη ζωή μου», δήλωσε. «Δεν ήταν ότι δεν ήθελα να κάνω παιδιά νωρίτερα. Υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν το επέτρεψαν και έτσι μπορώ πραγματικά να αφιερώνω χρόνο μαζί τους» πρόσθεσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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