Μαριλού Κατσαφάδου: Μου έχει τύχει να πάρω ρόλο επειδή έπεσα και στραμπούληξα το πόδι μου
Μαριλού Κατσαφάδου: Μου έχει τύχει να πάρω ρόλο επειδή έπεσα και στραμπούληξα το πόδι μου
Η ηθοποιός συμμετείχε τότε στη χορευτική ομάδα της παράστασης «Sweet Charity»
Ένα περιστατικό από το παρελθόν θυμήθηκε η Μαριλού Κατσαφάδου, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή της πως έτυχε να πάρει ρόλο στο θέατρο μετά από ένα ατύχημά της κατά το οποίο έπεσε και στραμπούληξε το πόδι της.
Η ηθοποιός, μιλώντας την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», εξήγησε πως την περίοδο που συμμετείχε στη χορευτική ομάδα της παράστασης «Sweet Charity», επειδή τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει να χορεύει, αποφάσισαν να της αναθέσουν να υποδυθεί έναν από τους χαρακτήρες του έργου.
Όπως ανέφερε η Μαριλού Κατσαφάδου: «Μου είχε συμβεί μία φορά παλιά, στο Μπάντμιντον, αλλά κέρδισα ρόλο με αυτό. Μου βγήκε σε καλό. Ενώ ήμουν στο ανσάμπλ και χόρευα στο Sweet Charity με τη Σμαράγδα Καρύδη, ήμουν και σε ένα παιδικό το πρωί με τη Σοφία Σπυράτου, στραμπούληξα πολύ χαζά το πόδι μου. Ένα πάτε πουρέ έκανα, δεν έκανα και τίποτα... Δεν ξέρω τι έγινε. Πέφτω κάτω και μου λέει "δεν μπορείς να συνεχίσεις να χορεύεις" και μου δίνει ρόλο στο Sweet Charity, σε ένα θυρωρείο που ήμουν».
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Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά της, επισημαίνοντας πως ο πατέρας της Θοδωρής Κατσαφάδος την έχει βοηθήσει πολύ όσον αφορά στο μεγάλωμα του γιου της: «Ο μπαμπάς έχει κάνει πολλές φορές baby sitting. Είναι μεγάλο στήριγμα, μεγάλη βοήθεια ο πατέρας μου. Λατρεύει τον Παναγιώτη, δεν το συζητώ. Ευτυχώς που έχω τον πατέρα μου. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη».
Η Μαριλού Κατσαφάδου έπειτα δήλωσε πως χρησιμοποιώντας τις ίδιες αρχές με τις οποίες μεγάλωσε η ίδια, προσπαθεί να χτίσει μία ανοιχτή σχέση με το παιδί της, ώστε να μπορεί πάντα να την εμπιστεύεται και να αναγνωρίζει πως είναι στο πλευρό του: «Χτίζεται μεταξύ μας αυτή η γέφυρα επικοινωνίας. Του μιλάω για να με εμπιστεύεται, για να μου τα λέει όλα και ακόμα και κάτι που να θεωρεί ότι πρέπει να το κρατήσει κρυφό ή ότι θα τον κρίνω, του λέω "Πρέπει να μου τα λες, για να τα συζητάμε. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για να σε μαλώσω, ούτε για να σου φωνάξω αλλά για να σε βοηθήσω, να σου δώσω χώρο και κάποιες σκέψεις". Είχα κι εγώ αυτή τη σχέση με τους γονείς μου. Την οφείλω σε εκείνους αυτή την εμπιστοσύνη. Δεν ντρεπόμουν καθόλου να τους μιλήσω για τα θέματά μου. Τα έλεγα όλα και είχα και κέρδος μετά από αυτό το πράγμα, γατί μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω μετά», είπε με χιούμορ.
Η ηθοποιός, μιλώντας την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», εξήγησε πως την περίοδο που συμμετείχε στη χορευτική ομάδα της παράστασης «Sweet Charity», επειδή τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει να χορεύει, αποφάσισαν να της αναθέσουν να υποδυθεί έναν από τους χαρακτήρες του έργου.
Όπως ανέφερε η Μαριλού Κατσαφάδου: «Μου είχε συμβεί μία φορά παλιά, στο Μπάντμιντον, αλλά κέρδισα ρόλο με αυτό. Μου βγήκε σε καλό. Ενώ ήμουν στο ανσάμπλ και χόρευα στο Sweet Charity με τη Σμαράγδα Καρύδη, ήμουν και σε ένα παιδικό το πρωί με τη Σοφία Σπυράτου, στραμπούληξα πολύ χαζά το πόδι μου. Ένα πάτε πουρέ έκανα, δεν έκανα και τίποτα... Δεν ξέρω τι έγινε. Πέφτω κάτω και μου λέει "δεν μπορείς να συνεχίσεις να χορεύεις" και μου δίνει ρόλο στο Sweet Charity, σε ένα θυρωρείο που ήμουν».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά της, επισημαίνοντας πως ο πατέρας της Θοδωρής Κατσαφάδος την έχει βοηθήσει πολύ όσον αφορά στο μεγάλωμα του γιου της: «Ο μπαμπάς έχει κάνει πολλές φορές baby sitting. Είναι μεγάλο στήριγμα, μεγάλη βοήθεια ο πατέρας μου. Λατρεύει τον Παναγιώτη, δεν το συζητώ. Ευτυχώς που έχω τον πατέρα μου. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη».
Η Μαριλού Κατσαφάδου έπειτα δήλωσε πως χρησιμοποιώντας τις ίδιες αρχές με τις οποίες μεγάλωσε η ίδια, προσπαθεί να χτίσει μία ανοιχτή σχέση με το παιδί της, ώστε να μπορεί πάντα να την εμπιστεύεται και να αναγνωρίζει πως είναι στο πλευρό του: «Χτίζεται μεταξύ μας αυτή η γέφυρα επικοινωνίας. Του μιλάω για να με εμπιστεύεται, για να μου τα λέει όλα και ακόμα και κάτι που να θεωρεί ότι πρέπει να το κρατήσει κρυφό ή ότι θα τον κρίνω, του λέω "Πρέπει να μου τα λες, για να τα συζητάμε. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για να σε μαλώσω, ούτε για να σου φωνάξω αλλά για να σε βοηθήσω, να σου δώσω χώρο και κάποιες σκέψεις". Είχα κι εγώ αυτή τη σχέση με τους γονείς μου. Την οφείλω σε εκείνους αυτή την εμπιστοσύνη. Δεν ντρεπόμουν καθόλου να τους μιλήσω για τα θέματά μου. Τα έλεγα όλα και είχα και κέρδος μετά από αυτό το πράγμα, γατί μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω μετά», είπε με χιούμορ.
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