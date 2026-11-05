Έλντα Πανοπούλου: Συναδέλφοί μου έκαναν τα πάντα για να γίνουν γνωστοί και μετά τους κατακυρίευσε μια ανάγκη να κρύβονται από τον κόσμο
Έλντα Πανοπούλου: Συναδέλφοί μου έκαναν τα πάντα για να γίνουν γνωστοί και μετά τους κατακυρίευσε μια ανάγκη να κρύβονται από τον κόσμο
Το θεωρώ απόλυτα υποκριτικό, σε πιάνει απλώς μια μεγαλομανία και θεωρείς ότι είσαι παντοδύναμος, σχολίασε η ηθοποιός
Αιχμηρή κριτική σε συναδέλφους της που επιδιώκουν με κάθε τρόπο τη δημοσιότητα, αλλά μόλις την αποκτήσουν προσπαθούν να αποφύγουν την επαφή με τον κόσμο, άσκησε η Έλντα Πανοπούλου. Η ηθοποιός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη στάση «απόλυτα υποκριτική». Υποστήριξε επίσης ότι η επιτυχία μπορεί να οδηγήσει ορισμένους σε μεγαλομανία και στην ψευδαίσθηση πως είναι παντοδύναμοι.
«Έχω γνωρίσει πολλούς συναδέλφους που αγωνιούσαν, πάσχισαν, έκαναν τα πάντα προκειμένου να γίνουν γνωστοί και, μόλις έγιναν, τους κατακυρίευσε μια ανάγκη να κρύβονται από τον κόσμο και να περνούν απαρατήρητοι», ανέφερε η Έλντα Πανοπούλου κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Studio στις 3», την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
Για εκείνη, αυτή η συμπεριφορά είναι υποκριτική, ενώ την αποδίδει σε μεγαλομανία και σε μια αίσθηση παντοδυναμίας. «Πείτε μου, το θεωρείτε αυτό λογικό; Εγώ το θεωρώ απόλυτα υποκριτικό. Θεωρώ ότι μετά σε πιάνει απλώς μια μεγαλομανία και θεωρείς ότι είσαι παντοδύναμος», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
«Έχω γνωρίσει πολλούς συναδέλφους που αγωνιούσαν, πάσχισαν, έκαναν τα πάντα προκειμένου να γίνουν γνωστοί και, μόλις έγιναν, τους κατακυρίευσε μια ανάγκη να κρύβονται από τον κόσμο και να περνούν απαρατήρητοι», ανέφερε η Έλντα Πανοπούλου κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Studio στις 3», την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
Για εκείνη, αυτή η συμπεριφορά είναι υποκριτική, ενώ την αποδίδει σε μεγαλομανία και σε μια αίσθηση παντοδυναμίας. «Πείτε μου, το θεωρείτε αυτό λογικό; Εγώ το θεωρώ απόλυτα υποκριτικό. Θεωρώ ότι μετά σε πιάνει απλώς μια μεγαλομανία και θεωρείς ότι είσαι παντοδύναμος», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα