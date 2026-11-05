Ντακότα Τζόνσον: Το ρομαντικό δείπνο με τον Μασίν Γκαν Κέλι στο Λος Άντζελες και τα τρυφερά βλέμματα
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Ντακότα Τζόνσον Μασίν Γκαν Κέλι

Ντακότα Τζόνσον: Το ρομαντικό δείπνο με τον Μασίν Γκαν Κέλι στο Λος Άντζελες και τα τρυφερά βλέμματα

Η ηθοποιός και ο μουσικός εθεάθησαν για μία ακόμη φορά μαζί μέσα σε λίγους μήνες - Δεν έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες περί σχέσης

Ντακότα Τζόνσον: Το ρομαντικό δείπνο με τον Μασίν Γκαν Κέλι στο Λος Άντζελες και τα τρυφερά βλέμματα
Ιωάννα Μαρίνου
Τρυφερά βλέμματα αντάλλασσαν η Ντακότα Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού δείπνου το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, στη γειτονιά Γούντλαντ Χιλς του Λος Άντζελες.

Η 37χρονη ηθοποιός και ο 36χρονος μουσικός βρέθηκαν στο εστιατόριο Casalena, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαναθατίζει ενώ στέκονταν έξω από αυτό, έδειχναν ευδιάθετοι και γελούσαν.

Η Ντακότα Τζόνσον είχε επιλέξει ένα δερμάτινο μπουφάν με γούνινο γιακά, σκισμένο τζιν, φλατ παπούτσια και τσάντα με λεοπάρ μοτίβο. Ο Μασίν Γκαν Κέλι, από την άλλη πλευρά, φορούσε φόρμα, σκούφο και φούτερ, ολοκληρώνοντας το look του με ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν.

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Ντακότα Τζόνσον: Το ρομαντικό δείπνο με τον Μασίν Γκαν Κέλι στο Λος Άντζελες και τα τρυφερά βλέμματα

Το συγκεκριμένο δείπνο αποτελεί την πιο πρόσφατη από μια σειρά κοινών εμφανίσεων των δύο καλλιτεχνών, την ώρα που οι φήμες για το ειδύλλιό τους εντείνονται.

Η ηθοποιός είχε βρεθεί για πρώτη φορά στο επίκεντρο των φημών για ειδύλλιο με τον Μασίν Γκαν Κέλι τον Σεπτέμβριο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να πηγαίνουν κρυφά στο διαμέρισμα της φίλης τους, Τέιλορ Σουίφτ, στη Νέα Υόρκη, περνώντας έπειτα μαζί τη νύχτα σε κοντινό ξενοδοχείο, ενώ η τραγουδίστρια δεν βρισκόταν στην πόλη.

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Έκτοτε, ακολούθησαν ακόμη περισσότερες συναντήσεις τους, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν έχει διαψεύσει ή επιβεβαιώσει τις φήμες που τους θέλουν μαζί.

Η Τζόνσον αναφερόμενη στο φημολογούμενο ειδύλλιό της με τον μουσικό είχε δηλώσει στο podcast «The Run-Through» τον Σεπτέμβριο: «Οι άνθρωποι θα πιστέψουν αυτό που θέλουν να πιστέψουν και δεν έχω την ενέργεια να παλεύω γι’ αυτό. Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να επικεντρώνομαι σε άλλα πράγματα στη ζωή μου. Κάθε μέρα υπάρχει κάτι στο διαδίκτυο που είναι γελοίο, είτε είναι αλήθεια είτε όχι, και δεν με νοιάζει, ας κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του».

Φωτογραφίες: CPR/D.Sanchez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου

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