Γιώργος Τσαλίκης: Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν πάω ποτέ να δουλέψω για τα λεφτά
Γιώργος Τσαλίκης: Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν πάω ποτέ να δουλέψω για τα λεφτά
Δεν έχω ζητήσει ποτέ τρελά λεφτά, ποτέ, διευκρίνισε ο τραγουδιστής
Ο Γιώργος Τσαλίκης ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα δεν αποτελούν βασικό κριτήριο για τις επαγγελματικές του επιλογές, επισημαίνοντας πως δεν έχει ζητήσει ποτέ υπέρογκες αμοιβές.
Όπως εξήγησε ο τραγουδιστής, προτιμά να διατηρεί τις οικονομικές του απαιτήσεις σε συγκεκριμένα επίπεδα, ώστε να εξασφαλίζεται το κέρδος και για τους επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργάζεται. Προτεραιότητά του, άλλωστε όπως είπε, αποτελούν η διάρκεια και η σταθερότητα των συνεργασιών του.
«Δεν με ενδιαφέρουν ποτέ τα χρήματα, ποτέ. Δηλαδή δεν πάω ποτέ να δουλέψω για τα λεφτά. Δεν έχω ζητήσει ποτέ τρελά λεφτά, ποτέ. Έχω ένα καμβά στον οποίο, όμως, είναι πάρα πολύ μικρό, πάνω κάτω, το άνοιγμα γιατί έχω πάντοτε στο μυαλό μου ότι θέλω ο επιχειρηματίας να κερδίζει προσβλέποντας στην επαναληψιμότητα και στη διάρκεια», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης στο Κοσμοράδιο 95,1, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο τραγουδιστής διευκρίνισε πως δεν τον επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, επισημαίνοντας πως έχει παρατηρήσει συγκεκριμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιτίθενται συστηματικά σε διαφορετικά πρόσωπα. Παράλληλα, έδειξε ότι δεν τον απασχολεί η άποψη όσων θεωρούν πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του λειτουργούν εις βάρος του.
«Λένε ότι “ο Τσαλίκης όταν μιλάει, χάνει” αλλά τους έχω χεσμ…ους τους haters. Έχω παρακολουθήσει μερικά acounts που σήμερα βρίζουν τον έναν, αύριο τον άλλον και μεθαύριο άλλον. Είναι συγκεκριμένοι που μετακινούνται και κάνουν αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε.
Όπως εξήγησε ο τραγουδιστής, προτιμά να διατηρεί τις οικονομικές του απαιτήσεις σε συγκεκριμένα επίπεδα, ώστε να εξασφαλίζεται το κέρδος και για τους επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργάζεται. Προτεραιότητά του, άλλωστε όπως είπε, αποτελούν η διάρκεια και η σταθερότητα των συνεργασιών του.
«Δεν με ενδιαφέρουν ποτέ τα χρήματα, ποτέ. Δηλαδή δεν πάω ποτέ να δουλέψω για τα λεφτά. Δεν έχω ζητήσει ποτέ τρελά λεφτά, ποτέ. Έχω ένα καμβά στον οποίο, όμως, είναι πάρα πολύ μικρό, πάνω κάτω, το άνοιγμα γιατί έχω πάντοτε στο μυαλό μου ότι θέλω ο επιχειρηματίας να κερδίζει προσβλέποντας στην επαναληψιμότητα και στη διάρκεια», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης στο Κοσμοράδιο 95,1, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο τραγουδιστής διευκρίνισε πως δεν τον επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, επισημαίνοντας πως έχει παρατηρήσει συγκεκριμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιτίθενται συστηματικά σε διαφορετικά πρόσωπα. Παράλληλα, έδειξε ότι δεν τον απασχολεί η άποψη όσων θεωρούν πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του λειτουργούν εις βάρος του.
«Λένε ότι “ο Τσαλίκης όταν μιλάει, χάνει” αλλά τους έχω χεσμ…ους τους haters. Έχω παρακολουθήσει μερικά acounts που σήμερα βρίζουν τον έναν, αύριο τον άλλον και μεθαύριο άλλον. Είναι συγκεκριμένοι που μετακινούνται και κάνουν αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε.
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