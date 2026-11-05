Γιώργος Τσαλίκης: Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν πάω ποτέ να δουλέψω για τα λεφτά

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο τραγουδιστής διευκρίνισε πως δεν τον επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, επισημαίνοντας πως έχει παρατηρήσει συγκεκριμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιτίθενται συστηματικά σε διαφορετικά πρόσωπα. Παράλληλα, έδειξε ότι δεν τον απασχολεί η άποψη όσων θεωρούν πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του λειτουργούν εις βάρος του.

, συμπλήρωσε.