Έφυγε από τη ζωή στα 50 της η ηθοποιός Κίμαρι Τζόνσον του «Beverly Hills»



Η καριέρα της στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο

Η ενασχόλησή της με την ομορφιά και το μόντελινγκ

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Οι απώλειες που έχουν σημαδέψει το «Beverly Hills, 90210»

Σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή η Κίμαρι Τζόνσον, η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Beverly Hills, 90210».Η Τζόνσον πέθανε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, έχοντας υποστεί καρδιακό επεισόδιο στις 27 Οκτωβρίου, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, όπως επιβεβαίωσε στο TMZ η ανιψιά της, Ρόντα Σκοτ, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν μια πάθηση που σχετιζόταν με ανεύρυσμα στην καρδιά. Σύμφωνα με την ανιψιά της, η ηθοποιός πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης.Η Κίμαρι Τζόνσον έγινε ευρύτερα γνωστή το 1998, όταν εμφανίστηκε στην ιδιαίτερα δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Beverly Hills, 90210», υποδυόμενη την Τζούντι σε ένα επεισόδιο της όγδοης σεζόν, με τίτλο «The Following Options». Μία ακόμη αξιοσημείωτη συμμετοχή της ήταν στην κινηματογραφική κωμωδία «Dude, Where’s My Car?» του 2000, στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Άστον Κούτσερ και ο Σον Γουίλιαμ Σκοτ.Το 2003 αποφάσισε να απομακρυνθεί προσωρινά από την υποκριτική, μετά τη γέννηση του γιου της, Κάμερον Νίνο. Η επαγγελματική αυτή παύση διήρκεσε μερικά χρόνια, προτού επιστρέψει στον χώρο του θεάματος, συμμετέχοντας σε ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές και θεατρικές παραστάσεις.Παράλληλα, άρχισε να δραστηριοποιείται και στον τομέα της παραγωγής. Το 2005 ανέλαβε καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού στην ταινία «The Last Eve», σε συνεργασία με τον Κορεατοαμερικανό σκηνοθέτη Γιανγκ Μαν Κανγκ. Η ταινία απέσπασε αρκετές διακρίσεις σε φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Δράσης στο New York International Independent Film and Video Festival.Το 2011, η Τζόνσον συνεργάστηκε με στελέχη της βιομηχανίας καλλυντικών και περιποίησης της επιδερμίδας, δημιουργώντας τη δική της σειρά προϊόντων ομορφιάς, με την επωνυμία «SkinGlow by Kimmarie».Τους τελευταίους μήνες πριν από τον θάνατό της, η ηθοποιός, η οποία καταγόταν από την Πενσιλβάνια, φαινόταν να έχει στρέψει το ενδιαφέρον της κυρίως στο μόντελινγκ, όπως προέκυπτε από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, τον περασμένο Αύγουστο είχε φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο της σλοβενικής έκδοσης του περιοδικού Grazia.Η Κίμαρι Τζόνσον προστίθεται στη λίστα των ηθοποιών που είχαν συμμετάσχει στη δημοφιλή σειρά «Beverly Hills, 90210» και έχουν φύγει από τη ζωή τα τελευταία χρόνια. Τον Μάρτιο του 2019 πέθανε σε ηλικία 52 ετών ο Λουκ Πέρι, ο οποίος είχε ενσαρκώσει τον Ντίλαν ΜακΚέι, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χαρακτήρες της σειράς. Ο ηθοποιός είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.Τον Αύγουστο του 2022 έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 85 ετών, ο Τζο Ε. Τάτα, γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό ως ο αγαπημένος ιδιοκτήτης του Peach Pit, του εστιατορίου όπου σύχναζαν οι πρωταγωνιστές. Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με τη νόσο Αλτσχάιμερ το 2014.Μία ακόμη μεγάλη απώλεια για τους συντελεστές και τους θαυμαστές της σειράς σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024, όταν η Σάνεν Ντόχερτι, που υποδυόταν την Μπρέντα Γουόλς, τη μεγάλη αγάπη του Ντίλαν ΜακΚέι, πέθανε σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.