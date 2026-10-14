Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι κι αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δεν θα σε ξαναδώ, ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι κι αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δεν θα σε ξαναδώ, ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου
Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας, σημείωσε η ηθοποιός για την απώλεια του τραγουδιστή
Τη θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε με μία νέα ανάρτηση η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, σημειώνοντας πώς υπάρχουν κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πως δεν θα δει ξανά τον καλλιτέχνη.
Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, η ηθοποιός προχώρησε σε μία συγκινητική δημοσίευση στα social media, κοινοποιώντας φωτογραφίες από στιγμές που έζησε με τον εκλιπόντα τραγουδιστή. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και ένα στιγμιότυπο από τον γάμο της, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε γίνει κουμπάρος, αλλά και από επισκέψεις της σε μαγαζιά όπου είχε εμφανιστεί ο καλλιτέχνης.
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου συνόδευσε το Instagram story της με το τραγούδι του «Καμικάζι» σημειώνοντας πάνω σε αυτό: «Είναι κι αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δεν θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου. Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας».
Δείτε την ανάρτησή της
Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, η ηθοποιός προχώρησε σε μία συγκινητική δημοσίευση στα social media, κοινοποιώντας φωτογραφίες από στιγμές που έζησε με τον εκλιπόντα τραγουδιστή. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και ένα στιγμιότυπο από τον γάμο της, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε γίνει κουμπάρος, αλλά και από επισκέψεις της σε μαγαζιά όπου είχε εμφανιστεί ο καλλιτέχνης.
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου συνόδευσε το Instagram story της με το τραγούδι του «Καμικάζι» σημειώνοντας πάνω σε αυτό: «Είναι κι αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δεν θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου. Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας».
Δείτε την ανάρτησή της
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