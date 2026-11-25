Μπάνε Πρέλεβιτς στο «The Basketball Show»: Ο ΠΑΟΚ είχε αυτοπεποίθηση από το πρώτο λεπτό, αισθάνομαι ενθουσιασμό και πάθος για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης

Ο εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε στο «The Basketball Show» by allwyn» λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο του Δικεφάλου στο ντέρμπι με τον Άρη και μίλησε για τις προοπτικές που υπάρχουν πλέον στη Θεσσαλονίκη αλλά και το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα