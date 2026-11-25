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Μπάνε Πρέλεβιτς στο «The Basketball Show»: Ο ΠΑΟΚ είχε αυτοπεποίθηση από το πρώτο λεπτό, αισθάνομαι ενθουσιασμό και πάθος για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης
Μπάνε Πρέλεβιτς στο «The Basketball Show»: Ο ΠΑΟΚ είχε αυτοπεποίθηση από το πρώτο λεπτό, αισθάνομαι ενθουσιασμό και πάθος για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης
Ο εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε στο «The Basketball Show» by allwyn» λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο του Δικεφάλου στο ντέρμπι με τον Άρη και μίλησε για τις προοπτικές που υπάρχουν πλέον στη Θεσσαλονίκη αλλά και το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα
Ο ΠΑΟΚ έχει ισοφαρίσει το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας του στη GBL καθώς μετρά 8 νίκες σε ισάριθμους αγώνες με την τελευταία του νίκη (99-77) επί του Άρη να επιβεβαιώνει τη φετινή δυναμική των ασπρόμαυρων του Αντρέα Τρινκιέρι.
Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θύμισε κάτι από τα παλιά και ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν σ' έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εποχής όπου ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν η κορυφαία μπασκετική αναμέτρηση της Ευρώπης.
Ο λόγος για τον Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο «The Basketball Show» by allwyn» όπου μίλησε τόσο για το ντέρμπι, όσο και για τη νέα εποχή που υπάρχει πλέον στο ελληνικό μπάσκετ.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
Για το πώς αισθάνεται βλέποντας την άνοδο του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη: «Αισθάνομαι ενθουσιασμό και πάθος για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει όραμα για νίκες και μελλοντικές επιτυχίες, κάτι που έλειπε εδώ και δεκαετίες. Πρέπει να προβάλουμε το επίπεδο και των τεσσάρων ομάδων. Για να μπορείς να διεκδικείς έναν ευρωπαϊκό τίτλο, πρέπει να έχεις πρωτοκλασάτους παίκτες και προπονητές και αυτό θέλει και μεγάλη οικονομική δυνατότητα, κάτι που υπάρχει».
Για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης: «Πάντα ένα ΠΑΟΚ-Άρης είναι must ντέρμπι. Το φετινό ήταν ιδιαίτερο γιατί ήταν ντέρμπι κορυφής, κάτι που είχαμε να δούμε δεκαετίες. Δεν περίμενα να κυλήσει έτσι το ματς και αυτό οφείλεται στην αυτοπεποίθηση που είχε ο ΠΑΟΚ από το πρώτο λεπτό.
Γίνονται σταδιακά καλές κινήσεις με γνώμονα τις ανάγκες που θα προκύψουν. Εάν η ομάδα συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα θα χρειαστεί ένα οργανόγραμμα υψηλού επιπέδου, το οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ξέρουν καλά».
Για τον φετινό ΠΑΟΚ: «Η ομάδα μετρά οκτώ νίκες στο πρωτάθλημα και έχει μόνο δύο ήττες στο Γιούροκπα. Μπορεί και νικά τα παιχνίδια και με χαμηλό και με υψηλό σκορ. Σταδιακά οι παίκτες βρίσκουν και τους ρόλους τους, υπάρχει διάθεση και δυνατότητα για μεταγραφές. Αυτό που λείπει σε όλους είναι η υπομονή.
Μου αρέσει το μπάσκετ που παίζει ο ΠΑΟΚ. Κόντρα στον Άρη έπαιξε υψηλού επιπέδου μπάσκετ. Ο λόγος που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τέτοιο παιχνίδι είναι και ο τρόπος ο κόουτς μεταδίδει αυτά που θέλει στους παίκτες του και δείχνει πως τους εμπιστεύεται».
Για το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ: «Είναι υψηλό το επίπεδο των Ελλήνων και γενικότερα των προπονητών που ασχολούνται με το μπάσκετ. Ξέρουν να διαλέγουν παίκτες γι' αυτό δημιουργούν ομάδες που στην καλή τους μέρα μπορούν να κερδίσουν και τα φαβορί. Υπάρχει τεχνογνωσία σε όλες τις ομάδες».
Για το σκάνδαλο Basketgate: «Δεν με προβληματίζει καθόλου... Tο μπάσκετ είναι ένα άθλημα που αγαπούν οι Έλληνες και η αγωνιστική άνοδος θα έρθει. Δεν ξέρω ποιοι είναι υποψήφιοι, αλλά όποιος και αν εκλεγεί θα πρέπει να κάνει πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να είναι δίκαια η διαιτησία και να κερδίσει αυτός που πρέπει να κερδίσει. Ακόμα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να καταλάβουν πως ένας τελικός Άρη και ΠΑΟΚ θα κάνει καλό στο μπάσκετ».
Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θύμισε κάτι από τα παλιά και ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν σ' έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εποχής όπου ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν η κορυφαία μπασκετική αναμέτρηση της Ευρώπης.
Ο λόγος για τον Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο «The Basketball Show» by allwyn» όπου μίλησε τόσο για το ντέρμπι, όσο και για τη νέα εποχή που υπάρχει πλέον στο ελληνικό μπάσκετ.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
Για το πώς αισθάνεται βλέποντας την άνοδο του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη: «Αισθάνομαι ενθουσιασμό και πάθος για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει όραμα για νίκες και μελλοντικές επιτυχίες, κάτι που έλειπε εδώ και δεκαετίες. Πρέπει να προβάλουμε το επίπεδο και των τεσσάρων ομάδων. Για να μπορείς να διεκδικείς έναν ευρωπαϊκό τίτλο, πρέπει να έχεις πρωτοκλασάτους παίκτες και προπονητές και αυτό θέλει και μεγάλη οικονομική δυνατότητα, κάτι που υπάρχει».
Για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης: «Πάντα ένα ΠΑΟΚ-Άρης είναι must ντέρμπι. Το φετινό ήταν ιδιαίτερο γιατί ήταν ντέρμπι κορυφής, κάτι που είχαμε να δούμε δεκαετίες. Δεν περίμενα να κυλήσει έτσι το ματς και αυτό οφείλεται στην αυτοπεποίθηση που είχε ο ΠΑΟΚ από το πρώτο λεπτό.
Γίνονται σταδιακά καλές κινήσεις με γνώμονα τις ανάγκες που θα προκύψουν. Εάν η ομάδα συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα θα χρειαστεί ένα οργανόγραμμα υψηλού επιπέδου, το οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ξέρουν καλά».
Για τον φετινό ΠΑΟΚ: «Η ομάδα μετρά οκτώ νίκες στο πρωτάθλημα και έχει μόνο δύο ήττες στο Γιούροκπα. Μπορεί και νικά τα παιχνίδια και με χαμηλό και με υψηλό σκορ. Σταδιακά οι παίκτες βρίσκουν και τους ρόλους τους, υπάρχει διάθεση και δυνατότητα για μεταγραφές. Αυτό που λείπει σε όλους είναι η υπομονή.
Μου αρέσει το μπάσκετ που παίζει ο ΠΑΟΚ. Κόντρα στον Άρη έπαιξε υψηλού επιπέδου μπάσκετ. Ο λόγος που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τέτοιο παιχνίδι είναι και ο τρόπος ο κόουτς μεταδίδει αυτά που θέλει στους παίκτες του και δείχνει πως τους εμπιστεύεται».
Για το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ: «Είναι υψηλό το επίπεδο των Ελλήνων και γενικότερα των προπονητών που ασχολούνται με το μπάσκετ. Ξέρουν να διαλέγουν παίκτες γι' αυτό δημιουργούν ομάδες που στην καλή τους μέρα μπορούν να κερδίσουν και τα φαβορί. Υπάρχει τεχνογνωσία σε όλες τις ομάδες».
Για το σκάνδαλο Basketgate: «Δεν με προβληματίζει καθόλου... Tο μπάσκετ είναι ένα άθλημα που αγαπούν οι Έλληνες και η αγωνιστική άνοδος θα έρθει. Δεν ξέρω ποιοι είναι υποψήφιοι, αλλά όποιος και αν εκλεγεί θα πρέπει να κάνει πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να είναι δίκαια η διαιτησία και να κερδίσει αυτός που πρέπει να κερδίσει. Ακόμα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να καταλάβουν πως ένας τελικός Άρη και ΠΑΟΚ θα κάνει καλό στο μπάσκετ».
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