Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποθέωσε τον Μπεν Άφλεκ για τη συνεργασία τους στην ανατροφή των παιδιών τους: Είναι εξαιρετικός
Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποθέωσε τον Μπεν Άφλεκ για τη συνεργασία τους στην ανατροφή των παιδιών τους: Είναι εξαιρετικός
Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2015 και το διαζύγιό του εκδόθηκε το 2018
Τη θετική της άποψη για τη συνεργασία με τον πρώην σύζυγό της Μπεν Άφλεκ στην ανατροφή των παιδιών τους εξέφρασε η Τζένιφερ Γκάρνερ, χαρακτηρίζοντάς τον εξαιρετικό πατέρα.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Today», που προβλήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η 54χρονη ηθοποιός μίλησε για την προσπάθειά της να ισορροπεί ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή της ζωή.
Η Γκάρνερ, η οποία έχει αποκτήσει με τον Άφλεκ τη 20χρονη Βάιολετ, τη 17χρονη Σεραφίνα και τον 13χρονο Σάμιουελ, εξήγησε ότι τα περισσότερα από τα πρόσφατα επαγγελματικά της πρότζεκτ γυρίστηκαν στο Λος Άντζελες. Αυτό, όπως είπε, της επέτρεψε να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και να περνά μαζί τους χρόνο στο σπίτι: «Η χαρά είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος όσων έχω γυρίσει έγινε στο Λος Άντζελες. Και αυτό δεν είναι καθόλου ασήμαντο, δεν είναι κάτι εύκολο να επιτευχθεί. Απλώς σημαίνει ότι μπορούμε όλοι να επιστρέφουμε στο σπίτι και να βλέπουμε τα παιδιά μας, να τα βάζουμε για ύπνο, αν και τα δικά μου παιδιά μένουν ξύπνια κάθε βράδυ πολύ αργότερα από εμένα. Έχω πλέον σταματήσει να προσπαθώ».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε με θετικά λόγια στον πρώην σύζυγό της, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ανατροφή των παιδιών τους: «Και ο Μπεν είναι ένας πολύ ευέλικτος και εξαιρετικός γονέας».
Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2015 και το διαζύγιό του εκδόθηκε το 2018. Έκτοτε, οι δύο ηθοποιοί έχουν επανειλημμένα μιλήσει με θετικά λόγια ο ένας για τον άλλον, τονίζοντας τη συνεργασία τους ως γονείς.
Τον Οκτώβριο, ο Μπεν Άφλεκ είχε μιλήσει για τη δική του εμπειρία ως πατέρας στην εκπομπή «Sunday TODAY with Willie Geist». Τότε είχε αστειευτεί για τον τρόπο με τον οποίο συγκρίνει τις γονεϊκές του επιδόσεις με εκείνες της Τζένιφερ Γκάρνερ, λέγοντας ότι η μητέρα των παιδιών του είναι εξαιρετική και τον κάνει πάντα να αισθάνεται πως δεν ανταποκρίνεται εξίσου καλά: «Η μητέρα τους είναι καταπληκτική και πάντα με κάνει να αισθάνομαι ότι υστερώ λίγο».
Ο ηθοποιός πρόσθεσε, ότι λέει στα παιδιά του πως θεωρεί ότι τα καταφέρνει περίπου στο 75% σε σχέση με τη μητέρα τους, με εκείνα να του απαντούν πως το ποσοστό του είναι μάλλον κοντά στο 40%. Συνεχίζοντας στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος, σχολίασε: «Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Β+».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Today», που προβλήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η 54χρονη ηθοποιός μίλησε για την προσπάθειά της να ισορροπεί ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή της ζωή.
Η Γκάρνερ, η οποία έχει αποκτήσει με τον Άφλεκ τη 20χρονη Βάιολετ, τη 17χρονη Σεραφίνα και τον 13χρονο Σάμιουελ, εξήγησε ότι τα περισσότερα από τα πρόσφατα επαγγελματικά της πρότζεκτ γυρίστηκαν στο Λος Άντζελες. Αυτό, όπως είπε, της επέτρεψε να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και να περνά μαζί τους χρόνο στο σπίτι: «Η χαρά είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος όσων έχω γυρίσει έγινε στο Λος Άντζελες. Και αυτό δεν είναι καθόλου ασήμαντο, δεν είναι κάτι εύκολο να επιτευχθεί. Απλώς σημαίνει ότι μπορούμε όλοι να επιστρέφουμε στο σπίτι και να βλέπουμε τα παιδιά μας, να τα βάζουμε για ύπνο, αν και τα δικά μου παιδιά μένουν ξύπνια κάθε βράδυ πολύ αργότερα από εμένα. Έχω πλέον σταματήσει να προσπαθώ».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε με θετικά λόγια στον πρώην σύζυγό της, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ανατροφή των παιδιών τους: «Και ο Μπεν είναι ένας πολύ ευέλικτος και εξαιρετικός γονέας».
Jennifer Garner Calls Ben Affleck ‘Flexible’ as She Shares Rare Comments About Their Co-Parenting Dynamic https://t.co/s9Sk0hZ0qz— People (@people) November 23, 2026
Τον Οκτώβριο, ο Μπεν Άφλεκ είχε μιλήσει για τη δική του εμπειρία ως πατέρας στην εκπομπή «Sunday TODAY with Willie Geist». Τότε είχε αστειευτεί για τον τρόπο με τον οποίο συγκρίνει τις γονεϊκές του επιδόσεις με εκείνες της Τζένιφερ Γκάρνερ, λέγοντας ότι η μητέρα των παιδιών του είναι εξαιρετική και τον κάνει πάντα να αισθάνεται πως δεν ανταποκρίνεται εξίσου καλά: «Η μητέρα τους είναι καταπληκτική και πάντα με κάνει να αισθάνομαι ότι υστερώ λίγο».
Ο ηθοποιός πρόσθεσε, ότι λέει στα παιδιά του πως θεωρεί ότι τα καταφέρνει περίπου στο 75% σε σχέση με τη μητέρα τους, με εκείνα να του απαντούν πως το ποσοστό του είναι μάλλον κοντά στο 40%. Συνεχίζοντας στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος, σχολίασε: «Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Β+».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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