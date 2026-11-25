Ο γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ αποκάλυψε ότι παραχώρησε στο Οργανωτικό της ΕΛΑΣ χωρίς ενοίκιο το 80% των γραφείων της εταιρείας του στη Φιλελλήνων, με τον Αλέξη Τσίπρα να είναι, όπως υποστήριξε, ενήμερος για όλα – Προβληματισμός στα κομματικά στελέχη για τις διαστάσεις που έχει λάβει η υπόθεση