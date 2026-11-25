Ανάβουν φωτιές στην ΕΛ.Α.Σ τα γραφεία Χατζηγιαννάκη: Η παράνομη παραχώρησή τους στο κόμμα και ο «ενήμεροςΤσίπρας»
Ανάβουν φωτιές στην ΕΛ.Α.Σ τα γραφεία Χατζηγιαννάκη: Η παράνομη παραχώρησή τους στο κόμμα και ο «ενήμεροςΤσίπρας»
Ο γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ αποκάλυψε ότι παραχώρησε στο Οργανωτικό της ΕΛΑΣ χωρίς ενοίκιο το 80% των γραφείων της εταιρείας του στη Φιλελλήνων, με τον Αλέξη Τσίπρα να είναι, όπως υποστήριξε, ενήμερος για όλα – Προβληματισμός στα κομματικά στελέχη για τις διαστάσεις που έχει λάβει η υπόθεση
Ισχυρός πονοκέφαλος έχει προκληθεί από το πρωί σε αρκετά στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθώς τα όσα αποκάλυψε ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναφορικά με την επιλογή στέγασης γραφείων του κόμματος σε επαγγελματικό του χώρο, έχουν ανατρέψει άρδην τα δεδομένα.
Όπως αποκάλυψε χθες, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Channel ο κ. Χατζηγιαννάκης, η στέγαση της ΕΛ.Α.Σ επί της οδού Φιλελλήνων προέκυψε μέσω δικής του, ιδιωτικής δηλαδή εταιρίας, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον νομικό και κατασκευαστικό κλάδο. «Η μια εταιρεία έχει παραχωρήσει μεγάλο μέρος των γραφείων. Αναγκάστηκα, μάζεψα πολλούς συνεργάτες, στριμωχτήκαμε λίγο, παραχώρησα το 80% των γραφείων για να στεγάζεται το κόμμα. Μέχρι να έχουμε επιχορήγηση, παραχώρησε η εταιρεία μου γραφεία για να στεγαστεί το κόμμα”, όπως περιέγραψε ο κ. Χατζηγιαννάκης, συμπληρώνοντας για την επαγγελματική του δραστηριότητα πως «από το 2023 που σταμάτησα να είμαι βουλευτής ίδρυσα μια εταιρεία 3C+ P TEXNIKH Ι.Κ.Ε και μπήκα και σε άλλη τεχνική εταιρεία, την ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ που πήρα ένα σημαντικό μερίδιο. Συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς, έχουμε 34 άτομα προσωπικό 12 μηχανικούς. Τότε δεν είχε καμία ιδέα ο Τσίπρας ότι θα κάνει κόμμα».
Μιλώντας, υπό το βάρος των πολιτικών αντιδράσεων, στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, o κ. Χατζηγιαννάκης έκανε λόγο για παραχώρηση «χωρίς ενοίκιο», ενώ ερωτηθείς αν γνωρίζει πως υπάρχουν ρητές απαγορεύσεις από την νομοθεσία, απάντησε πως «το γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι απαγορευμένο». Κληθείς, ακόμη, να σχολιάσει αν πρόκειται για παροχή σε είδος προς τον κομματικό φορέα, ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ παρατήρησε πως “δεν υπάρχει άτυπη συναλλαγή με την ΕΛΑΣ” και πως ο ίδιος “δανείζει το χώρο” για τις συνεδριάσεις των οργάνων. “Τι να δηλώσω ότι έρχονται στελέχη της ΕΛ.Α.Σ και κάνουν συνεδριάσεις μέσα στο χώρο μου;” ανταπάντησε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναφορικά με τυχόν δήλωση της παραχώρησης στην εφορία, ενώ ερωτώμενος αν όλα αυτά τελούν σε γνώση του Προέδρου του κόμματος, “είναι ενήμερος για όλα, όπως είναι ενήμερα και όλα τα στελέχη του κόμματός μας. Ξέρουν ότι όταν κάνουν συνεδριάσεις”, κατέληξε.
“Η εταιρεία η οποία προσέφυγε είναι συμφερόντων της οικογένειας Χατζηγιαννάκη. Φαίνεται ότι ο βασικός μέτοχος είναι ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ” συνέχισε η Υπουργός Πολιτισμού, ενώ επειδή δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είπαμε να πάμε πλέον τον διαγωνισμό όπως υποδεικνύει η ΕΑΔΗΣΥ. Αλλά το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσέφυγαν. Αυτοί, οι οποίοι προσέφυγαν είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι, είναι μία οικογένεια. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης έχει έναν αδελφό, τον Βασίλη Χατζηγιαννάκη, ο οποίος είναι νομικός. Μου λένε όλοι ότι είναι εξαιρετικός νομικός και είναι εξειδικευμένος στις δημόσιες συμβάσεις. Έχει τον πατέρα του, νομικό, τον κύριο Βαγγέλη Χατζηγιαννάκη, και την αδελφή του, την κυρία Καλή Χατζηγιαννάκη, η οποία, από ό,τι μαθαίνω, είναι εισηγήτρια στην ΕΑΔΗΣΥ. Όχι εισηγήτρια στο θέμα που αφορούσε τον ΟΔΑΠ και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά είναι νομικός και εργάζεται ως εισηγήτρια στην ΕΑΔΗΣΥ”.
Απαντώντας στις αιτιάσεις της Υπουργού Πολιτισμού, ο κ. Χατζηγιαννάκης τόνισε χθες πως “το ζήτημα είναι όχι αν παίρνεις συμβάσεις, αλλά να είναι νόμιμα. Δεν είμαι εκλεγμένος πουθενά, ούτε έχω ασυμβίβαστο. Έχω φτιάξει μια εταιρεία που χαίρομαι να πηγαίνω. Τους έχω εμπιστοσύνη γιατί τώρα εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να ασχολούμαι πολύ, γιατί ασχολούμαι με το κόμμα. Ο κ. Λιάκος είναι στέλεχος της κυβέρνησης, εγώ δεν διαχειρίστηκα ποτέ δημόσιο χρήμα πλην του δήμου Σκύρου που δεν είχα εταιρείες. Όλα είναι στη Διαύγεια και αν βρει κάτι να το προσφέρει στο τραπέζι».
Η έδρα της ΦιλελλήνωνΣυγκεκριμένα, με την ίδρυσή της η ΕΛ.Α.Σ φιλοξενούνταν αρχικά στα γραφεία επί της Λεωφόρου Αμαλίας, όπου στεγάζεται και το πολιτικό γραφείο του Προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα. Στην πορεία, ωστόσο, και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στελέχη της ΕΛ.Α.Σ άρχισαν να εγκαθίστανται και σε χώρο επί της οδού Φιλελλήνων, όπου λάμβαναν χώρα και διαδοχικές συσκέψεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η χωρική επέκταση προέκυψε λόγω αυξημένων κομματικών αναγκών. Αν και η έδρα της Φιλελλήνων δεν ήταν προσβάσιμη στους δημοσιογράφους, εντούτοις στελέχη που ανήκουν στον οργανωτικό πυρήνα της ΕΛ.Α.Σ εμφανιζόταν μαζί με τον κ. Χατζηγιαννάκη σε στιγμιότυπα συσκέψεων, από τον συγκεκριμένο χώρο.
Όπως αποκάλυψε χθες, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Channel ο κ. Χατζηγιαννάκης, η στέγαση της ΕΛ.Α.Σ επί της οδού Φιλελλήνων προέκυψε μέσω δικής του, ιδιωτικής δηλαδή εταιρίας, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον νομικό και κατασκευαστικό κλάδο. «Η μια εταιρεία έχει παραχωρήσει μεγάλο μέρος των γραφείων. Αναγκάστηκα, μάζεψα πολλούς συνεργάτες, στριμωχτήκαμε λίγο, παραχώρησα το 80% των γραφείων για να στεγάζεται το κόμμα. Μέχρι να έχουμε επιχορήγηση, παραχώρησε η εταιρεία μου γραφεία για να στεγαστεί το κόμμα”, όπως περιέγραψε ο κ. Χατζηγιαννάκης, συμπληρώνοντας για την επαγγελματική του δραστηριότητα πως «από το 2023 που σταμάτησα να είμαι βουλευτής ίδρυσα μια εταιρεία 3C+ P TEXNIKH Ι.Κ.Ε και μπήκα και σε άλλη τεχνική εταιρεία, την ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ που πήρα ένα σημαντικό μερίδιο. Συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς, έχουμε 34 άτομα προσωπικό 12 μηχανικούς. Τότε δεν είχε καμία ιδέα ο Τσίπρας ότι θα κάνει κόμμα».
Ενήμερος ο ΤσίπραςΜάλιστα, ο κ. Χατζηγιαννάκης τόνισε για την στέγαση της ΕΛ.Α.Σ στους επαγγελματικούς του χώρους πως “στριμωχτήκαμε λίγο” και ότι παραχώρησε το “80% των γραφείων μας” από την εταιρία του, για “να δουλεύει το κόμμα”. Ερωτηθείς, ακόμη, ήδη από χθες, αν ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ ήταν ενήμερος για αυτή του την κίνηση, ο κ. Χατζηγιαννάκης απάντησε και χθες και σήμερα καταφατικά. Στο ζήτημα, εξάλλου, της στέγασης των γραφείων της ΕΛ.Α.Σ στην επαγγελματική του έδρα επανήλθε εκ νέου σήμερα ο κ. Χατζηγιαννάκης, λέγοντας πως “δεν υπάρχει άτυπη συναλλαγή” ανάμεσα στην εταιρία του και το κόμμα, αλλά και ότι ο “κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα”.
Μιλώντας, υπό το βάρος των πολιτικών αντιδράσεων, στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, o κ. Χατζηγιαννάκης έκανε λόγο για παραχώρηση «χωρίς ενοίκιο», ενώ ερωτηθείς αν γνωρίζει πως υπάρχουν ρητές απαγορεύσεις από την νομοθεσία, απάντησε πως «το γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι απαγορευμένο». Κληθείς, ακόμη, να σχολιάσει αν πρόκειται για παροχή σε είδος προς τον κομματικό φορέα, ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ παρατήρησε πως “δεν υπάρχει άτυπη συναλλαγή με την ΕΛΑΣ” και πως ο ίδιος “δανείζει το χώρο” για τις συνεδριάσεις των οργάνων. “Τι να δηλώσω ότι έρχονται στελέχη της ΕΛ.Α.Σ και κάνουν συνεδριάσεις μέσα στο χώρο μου;” ανταπάντησε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναφορικά με τυχόν δήλωση της παραχώρησης στην εφορία, ενώ ερωτώμενος αν όλα αυτά τελούν σε γνώση του Προέδρου του κόμματος, “είναι ενήμερος για όλα, όπως είναι ενήμερα και όλα τα στελέχη του κόμματός μας. Ξέρουν ότι όταν κάνουν συνεδριάσεις”, κατέληξε.
Η κόντρα με την Μενδώνη και η οικογένειαΣε κάθε περίπτωση, αφορμή για τη χθεσινή εκτενή δημόδια τοποθέτηση του Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη αποτέλεσε η κόντρα του με την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Η κ. Μενδώνη σε πρόσφατη συνέντευξή της αναφέρθηκε στις επαγγελματικές δραστηριότητες της οικογένειας Χατζηγιαννάκη, λέγοντας πως διαγωνισμός του Υπουργείου Πολιτισμού “προσβλήθηκε από κάποια εταιρεία, η οποία δεν είχε συμμετάσχει στον διαγωνισμό, αλλά εκ των υστέρων έκρινε ότι, εάν το είχε μάθει, θα μπορούσε να συμμετάσχει και προσέφυγε στην ΕΑΔΗΣΥ”.
“Η εταιρεία η οποία προσέφυγε είναι συμφερόντων της οικογένειας Χατζηγιαννάκη. Φαίνεται ότι ο βασικός μέτοχος είναι ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ” συνέχισε η Υπουργός Πολιτισμού, ενώ επειδή δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είπαμε να πάμε πλέον τον διαγωνισμό όπως υποδεικνύει η ΕΑΔΗΣΥ. Αλλά το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσέφυγαν. Αυτοί, οι οποίοι προσέφυγαν είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι, είναι μία οικογένεια. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης έχει έναν αδελφό, τον Βασίλη Χατζηγιαννάκη, ο οποίος είναι νομικός. Μου λένε όλοι ότι είναι εξαιρετικός νομικός και είναι εξειδικευμένος στις δημόσιες συμβάσεις. Έχει τον πατέρα του, νομικό, τον κύριο Βαγγέλη Χατζηγιαννάκη, και την αδελφή του, την κυρία Καλή Χατζηγιαννάκη, η οποία, από ό,τι μαθαίνω, είναι εισηγήτρια στην ΕΑΔΗΣΥ. Όχι εισηγήτρια στο θέμα που αφορούσε τον ΟΔΑΠ και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά είναι νομικός και εργάζεται ως εισηγήτρια στην ΕΑΔΗΣΥ”.
Απαντώντας στις αιτιάσεις της Υπουργού Πολιτισμού, ο κ. Χατζηγιαννάκης τόνισε χθες πως “το ζήτημα είναι όχι αν παίρνεις συμβάσεις, αλλά να είναι νόμιμα. Δεν είμαι εκλεγμένος πουθενά, ούτε έχω ασυμβίβαστο. Έχω φτιάξει μια εταιρεία που χαίρομαι να πηγαίνω. Τους έχω εμπιστοσύνη γιατί τώρα εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να ασχολούμαι πολύ, γιατί ασχολούμαι με το κόμμα. Ο κ. Λιάκος είναι στέλεχος της κυβέρνησης, εγώ δεν διαχειρίστηκα ποτέ δημόσιο χρήμα πλην του δήμου Σκύρου που δεν είχα εταιρείες. Όλα είναι στη Διαύγεια και αν βρει κάτι να το προσφέρει στο τραπέζι».
Αναβρασμός στην ΕΛ.Α.ΣΠέρα, όμως, από την επαγγελματική δραστηριότητα του κ. Χατζηγιαννάκη, στελέχη της ΕΛ.Α.Σ δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για την τροπή που έχουν λάβει οι εξελίξεις, καθώς τα όσα δήλωσε εκ νέου σήμερα ο Γραμματέας του κόμματος, μάλλον επιδεινώνουν, παρά κατευνάζουν τις ενστάσεις. Και αυτό, γιατί στελέχη της ΕΛ.Α.Σ εκτιμούν πως ο Γραμματέας του κόμματος άνοιξε με δική του πρωτοβουλία το θέμα της στέγασης των γραφείων, χωρίς δηλαδή να ερωτηθεί σχετικά και ενώ δεν ήταν γνωστό, όταν το ΠΔ 15/2022 προβλέπει ρητά τις απαγορεύσεις ως προς την παροχή διευκολύνσεων από ιδιώτες. Ακόμη και αν, δηλαδή, σύντροφοί του στην ΕΛ.Α.Σ του αποδίδουν καλόπιστα έλλειψη εμπειρίας, εντούτοις η αποκάλυψή του στον τηλεοπτικό αέρα για τον τρόπο, με τον οποίο εξυπηρετούνται οι κομματικές ανάγκες, θεωρούν ότι ήταν τόσο αχρείαστη, όσο και αποπροσανατολιστική από τα πολιτικά επίδικα του νέου κόμματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα