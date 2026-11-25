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Διαφορετικά χρώματα, ίδιος ύμνος: Το κοινό κάλεσμα των Κλαμπ Μπριζ και Λίβερπουλ με το «You'll Never Walk Alone», βίντεο
Διαφορετικά χρώματα, ίδιος ύμνος: Το κοινό κάλεσμα των Κλαμπ Μπριζ και Λίβερπουλ με το «You'll Never Walk Alone», βίντεο
Ένα ξεχωριστό μήνυμα έστειλαν, μέσω των social media, οι Κλαμπ Μπριζ και Λίβερπουλ, ενόψει της αποψινής αναμέτρησής τους στο Βέλγιο
Μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική στιγμή ετοιμάζονται να ζήσουν οι φίλαθλοι στο «Γιαν Μπρέιντελ», πριν από τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης ανάμεσα στην Κλαμπ Μπριζ και τη Λίβερπουλ για το Champions League.
Οι δύο σύλλογοι μπορεί να φορούν διαφορετικά χρώματα και να μάχονται για τη νίκη στον αγωνιστικό χώρο, όμως τους ενώνει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το «You'll Never Walk Alone».
Με αφορμή την πρώτη τους συνάντηση έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα (μετά τους ιστορικούς ευρωπαϊκούς τελικούς της δεκαετίας του '70), η βελγική ομάδα μαζί με τους «κόκκινους», δημοσίευσε ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media. Σε αυτό, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους οπαδούς να πάρουν θέση στις εξέδρες 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, ώστε όλο το γήπεδο να τραγουδήσει τον κοινό τους ύμνο.
Μάλιστα, μετά από επιθυμία των ίδιων των φιλάθλων, η διοίκηση της Μπριζ αποφάσισε να ακυρώσει την αρχική σκέψη για ζωντανή μουσική εμφάνιση, αφήνοντας το κομμάτι να ακουστεί από τα μεγάφωνα και τον παλμό να δοθεί αποκλειστικά από τις φωνές της κερκίδας.
Οι δύο σύλλογοι μπορεί να φορούν διαφορετικά χρώματα και να μάχονται για τη νίκη στον αγωνιστικό χώρο, όμως τους ενώνει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το «You'll Never Walk Alone».
Με αφορμή την πρώτη τους συνάντηση έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα (μετά τους ιστορικούς ευρωπαϊκούς τελικούς της δεκαετίας του '70), η βελγική ομάδα μαζί με τους «κόκκινους», δημοσίευσε ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media. Σε αυτό, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους οπαδούς να πάρουν θέση στις εξέδρες 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, ώστε όλο το γήπεδο να τραγουδήσει τον κοινό τους ύμνο.
Μάλιστα, μετά από επιθυμία των ίδιων των φιλάθλων, η διοίκηση της Μπριζ αποφάσισε να ακυρώσει την αρχική σκέψη για ζωντανή μουσική εμφάνιση, αφήνοντας το κομμάτι να ακουστεί από τα μεγάφωνα και τον παλμό να δοθεί αποκλειστικά από τις φωνές της κερκίδας.
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