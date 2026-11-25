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ΗΠΑ: Στην Ισπανία ο μετανάστης που απελάθηκε «κατά λάθος» στο Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση που «ζόρισε» την κυβέρνηση Τραμπ
Ο 31χρονος Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία εγκατέλειψε οικειοθελώς τις ΗΠΑ, έπειτα από πολύμηνη δικαστική διαμάχη με την κυβέρνηση Τραμπ - Είχε φυλακιστεί στο Ελ Σαλβαδόρ και απειλούνταν με νέα απέλαση σε αφρικανική χώρα
Ο Αμπρέγο Γκαρσία εγκατέλειψε οικειοθελώς τις ΗΠΑ, επιλέγοντας την Ισπανία ως χώρα προορισμού, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να βάλει τέλος σε μια μακρά δικαστική αντιπαράθεση με την αμερικανική κυβέρνηση.
Η αναχώρησή του επιβεβαιώθηκε από τις αμερικανικές αρχές και τους δικηγόρους του, ενώ το ABC News μετέδωσε ότι τον κατέγραψε να επιβιβάζεται σε πτήση με προορισμό τη Μαδρίτη από αεροδρόμιο στην ευρύτερη περιοχή της Ουάσινγκτον.
VIDEO EXCLUSIVE: 🚨 Kilmar Abrego Garcia, who was returned to the U.S. after being mistakenly deported to a Salvadoran mega-prison, is in the process of self-deporting to Spain, sources familiar with the matter tell ABC News.— Laura Romero (@lauraromero1207) November 24, 2026
ABC News observed Abrego Garcia boarding a flight… pic.twitter.com/DWRbXA2kza
Παράλληλα, πλάνα που κυκλοφόρησαν την Τετάρτη, καταγράφουν την άφιξή του στην ισπανική πρωτεύουσα.
BREAKING: Kilmar Abrego Garcia, the illegal immigrant from El Salvador and suspected MS-13 gang member, lands in Madrid, Spain, after voluntarily leaving the United States following a lengthy legal battle with the Trump administration.— Fox News (@FoxNews) November 25, 2026
His flight landed this morning after… pic.twitter.com/FKiNIfcYM5
Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Μέριλαντ Κρις Βαν Χόλεν, ο οποίος είχε παρέμβει υπέρ του 31χρονου μετά την αρχική απέλασή του, τον χαρακτήρισε πλέον «ελεύθερο άνθρωπο». «Αισθάνομαι ανακούφιση που θα είναι ασφαλής, σε μια χώρα της επιλογής του, και ελεύθερος, ακόμη και από τη συνεχή δίωξη αυτής της κυβέρνησης», ανέφερε σε δήλωσή του.
Kilmar Abrego Garcia landed in Spain this morning, alongside his wife and lawyer, after a 20-month legal battle with the Trump administration.— Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) November 25, 2026
Here’s the moment his ICE ankle monitor was removed.
Video courtesy of We Are Casa. pic.twitter.com/f6NLbeBbIM
Από τη λανθασμένη απέλαση στη φυλακή του Ελ ΣαλβαδόρΗ υπόθεση του Αμπρέγο Γκαρσία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, όταν συνελήφθη στη Βαλτιμόρη και απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ, παρά το γεγονός ότι δικαστική απόφαση απαγόρευε την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του.
Το 2019, δικαστής μετανάστευσης είχε αποφασίσει ότι δεν μπορούσε να απελαθεί στο Ελ Σαλβαδόρ, καθώς κινδύνευε από εγκληματική συμμορία που είχε απειλήσει την οικογένειά του. Η απόφαση του επέτρεπε να ζει και να εργάζεται στις ΗΠΑ υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), χωρίς ωστόσο να του χορηγεί καθεστώς μόνιμης διαμονής.
Παρά τη συγκεκριμένη δικαστική προστασία, τον Μάρτιο του 2025 μεταφέρθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ. Αμερικανός αξιωματούχος αναγνώρισε αργότερα ότι η απέλαση είχε πραγματοποιηθεί λόγω «διοικητικού λάθους».
Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και εξελίχθηκε σε δικαστική διαμάχη, με την κυβέρνηση Τραμπ να δέχεται πιέσεις να συμμορφωθεί με δικαστική εντολή για την επιστροφή του. Τελικά, ο Αμπρέγο Γκαρσία μεταφέρθηκε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο του 2025.
Οι κατηγορίες για διακίνηση μεταναστών και η απόφαση του δικαστηρίουΗ επιστροφή του στις ΗΠΑ δεν σήμανε, όμως, το τέλος της περιπέτειάς του. Προτού μεταφερθεί πίσω στην αμερικανική επικράτεια, οι αρχές είχαν εξασφαλίσει την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για διακίνηση μεταναστών στην πολιτεία του Τενεσί.
Ωστόσο, τον Μάιο του 2026, ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την υπόθεση, κρίνοντας ότι η άσκηση ποινικής δίωξης από το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε τιμωρητικό χαρακτήρα και συνδεόταν με την προσπάθεια του Αμπρέγο Γκαρσία να αμφισβητήσει δικαστικά την απέλασή του.
Η αμερικανική κυβέρνηση άσκησε έφεση κατά της απόφασης. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ επέμεινε ότι ο 31χρονος έπρεπε να απομακρυνθεί από τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας αυτή τη φορά να τον απελάσει σε τρίτη χώρα.
Ήθελαν να τον στείλουν σε Ουγκάντα, Γκάνα ή ΛιβερίαΟι αμερικανικές αρχές εξέτασαν διαδοχικά την απέλαση του Αμπρέγο Γκαρσία στην Ουγκάντα, το Εσουατίνι, την Γκάνα και, πιο πρόσφατα, τη Λιβερία.
Ο ίδιος είχε ζητήσει, εφόσον ήταν υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μεταφερθεί στην Κόστα Ρίκα, η οποία είχε ήδη συμφωνήσει να τον δεχθεί. Ωστόσο, σε υπηρεσιακό υπόμνημα του Μαρτίου του 2026, ο τότε υπηρεσιακός διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, υποστήριξε ότι η απέλασή του στην Κόστα Ρίκα θα ήταν «επιζήμια για τις Ηνωμένες Πολιτείες».
Σύμφωνα με το υπόμνημα, η Ουάσινγκτον είχε ήδη διαθέσει κρατικούς πόρους και διπλωματικό κεφάλαιο για να εξασφαλίσει τη συμφωνία της Λιβερίας να υποδέχεται υπηκόους τρίτων χωρών. Για τον λόγο αυτό, ο Λάιονς υποστήριζε ότι ο Αμπρέγο Γκαρσία θα έπρεπε να σταλεί στη συγκεκριμένη αφρικανική χώρα.
Η αμερικανική κυβέρνηση συνέχισε τις προσπάθειες απέλασής του στη Λιβερία, ακόμη και μετά την υπογραφή συμφωνίας με την Κόστα Ρίκα για την υποδοχή μεταναστών που δεν μπορούν να επιστραφούν νόμιμα στις χώρες καταγωγής τους.
Η μυστηριώδης διακοπή της δικαστικής διαδικασίαςΜια ασυνήθιστη εξέλιξη στην υπόθεση σημειώθηκε στις 6 Οκτωβρίου, όταν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ακρόαση σχετικά με το εάν η ICE είχε το δικαίωμα να συλλάβει και να απελάσει τον 31χρονο στη Λιβερία.
Πέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της διαδικασίας, οι δικηγόροι και των δύο πλευρών αποχώρησαν από τη δικαστική αίθουσα μαζί με τον Αμπρέγο Γκαρσία.
Όταν επέστρεψαν, περίπου 15 λεπτά αργότερα, ανακοινώθηκε ότι η ακρόαση ακυρωνόταν. Ακολούθησαν συνομιλίες διάρκειας περίπου 90 λεπτών, προτού οι εμπλεκόμενοι αποχωρήσουν από το δικαστήριο χωρίς να δώσουν εξηγήσεις.
Ο δικηγόρος του 31χρονου περιορίστηκε τότε να δηλώσει ότι η υπόθεση δεν ήταν έτοιμη να προχωρήσει, παραπέμποντας τους δημοσιογράφους στις επίσημες δικαστικές καταχωρίσεις για τις επόμενες εξελίξεις.
Η συμφωνία για αναχώρηση στην ΙσπανίαΗ πολύμηνη αντιπαράθεση κατέληξε τελικά σε συμφωνία που επέτρεψε στον Αμπρέγο Γκαρσία να αναχωρήσει για χώρα της επιλογής του, αντί να μεταφερθεί υποχρεωτικά σε κάποια από τις αφρικανικές χώρες που είχαν προτείνει οι αμερικανικές αρχές.
Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, δικαστής είχε δώσει στον 31χρονο προθεσμία έως την Τρίτη 24 Νοεμβρίου για να εγκαταλείψει οικειοθελώς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επιβεβαίωσε ότι ο Αμπρέγο Γκαρσία αναχώρησε για την Ισπανία, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους της συμφωνίας.
Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο πελάτης του αγωνιζόταν επί ενάμιση χρόνο για το δικαίωμα να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες με προορισμό χώρα που θα επέλεγε ο ίδιος, αντί να απελαθεί στη Λιβερία υπό κράτηση.
Από την πλευρά της, η οργάνωση We Are CASA, η οποία έχει στηρίξει τον Αμπρέγο Γκαρσία και την οικογένειά του, απέφυγε να σχολιάσει αναλυτικά την εξέλιξη. «Προτεραιότητά μας εξακολουθεί να είναι η ασφάλεια της οικογένειας», δήλωσε η εκπρόσωπός της, Τζόσι Φλορ Σαπούναρ.
Ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν χαιρέτισε τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναγκάστηκε να αποδεχθεί μια λύση που σέβεται τη βούληση του Αμπρέγο Γκαρσία και τα δικαιώματα δίκαιης διαδικασίας που του εγγυάται η αμερικανική νομοθεσία.
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