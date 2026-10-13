Γιάννης Κακλέας: Ο Νίκος Καρβέλας περνάει κρίσεις μεγαλομανίας που έχουν τεράστια πλάκα, εκεί που είναι ήσυχος αρχίζει και ωρύεται
Γιάννης Κακλέας: Ο Νίκος Καρβέλας περνάει κρίσεις μεγαλομανίας που έχουν τεράστια πλάκα, εκεί που είναι ήσυχος αρχίζει και ωρύεται
Με αφορμή την κόντρα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, ο σκηνοθέτης μετάφερε τις εντυπώσεις του από τη συνεργασία του μαζί τους στους «Δαίμονες» και τη «Μάλα»
Την εικόνα που σχημάτισε για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση μέσα από τη συνεργασία τους στα μιούζικαλ «Δαίμονες» και «Μάλα» παρουσίασε ο Γιάννης Κακλέας. Περιγράφοντας τον χαρακτήρα του συνθέτη, ο σκηνοθέτης ανέφερε ότι παρουσιάζει έντονες μεταπτώσεις στη συμπεριφορά του, περνώντας από την απόλυτη ηρεμία σε ξαφνικά ξεσπάσματα. Από την άλλη, η τραγουδίστρια για εκείνον είναι ένας πολύ δοτικός και εργατικός άνθρωπος.
Ο Γιάννης Κακλέας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 4», την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και με αφορμή την κόντρα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα μετέφερε τις εντυπώσεις του από τη συνεργασία τους.
Για τον Νίκο Καρβέλα είπε χαρακτηριστικά: «Ο Νίκος περνάει διάφορες κρίσεις. Πέρα από το ότι περνάει κρίσεις μεγαλομανίας, που εντάξει, έχει τεράστια πλάκα αυτό, είναι και του ύψους και του βάθους. Εκεί που είναι ήσυχος αρχίζει και ωρύεται. Εκεί που περιμένεις να πάθει πλάκα, ξαπλώνει και κοιμάται. Είναι απρόβλεπτος. Αλλά είχαμε βρει ωραία φάση. Είχαμε πει ότι είμαστε, ο ένας εκτιμάει τον άλλον σαν δύο μεγαλοφυΐες. Οπότε καθαρίσαμε».
Δείτε το βίντεο
Ο σκηνοθέτης μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Άννα Βίσση στις θεατρικές παραγωγές, κάνοντας μία ιδιαίτερη αναφορά στη «Μάλα». «Η Άννα Βίσση, τι τράβηξε η κοπέλα. Σκληρή εμπειρία, ειδικά με τη Μάλα. Στους Δαίμονες ήταν πιο ευχάριστα τα πράγματα, γιατί το είχε ξανακάνει και εγώ πήγα, σκηνοθέτησα τη δεύτερη φορά ζωντανά στο Παλλάς. Στη ''Μάλα'' ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Γιατί ήταν το έργο τέτοιο, είχε ολοκαύτωμα. Είχε πολύ σκληρές σκηνές, αλλά είναι σκυλί. Δηλαδή δεν έχω δει πιο εργατικό πλάσμα από την Άννα στη δουλειά του musical, όπως και στις Καμπάνες του Edelweiss. Είναι εξαιρετική», θυμήθηκε.
Στην Άννα Βίσση, ξεχώρισε τη δοτικότητα, την εργατικότητα, τη φωνή και τις υποκριτικές της ικανότητες. «Η Άννα είναι πολύ δοτικός άνθρωπος. Ακούει σαν μαθήτρια, δουλεύει, έχει μια φωνή καταπληκτική, έχει υποκριτική δεινότητα. Και ο Νίκος σιγά σιγά, όταν απέκτησε μια εμπιστοσύνη σε μένα, τραβήχτηκε. Άφησε να δουλέψουμε. Οι δουλειές ήταν αξέχαστες μεν, θετικό πρόσημο δε. Ο Νίκος είχε πολύ μεγάλη επιθυμία να βγει και σαν musical ηθοποιός η Άννα. Να αναδειχθεί αυτή της η πλευρά. Ήταν μανιακός σε αυτό και νομίζω τα κατάφερε», κατέληξε.
Ο Γιάννης Κακλέας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 4», την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και με αφορμή την κόντρα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα μετέφερε τις εντυπώσεις του από τη συνεργασία τους.
Για τον Νίκο Καρβέλα είπε χαρακτηριστικά: «Ο Νίκος περνάει διάφορες κρίσεις. Πέρα από το ότι περνάει κρίσεις μεγαλομανίας, που εντάξει, έχει τεράστια πλάκα αυτό, είναι και του ύψους και του βάθους. Εκεί που είναι ήσυχος αρχίζει και ωρύεται. Εκεί που περιμένεις να πάθει πλάκα, ξαπλώνει και κοιμάται. Είναι απρόβλεπτος. Αλλά είχαμε βρει ωραία φάση. Είχαμε πει ότι είμαστε, ο ένας εκτιμάει τον άλλον σαν δύο μεγαλοφυΐες. Οπότε καθαρίσαμε».
Δείτε το βίντεο
Ο σκηνοθέτης μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Άννα Βίσση στις θεατρικές παραγωγές, κάνοντας μία ιδιαίτερη αναφορά στη «Μάλα». «Η Άννα Βίσση, τι τράβηξε η κοπέλα. Σκληρή εμπειρία, ειδικά με τη Μάλα. Στους Δαίμονες ήταν πιο ευχάριστα τα πράγματα, γιατί το είχε ξανακάνει και εγώ πήγα, σκηνοθέτησα τη δεύτερη φορά ζωντανά στο Παλλάς. Στη ''Μάλα'' ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Γιατί ήταν το έργο τέτοιο, είχε ολοκαύτωμα. Είχε πολύ σκληρές σκηνές, αλλά είναι σκυλί. Δηλαδή δεν έχω δει πιο εργατικό πλάσμα από την Άννα στη δουλειά του musical, όπως και στις Καμπάνες του Edelweiss. Είναι εξαιρετική», θυμήθηκε.
Στην Άννα Βίσση, ξεχώρισε τη δοτικότητα, την εργατικότητα, τη φωνή και τις υποκριτικές της ικανότητες. «Η Άννα είναι πολύ δοτικός άνθρωπος. Ακούει σαν μαθήτρια, δουλεύει, έχει μια φωνή καταπληκτική, έχει υποκριτική δεινότητα. Και ο Νίκος σιγά σιγά, όταν απέκτησε μια εμπιστοσύνη σε μένα, τραβήχτηκε. Άφησε να δουλέψουμε. Οι δουλειές ήταν αξέχαστες μεν, θετικό πρόσημο δε. Ο Νίκος είχε πολύ μεγάλη επιθυμία να βγει και σαν musical ηθοποιός η Άννα. Να αναδειχθεί αυτή της η πλευρά. Ήταν μανιακός σε αυτό και νομίζω τα κατάφερε», κατέληξε.
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