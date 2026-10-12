Τα λόγια μεταξύ Βίσση και Καρβέλα που έφεραν το τέλος: «Νίκο, το παράκανες» - «Άννα, ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα κι εγώ έχω 7.000 στον λογαριασμό μου»
Τα λόγια μεταξύ Βίσση και Καρβέλα που έφεραν το τέλος: «Νίκο, το παράκανες» - «Άννα, ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα κι εγώ έχω 7.000 στον λογαριασμό μου»
Η συναυλία-τραύμα στο ΟΑΚΑ και τα €4 εκατ. ζημιά, τα 500 χιλιάρικα «δάνειο» και ο έκτος όρος ενός συμφωνητικού που δεν υπέγραψε ποτέ n Βίσση και ο Καρβέλας στα δικαστήρια
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Τι απομένει από μια σχέση ζωής όταν σβήσουν ακόμα και οι τελευταίες νότες που την κρατούσαν ζωντανή; Στην περίπτωση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, η απογραφή είχε δικηγόρους, εκατομμύρια ευρώ, δημόσιες κατηγορίες, λέξεις βαριές που δύσκολα μαζεύονται και μια μουσική κληρονομιά την οποία οι δύο δημιουργοί της καλούνται πλέον να διαχειριστούν από αντίπαλα στρατόπεδα.
Σαράντα πέντε και πλέον χρόνια κοινής διαδρομής δεν εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ημέρες. Μπορούν, ωστόσο, να αποκτήσουν ένα τέλος τόσο βίαιο, ώστε να αλλάξει αναδρομικά ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει κανείς την ιστορία τους. Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, η εικόνα έμοιαζε ακλόνητη. Στις 26 Σεπτεμβρίου, η Βίσση βρίσκεται στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου, στο απόγειο μιας εντυπωσιακής εμπορικής αναγέννησης. Στα 68 της, η γυναίκα που άλλαξε πολλές φορές την εικόνα της ελληνικής ποπ έχει καταφέρει κάτι που ελάχιστοι καλλιτέχνες πετυχαίνουν: να μετατρέψει την ίδια της τη διαδρομή σε γεγονός.
Ο κόσμος την αποθεώνει, τα φώτα σαρώνουν τις εξέδρες, οι οθόνες μεγεθύνουν κάθε της κίνηση, το σόου εντυπωσιακό, ένα υπερθέαμα με τεράστιες απαιτήσεις σε κόστος και τεχνογνωσία και σίγουρα πρωτοφανές για Ελληνα καλλιτέχνη. 95.000 άνθρωποι είναι εκεί μαζί της, φωνάζουν, τραγουδάνε, συγκινούνται, αλλά τελικά την προσοχή θα κλέψει μια άδεια θέση σε ένα κατά τα άλλα κατάμεστο στάδιο. Ελειπε ο άνθρωπός της, ο μέντοράς της, το άλλο της μισό. Στις κερκίδες των VIP με τους φίλους και τους καλεσμένους είναι όλοι εκεί εκτός από τον Νίκο Καρβέλα. Δεν έλειπε μόνο από τη σκηνή, όπως συνέβαινε παραδοσιακά σε κάθε συναυλία της, αλλά αυτή τη φορά παντελώς και από το στάδιο.
Ηταν φυσικά ζήτημα χρόνου να αποκαλυφθούν οι λόγοι αυτής της ηχηρής απουσίας, αφού πύκνωναν όχι μόνο τα ερωτηματικά, αλλά και οι φήμες. Χρειάστηκαν δέκα ημέρες μετά τον θρίαμβο του ΟΑΚΑ, ώστε η είδηση να ξεπεράσει και τις πιο μοχθηρές διαδόσεις, αφού οι δύο πρωταγωνιστές τοποθετήθηκαν δημόσια κάνοντας ξεκάθαρο ότι η μεταξύ τους ρήξη είναι οριστική και ανεπανόρθωτη - έχουν κηρύξει ανοιχτό πόλεμο. Και το πιο παράδοξο είναι ότι η ρήξη δεν προέκυψε από μια καλλιτεχνική διαφωνία για το επόμενο τραγούδι, τον επόμενο δίσκο ή την επόμενη σκηνική εμφάνιση. Τουλάχιστον όχι στην αρχή. Η αφορμή ήταν οικονομική. Η ουσία, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, πολύ βαθύτερη. Γιατί πίσω από τα χρήματα υπήρχε ένα ερώτημα που κανείς από τους δύο δεν είχε χρειαστεί να αντιμετωπίσει με τέτοια οξύτητα: Σε ποιον ανήκει μια κοινή καλλιτεχνική ζωή; Εκανε ο συνθέτης την τραγουδίστρια ή το αντίθετο; Θα υπήρχε Καρβέλας χωρίς τη Βίσση ή το αντίθετο; Εκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα; Το δικαστήριο έχει τον λόγο, αλλά ίσως μέχρι τότε να πρυτανεύσει η λογική και το κοινό καλλιτεχνικό συμφέρον. Ισως και όχι.
Η D&A Productions και στη συνέχεια η δισκογραφική Vission, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της Δήμητρας Κούστα, ανέλαβαν την παραγωγή και την οργάνωση των μουσικών εγχειρημάτων της Βίσση. Ενα νέο σύστημα συνεργατών, αποφάσεων και επιχειρηματικών προτεραιοτήτων διαμορφωνόταν γύρω από την τραγουδίστρια, η οποία απολάμβανε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της καριέρας της. Αρχικά, τίποτα δεν προμήνυε την έκρηξη. Ο Καρβέλας δεν φέρεται να είχε εκφράσει ουσιαστικές αντιρρήσεις για το νέο εγχείρημα, ενώ η προσωπική και καλλιτεχνική επικοινωνία του με την Αννα έδειχνε να διατηρείται.
Εκείνο όμως που στην αρχή έμοιαζε με μια φυσιολογική διεύρυνση του επαγγελματικού της περιβάλλοντος, στην πορεία απέκτησε διαφορετικό νόημα για τον συνθέτη. Η δική του δημόσια τοποθέτηση δεν περιορίστηκε σε μια διαφωνία για την αμοιβή του. Εθεσε ευθέως ζήτημα αισθητικής, αξιών και καλλιτεχνικού προσανατολισμού, στρέφοντας τα βέλη του προς τη νέα πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί γύρω από τη Βίσση.
Δεν ήθελε, όπως δήλωσε, τα τραγούδια του «να γίνονται αλατοπίπερο για κοσμικές εκδηλώσεις της οικονομικής ελίτ». Ηταν μια φράση με πολλούς αποδέκτες. Και, κυρίως, μια φράση που μετέφερε τη σύγκρουση από το πεδίο των οικονομικών διαπραγματεύσεων σε εκείνο της προσωπικής απογοήτευσης.
Ο Καρβέλας δεν αμφισβητούσε απλώς έναν τρόπο παραγωγής. Εμφανιζόταν να απορρίπτει την κατεύθυνση προς την οποία θεωρούσε ότι είχε κινηθεί η γυναίκα με την οποία μοιράστηκε σχεδόν ολόκληρη τη δημιουργική του ζωή. Η αναφορά του στους όψιμους φίλους και συνεργάτες της Αννας ήταν ακόμη πιο αποκαλυπτική.
Σαράντα πέντε και πλέον χρόνια κοινής διαδρομής δεν εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ημέρες. Μπορούν, ωστόσο, να αποκτήσουν ένα τέλος τόσο βίαιο, ώστε να αλλάξει αναδρομικά ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει κανείς την ιστορία τους. Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, η εικόνα έμοιαζε ακλόνητη. Στις 26 Σεπτεμβρίου, η Βίσση βρίσκεται στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου, στο απόγειο μιας εντυπωσιακής εμπορικής αναγέννησης. Στα 68 της, η γυναίκα που άλλαξε πολλές φορές την εικόνα της ελληνικής ποπ έχει καταφέρει κάτι που ελάχιστοι καλλιτέχνες πετυχαίνουν: να μετατρέψει την ίδια της τη διαδρομή σε γεγονός.
Ο κόσμος την αποθεώνει, τα φώτα σαρώνουν τις εξέδρες, οι οθόνες μεγεθύνουν κάθε της κίνηση, το σόου εντυπωσιακό, ένα υπερθέαμα με τεράστιες απαιτήσεις σε κόστος και τεχνογνωσία και σίγουρα πρωτοφανές για Ελληνα καλλιτέχνη. 95.000 άνθρωποι είναι εκεί μαζί της, φωνάζουν, τραγουδάνε, συγκινούνται, αλλά τελικά την προσοχή θα κλέψει μια άδεια θέση σε ένα κατά τα άλλα κατάμεστο στάδιο. Ελειπε ο άνθρωπός της, ο μέντοράς της, το άλλο της μισό. Στις κερκίδες των VIP με τους φίλους και τους καλεσμένους είναι όλοι εκεί εκτός από τον Νίκο Καρβέλα. Δεν έλειπε μόνο από τη σκηνή, όπως συνέβαινε παραδοσιακά σε κάθε συναυλία της, αλλά αυτή τη φορά παντελώς και από το στάδιο.
Ηταν φυσικά ζήτημα χρόνου να αποκαλυφθούν οι λόγοι αυτής της ηχηρής απουσίας, αφού πύκνωναν όχι μόνο τα ερωτηματικά, αλλά και οι φήμες. Χρειάστηκαν δέκα ημέρες μετά τον θρίαμβο του ΟΑΚΑ, ώστε η είδηση να ξεπεράσει και τις πιο μοχθηρές διαδόσεις, αφού οι δύο πρωταγωνιστές τοποθετήθηκαν δημόσια κάνοντας ξεκάθαρο ότι η μεταξύ τους ρήξη είναι οριστική και ανεπανόρθωτη - έχουν κηρύξει ανοιχτό πόλεμο. Και το πιο παράδοξο είναι ότι η ρήξη δεν προέκυψε από μια καλλιτεχνική διαφωνία για το επόμενο τραγούδι, τον επόμενο δίσκο ή την επόμενη σκηνική εμφάνιση. Τουλάχιστον όχι στην αρχή. Η αφορμή ήταν οικονομική. Η ουσία, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, πολύ βαθύτερη. Γιατί πίσω από τα χρήματα υπήρχε ένα ερώτημα που κανείς από τους δύο δεν είχε χρειαστεί να αντιμετωπίσει με τέτοια οξύτητα: Σε ποιον ανήκει μια κοινή καλλιτεχνική ζωή; Εκανε ο συνθέτης την τραγουδίστρια ή το αντίθετο; Θα υπήρχε Καρβέλας χωρίς τη Βίσση ή το αντίθετο; Εκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα; Το δικαστήριο έχει τον λόγο, αλλά ίσως μέχρι τότε να πρυτανεύσει η λογική και το κοινό καλλιτεχνικό συμφέρον. Ισως και όχι.
Η σπίθα που έγινε πυρκαγιάΓια να κατανοήσει κανείς πώς οδηγήθηκαν η Βίσση και ο Καρβέλας στη σημερινή σύγκρουση, πρέπει να επιστρέψει στην περίοδο κατά την οποία το επαγγελματικό περιβάλλον της τραγουδίστριας άρχισε να μεταβάλλεται. Η είσοδος της Δήμητρας Κούστα στη ζωή της Αννας δεν υπήρξε μια απλή κοσμική γνωριμία. Η στενή φιλία των δύο γυναικών εξελίχθηκε σε σχέση οικογενειακής οικειότητας, επισφραγίστηκε με κουμπαριά (η Αννα βάφτισε τον μικρό γιο του ζεύγους Κούστα) και απέκτησε σταδιακά ισχυρό επαγγελματικό αποτύπωμα.
Η D&A Productions και στη συνέχεια η δισκογραφική Vission, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της Δήμητρας Κούστα, ανέλαβαν την παραγωγή και την οργάνωση των μουσικών εγχειρημάτων της Βίσση. Ενα νέο σύστημα συνεργατών, αποφάσεων και επιχειρηματικών προτεραιοτήτων διαμορφωνόταν γύρω από την τραγουδίστρια, η οποία απολάμβανε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της καριέρας της. Αρχικά, τίποτα δεν προμήνυε την έκρηξη. Ο Καρβέλας δεν φέρεται να είχε εκφράσει ουσιαστικές αντιρρήσεις για το νέο εγχείρημα, ενώ η προσωπική και καλλιτεχνική επικοινωνία του με την Αννα έδειχνε να διατηρείται.
Εκείνο όμως που στην αρχή έμοιαζε με μια φυσιολογική διεύρυνση του επαγγελματικού της περιβάλλοντος, στην πορεία απέκτησε διαφορετικό νόημα για τον συνθέτη. Η δική του δημόσια τοποθέτηση δεν περιορίστηκε σε μια διαφωνία για την αμοιβή του. Εθεσε ευθέως ζήτημα αισθητικής, αξιών και καλλιτεχνικού προσανατολισμού, στρέφοντας τα βέλη του προς τη νέα πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί γύρω από τη Βίσση.
Δεν ήθελε, όπως δήλωσε, τα τραγούδια του «να γίνονται αλατοπίπερο για κοσμικές εκδηλώσεις της οικονομικής ελίτ». Ηταν μια φράση με πολλούς αποδέκτες. Και, κυρίως, μια φράση που μετέφερε τη σύγκρουση από το πεδίο των οικονομικών διαπραγματεύσεων σε εκείνο της προσωπικής απογοήτευσης.
Ο Καρβέλας δεν αμφισβητούσε απλώς έναν τρόπο παραγωγής. Εμφανιζόταν να απορρίπτει την κατεύθυνση προς την οποία θεωρούσε ότι είχε κινηθεί η γυναίκα με την οποία μοιράστηκε σχεδόν ολόκληρη τη δημιουργική του ζωή. Η αναφορά του στους όψιμους φίλους και συνεργάτες της Αννας ήταν ακόμη πιο αποκαλυπτική.
Στη δική του αφήγηση, η νέα πραγματικότητα είχε αλλάξει τους όρους μιας σχέσης που επί δεκαετίες λειτουργούσε με έναν σχεδόν άγραφο κώδικα. Από την άλλη πλευρά, η Βίσση είχε κάθε λόγο να θεωρεί ότι η επαγγελματική της αυτονομία δεν μπορούσε να παραμένει επ’ αόριστον συνδεδεμένη με τις επιλογές και την έγκριση του πρώην συζύγου της. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο αντιλήψεις άρχισε να ανοίγει το χάσμα.
Το γεγονός ότι εκείνη άλλαξε εντελώς τη σύνθεση της μπάντας που τη συνόδευε σταθερά στις ζωντανές της εμφανίσεις για πολλά χρόνια, αλλά και την αναίτια, όπως λέγεται, απομάκρυνση κάποιων ανθρώπων από το φιλικό της περιβάλλον έχει εδώ και καιρό γίνει αντικείμενο σχολιασμού στα κοσμικά πηγαδάκια, που αποδίδουν την αλλαγή πλεύσης στις παρέες της στη μονοπωλιακή σχεδόν σχέση που απέκτησε με το ισχυρό ζεύγος Κούστα.
Αυτό όμως δεν ήταν μέχρι τη συναυλία στο ΟΑΚΑ ζήτημα τριβής με τον Καρβέλα. Οι δημόσιοι ισχυρισμοί του, όμως, ότι «δεν είναι η Αννα που αγάπησε» ίσως ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση, αφού ουσιαστικά ήταν σαν να σιγοντάριζε όσους εδώ και λίγο καιρό τής χρεώνουν αλαζονεία. Η Αννα σε κάθε περίπτωση έχει διαφορετική αφήγηση για τους λόγους της μεταξύ τους ρήξης, κατηγορώντας τον για λαϊκισμό και υποκρισία, αφού μέχρι και πριν από λίγο καιρό και όσο προετοιμάζονταν για τη συναυλία του αιώνα στο ΟΑΚΑ, ουδέποτε εκείνος έθεσε κάποια ένσταση για το «φαραωνικό υπερθέαμα» που επρόκειτο να συμβεί. Αντιθέτως, το μόνο θέμα του ήταν τα χρήματα που θα λάμβανε χάρη σε αυτό.
Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν από γνώστες του θέματος, στις συναυλίες του Καλλιμάρμαρου των προηγούμενων ετών οι δύο πλευρές είχαν μοιραστεί έσοδα που φέρονται να κυμαίνονταν από 400.000 έως 500.000 ευρώ για τον καθένα. Το ΟΑΚΑ, ωστόσο, θα αποδεικνυόταν μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Το ιδιαίτερα φιλόδοξο συναυλιακό πρότζεκτ άρχισε να γίνεται όλο και πιο μεγαλεπήβολο και ως εκ τούτου όλο και πιο κοστοβόρο.
Είχαν όμως ήδη μπει όλοι στον χορό και στήριζαν μέχρι κεραίας το καλλιτεχνικό όραμα της Βίσση, που θα έκανε κάτι μοναδικό όχι μόνο για την δική της καριέρα, αλλά και για την εγχώρια συναυλιακή ιστορία. «Για να στηθούν οι εναέριες κατασκευές με την Αννα να ίπταται πάνω από το κοινό, χρειάστηκε να έρθει ολόκληρο συνεργείο από την Αγγλία. Μετά χρειάστηκε ένα άλλο εξειδικευμένο team από το Βέλγιο, που ανέλαβε ένα άλλο μέρος της παραγωγής. Φωτισμοί, ήχοι, οθόνες, προσωπικό, μουσικοί, μηχανήματα, κι ένα σωρό μικρά και μεγάλα που χρειάζονται για μια τέτοια παραγωγή εκτόξευσαν τα κόστη στα ύψη. Ηταν πια αμφίβολο ότι θα μπορούσε να βγει το παραμικρό κέρδος, αλλά κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει πίσω», αναφέρει άνθρωπος που έζησε από κοντά τις προετοιμασίες εκείνης της περιόδου. Ο Καρβέλας υποστήριξε λοιπόν ότι είχε εξαρχής εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την τεράστια αυτή παραγωγή και ότι υπήρχε συμφωνία για πρόσθετη αμοιβή του.
Η Βίσση παρουσίασε μια διαμετρικά αντίθετη εκδοχή. Σύμφωνα με τη δική της δημόσια καταγγελία, μόλις τρία 24ωρα πριν από τη σημαντικότερη συναυλία της καριέρας της, έμαθε ότι ο συνθέτης απαιτούσε την καταβολή 1,5 εκατ. ευρώ μέσα σε 24 ώρες.
Πληροφορίες μάλιστα λένε πως όταν του διεμηνύθη ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, αφού ήδη η συναυλία είχε ξεπεράσει κάθε μπάτζετ φτάνοντας στα περίπου 9 εκατ. ευρώ και ότι ούτε η Αννα θα λάμβανε την παραμικρή αμοιβή, η κουβέντα ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον Καρβέλα να ωρύεται: «Ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα και μου λες εμένα που έχω 7 χιλιάρικα στον λογαριασμό μου να μείνω απλήρωτος;».
Η Βίσση θεώρησε ότι υπερέβη τα όρια ο Καρβέλας: «Νίκο, το παράκανες, πέρασες την κόκκινη γραμμή». Υποστήριξε μάλιστα και δημοσίως ότι η οικονομική απαίτηση του πρώην συζύγου της συνοδεύτηκε από απειλές πως, αν δεν ικανοποιούνταν, εκείνος θα επιχειρούσε να τινάξει τη συναυλία στον αέρα, να τη διασύρει στα μέσα ενημέρωσης και να την καταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά. Κάτι που στην επόμενη δημόσια επιστολή του αρνήθηκε επίσης κατηγορηματικά.
Από εκείνο το σημείο και μετά, η διαφωνία έπαψε να αφορά αποκλειστικά αριθμούς. Είχε μετατραπεί σε μια σύγκρουση δύο ασύμβατων αφηγήσεων, με κάθε πλευρά να αμφισβητεί ευθέως την αλήθεια της άλλης. Και όταν δύο άνθρωποι που γνωρίζονται τόσο βαθιά αρχίζουν να αμφισβητούν δημόσια ο ένας την αξιοπιστία του άλλου, οι συνέπειες σπάνια περιορίζονται στο αρχικό αντικείμενο της διαφωνίας.
Μ’ αυτά και με τ’ άλλα, σημασία έχει ότι η Αννα μπορεί να έζησε το όνειρό της, αλλά η συναυλία μπήκε μέσα και η λυπητερή έφτασε στα 4 εκατ. ευρώ ζημιές. Και αυτό μπορεί να μην αφορά τους καλλιτέχνες, αλλά πονά τους παραγωγούς.
Οι δύο πλευρές φέρονται να είχαν καταλήξει σε συμφωνία για πέντε από τους έξι όρους, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής απαίτησης του συνθέτη, η οποία στο στάδιο εκείνο λέγεται ότι είχε αποτιμηθεί στα 700.000 ευρώ. Το σημείο που οδήγησε στο αδιέξοδο δεν ήταν τελικά το ποσό. Ηταν μια ρήτρα που προέβλεπε ότι κανένα από τα δύο μέρη δεν θα μπορούσε να εκφραστεί δημόσια με απαξιωτικό τρόπο για το άλλο, με προβλεπόμενη χρηματική ποινή 50.000 ευρώ σε περίπτωση παραβίασης.
Πρόκειται για κάτι σύνηθες σε αντίστοιχες διενέξεις με επώνυμους ανθρώπους ή επιχειρηματικά brands, που έχουν κάθε λόγο να θέλουν να λύνονται οι όποιες διαφωνίες ιδιωτικά χωρίς να γίνονται δημόσιο θέαμα και θέμα, συμπεριλαμβανομένης και της Βίσση που ήθελε το ζήτημα να λήξει εκεί, εφόσον οικονομικά τουλάχιστον είχε βρεθεί λύση. Ο Καρβέλας, όμως, το πήρε στραβά και το εξέλαβε ως απόπειρα φίμωσης. Η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε. Η συνέχεια δόθηκε στις οθόνες μας. Η πρώτη σκληρή δημόσια τοποθέτηση του Καρβέλα άνοιξε έναν κύκλο ανακοινώσεων που έμοιαζαν να γράφονται όχι μόνο για να απαντήσουν σε όσα είχαν προηγηθεί, αλλά και για να ακυρώσουν οριστικά τη δυνατότητα επιστροφής στην προηγούμενη σχέση.
Ο συνθέτης μίλησε για συντριβή. Η Βίσση απάντησε με μια φράση που συμπύκνωσε ολόκληρη τη δική της συναισθηματική θέση: «Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή». Στην ανακοίνωσή της περιέγραψε την ψυχολογική πίεση που, όπως ισχυρίστηκε, δέχθηκε λίγο πριν από το ΟΑΚΑ. Αναφέρθηκε στον άνθρωπο που θεωρούσε φίλο, συνεργάτη και οικογένειά της και δεν έκρυψε το σοκ της για όσα πίστευε ότι είχε ανακαλύψει σχετικά με τη συμπεριφορά του. «Γινόταν πόλεμος νεύρων. Στο παρά πέντε της εμφάνισής της κι ενώ εκείνη έπρεπε να είναι συγκεντρωμένη στις πρόβες, δεχόταν τρομερή πίεση από τον Καρβέλα. Το κλίμα ήταν εκρηκτικό», αναφέρει πηγή του περιβάλλοντός τους.
Η πιο επώδυνη παραδοχή της, ωστόσο, δεν αφορούσε τα χρήματα, ούτε τη συναυλία. Ηταν η σκέψη ότι τον άνθρωπο που πίστευε πως γνώριζε τόσα χρόνια ίσως να μην τον είχε γνωρίσει ποτέ. Η Αννα προχώρησε ακόμη περισσότερο, αποκαλύπτοντας προσωπικές οικονομικές πτυχές της σχέσης τους. Ανάμεσά τους, ένα ποσό 500.000 ευρώ, το οποίο, όπως υποστήριξε, είχε δοθεί ως δάνειο στον Καρβέλα με τη συνδρομή του Γιάννη Κούστα.
Ο συνθέτης διέψευσε ότι είχε λάβει δάνειο από τον γνωστό εφοπλιστή, ενώ απέρριψε και τις καταγγελίες για απειλές. Η δημόσια αντιπαράθεση είχε πλέον συμπαρασύρει πρόσωπα, οικονομικές συναλλαγές και περιστατικά που μέχρι τότε ανήκαν στην ιδιωτική σφαίρα. Και όσο πλήθαιναν οι αποκαλύψεις, τόσο γινόταν σαφές ότι η επόμενη μέρα δεν θα μπορούσε να μοιάζει με καμία από τις προηγούμενες.
Κατά τον ίδιο, η Βίσση με τις επιλογές και τη συμπεριφορά της έθεσε τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε μελλοντικής καλλιτεχνικής τους σύμπραξης.
Το μήνυμα ολοκληρώθηκε με μια αιχμηρή αναφορά στους χρηματικούς και μουσικούς πόρους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η οικονομική ισχύς του νέου περιβάλλοντος της τραγουδίστριας δεν είναι αρκετό για να υποκαταστήσει τη δημιουργική συμβολή του.
Λίγο αργότερα, η σύγκρουση απέκτησε πολύ πιο συγκεκριμένη διάσταση. Εγινε γνωστό ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Καρβέλας ανακάλεσε από την Αυτοδιαχείριση την εξουσία διαχείρισης των δικαιωμάτων ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης του συνόλου των μουσικών του έργων.
Η νομική ανακοίνωση που ακολούθησε διευκρίνισε ότι ο συνθέτης διατηρεί πλέον ο ίδιος, σε ατομική βάση, την αρμοδιότητα αδειοδότησης της ζωντανής εκτέλεσης των τραγουδιών του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχει ερμηνεύσει η Βίσση. Η ανάκληση δεν αφορά όλες τις μορφές εκμετάλλευσης των έργων του, καθώς άλλες κατηγορίες δικαιωμάτων παραμένουν στην Αυτοδιαχείριση. Για την Αννα, ωστόσο, η πρακτική σημασία της απόφασης είναι τεράστια. Περισσότερα από 400 τραγούδια που έχει ερμηνεύσει φέρουν την υπογραφή του Καρβέλα. Τραγούδια που αποτελούν όχι απλώς το ρεπερτόριό της, αλλά τη ραχοκοκαλιά μιας καριέρας δεκαετιών. Πλέον, για τη ζωντανή εκτέλεσή τους απαιτείται αδειοδότηση από τον ίδιο τον δημιουργό, σύμφωνα με το καθεστώς που ανακοίνωσε η νομική του εκπροσώπηση.
Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η Βίσση έχει αποκλειστεί οριστικά από το να τα ερμηνεύει. Σημαίνει, όμως, ότι το ζήτημα της άδειας μεταφέρεται απευθείας στον άνθρωπο με τον οποίο βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση. Κάποτε, ο Καρβέλας έγραφε τραγούδια γνωρίζοντας ότι η Αννα θα τους έδινε φωνή. Σήμερα, η Αννα βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να χρειάζεται την έγκρισή του για να τα ξανατραγουδήσει στη σκηνή.
Η ειρωνεία αυτής της αντιστροφής είναι σχεδόν δραματουργική. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η πληροφορία ότι η Αννα Βίσση απευθύνθηκε πριν από λίγες μέρες στον στιχουργό Νίκο Γρίτση ζητώντας του να της γράψει τραγούδια, την περίοδο που άρχισε ο πόλεμος με τον Καρβέλα, κάτι που δήλωσε ο ίδιος ο στιχουργός σε συνέντευξή του. Η κίνηση έχει μια σημασία που ξεπερνά την αναζήτηση νέου υλικού, αφού ουσιαστικά δείχνει τις προθέσεις της να προετοιμάσει το επόμενο δημιουργικό της βήμα, σε μια στιγμή που η μέχρι πρότινος αυτονόητη μουσική της σταθερά έχει πάψει να είναι δεδομένη. Δεν είναι, άλλωστε, εύκολο να αναζητάς νέο συνθέτη όταν ο προηγούμενος δεν υπήρξε απλώς ένας επαγγελματικός συνεργάτης, αλλά ο άνθρωπος που συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής σου ταυτότητας.
Η Βίσση έχει αποδείξει ότι μπορεί να επανεφευρίσκει τον εαυτό της, να συνομιλεί με διαφορετικές γενιές και να ανανεώνει τη σκηνική της παρουσία. Αυτό που καλείται τώρα να αντιμετωπίσει είναι κάτι διαφορετικό: το ενδεχόμενο μιας νέας δημιουργικής περιόδου χωρίς τον συνθέτη που επί δεκαετίες υπήρξε το σταθερότερο σημείο αναφοράς της. Και για τον Καρβέλα, όμως, η επόμενη μέρα δεν είναι απλή.
Η μουσική του είναι βαθιά ταυτισμένη με τη φωνή της Αννας. Οι επιτυχίες τους γεννήθηκαν μέσα από μια συνάντηση δύο προσωπικοτήτων, της οποίας η καλλιτεχνική χημεία δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτούσια σε οποιαδήποτε άλλη συνεργασία. Ο ένας μπορεί να συνεχίσει χωρίς τον άλλο. Το αν μπορούν να αναπαράγουν χωριστά όσα δημιούργησαν μαζί είναι ένα εντελώς διαφορετικό ερώτημα. Λέγεται μάλιστα ότι άνθρωποι από το κοντινό περιβάλλον τους προσπαθούν να στήσουν γέφυρες, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον η κατάσταση είναι έκρυθμη και οι πληγές νωπές.
Στο μεταξύ, οι δικηγόροι έχουν αναλάβει τον δικό τους ρόλο σε μια ιστορία που ξεκίνησε με μουσική και συνεχίζεται με νομικά επιχειρήματα. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εκπροσωπώντας τη Βίσση, επέμεινε στην αλήθεια των όσων κατήγγειλε η τραγουδίστρια και προανήγγειλε τη δυνατότητα προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων για τα οικονομικά ζητήματα. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνειδητή απόφαση της πλευράς της να μην εμπλακεί σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει.
Οι ενδεχόμενες οικονομικές αξιώσεις, οι διαφωνίες γύρω από τις παλαιότερες συναλλαγές και κυρίως η διαχείριση των δικαιωμάτων των τραγουδιών συνθέτουν ένα σύνθετο πεδίο πιθανών νέων αντιπαραθέσεων. Στο παρασκήνιο έχει διατυπωθεί ακόμη και το σενάριο να επιχειρήσει ο Γιάννης Κούστας την εξαγορά δικαιωμάτων από τον Καρβέλα, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παρουσία του συγκεκριμένου ρεπερτορίου στις μελλοντικές εμφανίσεις της Βίσση. Πρόκειται, προς το παρόν, για ένα ενδεχόμενο αν και με δεδομένη τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τίποτα δεν προεξοφλεί ότι ο συνθέτης θα ήταν διατεθειμένος να συναινέσει. Η υπόθεση έχει πια ξεφύγει από τη λογική μιας οικονομικής διευθέτησης.
Η Αννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας υπήρξαν κάτι πολύ περισσότερο από ένα επιτυχημένο καλλιτεχνικό ζευγάρι.
Ηταν δύο προσωπικότητες που έζησαν μαζί την επιτυχία, τον έρωτα, τον χωρισμό, τη φιλία, τις ανατροπές και τις διαδοχικές μεταμορφώσεις μιας ολόκληρης εποχής. Κατάφεραν μάλιστα κάτι σπάνιο: να διατηρήσουν τη δημιουργική τους σχέση ακόμη και όταν η προσωπική τους ζωή είχε ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους.
Για δεκαετίες, η ιστορία τους έμοιαζε να επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν δεσμοί που μπορούν να επιβιώσουν από το τέλος ενός γάμου, από τις αλλαγές των χρόνων και από τις αναπόφευκτες αποστάσεις που δημιουργεί η ζωή. Ισως γι’ αυτό η σημερινή ρήξη προκαλεί τόσο μεγάλη εντύπωση.
Δεν είναι μόνο η ένταση των καταγγελιών, ούτε τα ποσά που αναφέρονται, ούτε η εμπλοκή του ζεύγους Κούστα. Είναι κυρίως το γεγονός ότι δύο άνθρωποι που επί δεκαετίες εμφανίζονταν να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν πολλά, σήμερα αδυνατούν να συμφωνήσουν ακόμη και για τα γεγονότα που τους οδήγησαν εδώ.
Ο άνθρωπος που έγραψε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Αννας Βίσση είναι σήμερα εκείνος που διεκδικεί τον αποκλειστικό έλεγχο της αδειοδότησης της ζωντανής εκτέλεσής τους. Και η γυναίκα που τους έδωσε φωνή βρίσκεται μπροστά στην πιθανότητα να πρέπει να χτίσει ένα νέο μουσικό κεφάλαιο χωρίς τη δημιουργική παρουσία του.
Στην πραγματικότητα, η πιο οδυνηρή πλευρά αυτής της ιστορίας δεν είναι ότι τελειώνει μια συνεργασία. Είναι ότι οι δύο πρωταγωνιστές της μοιάζουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν ο καθένας τη δική του εκδοχή για όσα έζησαν μαζί. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο τέλος για μια σχέση ζωής: όχι να πάψεις να αγαπάς τον άλλον, αλλά να μη συμφωνείς πια ούτε για το τι υπήρξε ανάμεσά σας. Η τελευταία πράξη πάντως δεν έχει γραφτεί ακόμα. Μόνο που για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, η Αννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας δεν φαίνεται να γράφουν πια το ίδιο έργο.
Φωτογραφίες: NDP photos, Studio Panoulis
Το γεγονός ότι εκείνη άλλαξε εντελώς τη σύνθεση της μπάντας που τη συνόδευε σταθερά στις ζωντανές της εμφανίσεις για πολλά χρόνια, αλλά και την αναίτια, όπως λέγεται, απομάκρυνση κάποιων ανθρώπων από το φιλικό της περιβάλλον έχει εδώ και καιρό γίνει αντικείμενο σχολιασμού στα κοσμικά πηγαδάκια, που αποδίδουν την αλλαγή πλεύσης στις παρέες της στη μονοπωλιακή σχεδόν σχέση που απέκτησε με το ισχυρό ζεύγος Κούστα.
Αυτό όμως δεν ήταν μέχρι τη συναυλία στο ΟΑΚΑ ζήτημα τριβής με τον Καρβέλα. Οι δημόσιοι ισχυρισμοί του, όμως, ότι «δεν είναι η Αννα που αγάπησε» ίσως ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση, αφού ουσιαστικά ήταν σαν να σιγοντάριζε όσους εδώ και λίγο καιρό τής χρεώνουν αλαζονεία. Η Αννα σε κάθε περίπτωση έχει διαφορετική αφήγηση για τους λόγους της μεταξύ τους ρήξης, κατηγορώντας τον για λαϊκισμό και υποκρισία, αφού μέχρι και πριν από λίγο καιρό και όσο προετοιμάζονταν για τη συναυλία του αιώνα στο ΟΑΚΑ, ουδέποτε εκείνος έθεσε κάποια ένσταση για το «φαραωνικό υπερθέαμα» που επρόκειτο να συμβεί. Αντιθέτως, το μόνο θέμα του ήταν τα χρήματα που θα λάμβανε χάρη σε αυτό.
Τα έσοδαΓια πολλά χρόνια η οικονομική σχέση Βίσση και Καρβέλα στηριζόταν, πέρα από τα προβλεπόμενα πνευματικά δικαιώματα, και σε μια προφορική συμφωνία για πρόσθετη αμοιβή του συνθέτη από τις ζωντανές εμφανίσεις της τραγουδίστριας.
Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν από γνώστες του θέματος, στις συναυλίες του Καλλιμάρμαρου των προηγούμενων ετών οι δύο πλευρές είχαν μοιραστεί έσοδα που φέρονται να κυμαίνονταν από 400.000 έως 500.000 ευρώ για τον καθένα. Το ΟΑΚΑ, ωστόσο, θα αποδεικνυόταν μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Το ιδιαίτερα φιλόδοξο συναυλιακό πρότζεκτ άρχισε να γίνεται όλο και πιο μεγαλεπήβολο και ως εκ τούτου όλο και πιο κοστοβόρο.
Είχαν όμως ήδη μπει όλοι στον χορό και στήριζαν μέχρι κεραίας το καλλιτεχνικό όραμα της Βίσση, που θα έκανε κάτι μοναδικό όχι μόνο για την δική της καριέρα, αλλά και για την εγχώρια συναυλιακή ιστορία. «Για να στηθούν οι εναέριες κατασκευές με την Αννα να ίπταται πάνω από το κοινό, χρειάστηκε να έρθει ολόκληρο συνεργείο από την Αγγλία. Μετά χρειάστηκε ένα άλλο εξειδικευμένο team από το Βέλγιο, που ανέλαβε ένα άλλο μέρος της παραγωγής. Φωτισμοί, ήχοι, οθόνες, προσωπικό, μουσικοί, μηχανήματα, κι ένα σωρό μικρά και μεγάλα που χρειάζονται για μια τέτοια παραγωγή εκτόξευσαν τα κόστη στα ύψη. Ηταν πια αμφίβολο ότι θα μπορούσε να βγει το παραμικρό κέρδος, αλλά κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει πίσω», αναφέρει άνθρωπος που έζησε από κοντά τις προετοιμασίες εκείνης της περιόδου. Ο Καρβέλας υποστήριξε λοιπόν ότι είχε εξαρχής εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την τεράστια αυτή παραγωγή και ότι υπήρχε συμφωνία για πρόσθετη αμοιβή του.
Η Βίσση παρουσίασε μια διαμετρικά αντίθετη εκδοχή. Σύμφωνα με τη δική της δημόσια καταγγελία, μόλις τρία 24ωρα πριν από τη σημαντικότερη συναυλία της καριέρας της, έμαθε ότι ο συνθέτης απαιτούσε την καταβολή 1,5 εκατ. ευρώ μέσα σε 24 ώρες.
Πληροφορίες μάλιστα λένε πως όταν του διεμηνύθη ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, αφού ήδη η συναυλία είχε ξεπεράσει κάθε μπάτζετ φτάνοντας στα περίπου 9 εκατ. ευρώ και ότι ούτε η Αννα θα λάμβανε την παραμικρή αμοιβή, η κουβέντα ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον Καρβέλα να ωρύεται: «Ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα και μου λες εμένα που έχω 7 χιλιάρικα στον λογαριασμό μου να μείνω απλήρωτος;».
Η Βίσση θεώρησε ότι υπερέβη τα όρια ο Καρβέλας: «Νίκο, το παράκανες, πέρασες την κόκκινη γραμμή». Υποστήριξε μάλιστα και δημοσίως ότι η οικονομική απαίτηση του πρώην συζύγου της συνοδεύτηκε από απειλές πως, αν δεν ικανοποιούνταν, εκείνος θα επιχειρούσε να τινάξει τη συναυλία στον αέρα, να τη διασύρει στα μέσα ενημέρωσης και να την καταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά. Κάτι που στην επόμενη δημόσια επιστολή του αρνήθηκε επίσης κατηγορηματικά.
Από εκείνο το σημείο και μετά, η διαφωνία έπαψε να αφορά αποκλειστικά αριθμούς. Είχε μετατραπεί σε μια σύγκρουση δύο ασύμβατων αφηγήσεων, με κάθε πλευρά να αμφισβητεί ευθέως την αλήθεια της άλλης. Και όταν δύο άνθρωποι που γνωρίζονται τόσο βαθιά αρχίζουν να αμφισβητούν δημόσια ο ένας την αξιοπιστία του άλλου, οι συνέπειες σπάνια περιορίζονται στο αρχικό αντικείμενο της διαφωνίας.
Μ’ αυτά και με τ’ άλλα, σημασία έχει ότι η Αννα μπορεί να έζησε το όνειρό της, αλλά η συναυλία μπήκε μέσα και η λυπητερή έφτασε στα 4 εκατ. ευρώ ζημιές. Και αυτό μπορεί να μην αφορά τους καλλιτέχνες, αλλά πονά τους παραγωγούς.
Το συμφωνητικόΠριν η αντιπαράθεση εκραγεί δημοσίως, υπήρξε προσπάθεια να περιοριστεί πίσω από τις κλειστές πόρτες των δικηγορικών γραφείων. Ενα συμφωνητικό έξι σημείων αποτέλεσε τη βάση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, που εκπροσωπούσε τη Βίσση και τη Δήμητρα Κούστα, και στην Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, δικηγόρο του Καρβέλα. Το κείμενο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετακινήθηκε αρκετές φορές από το ένα γραφείο στο άλλο.
Οι δύο πλευρές φέρονται να είχαν καταλήξει σε συμφωνία για πέντε από τους έξι όρους, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής απαίτησης του συνθέτη, η οποία στο στάδιο εκείνο λέγεται ότι είχε αποτιμηθεί στα 700.000 ευρώ. Το σημείο που οδήγησε στο αδιέξοδο δεν ήταν τελικά το ποσό. Ηταν μια ρήτρα που προέβλεπε ότι κανένα από τα δύο μέρη δεν θα μπορούσε να εκφραστεί δημόσια με απαξιωτικό τρόπο για το άλλο, με προβλεπόμενη χρηματική ποινή 50.000 ευρώ σε περίπτωση παραβίασης.
Πρόκειται για κάτι σύνηθες σε αντίστοιχες διενέξεις με επώνυμους ανθρώπους ή επιχειρηματικά brands, που έχουν κάθε λόγο να θέλουν να λύνονται οι όποιες διαφωνίες ιδιωτικά χωρίς να γίνονται δημόσιο θέαμα και θέμα, συμπεριλαμβανομένης και της Βίσση που ήθελε το ζήτημα να λήξει εκεί, εφόσον οικονομικά τουλάχιστον είχε βρεθεί λύση. Ο Καρβέλας, όμως, το πήρε στραβά και το εξέλαβε ως απόπειρα φίμωσης. Η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε. Η συνέχεια δόθηκε στις οθόνες μας. Η πρώτη σκληρή δημόσια τοποθέτηση του Καρβέλα άνοιξε έναν κύκλο ανακοινώσεων που έμοιαζαν να γράφονται όχι μόνο για να απαντήσουν σε όσα είχαν προηγηθεί, αλλά και για να ακυρώσουν οριστικά τη δυνατότητα επιστροφής στην προηγούμενη σχέση.
Ο συνθέτης μίλησε για συντριβή. Η Βίσση απάντησε με μια φράση που συμπύκνωσε ολόκληρη τη δική της συναισθηματική θέση: «Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή». Στην ανακοίνωσή της περιέγραψε την ψυχολογική πίεση που, όπως ισχυρίστηκε, δέχθηκε λίγο πριν από το ΟΑΚΑ. Αναφέρθηκε στον άνθρωπο που θεωρούσε φίλο, συνεργάτη και οικογένειά της και δεν έκρυψε το σοκ της για όσα πίστευε ότι είχε ανακαλύψει σχετικά με τη συμπεριφορά του. «Γινόταν πόλεμος νεύρων. Στο παρά πέντε της εμφάνισής της κι ενώ εκείνη έπρεπε να είναι συγκεντρωμένη στις πρόβες, δεχόταν τρομερή πίεση από τον Καρβέλα. Το κλίμα ήταν εκρηκτικό», αναφέρει πηγή του περιβάλλοντός τους.
Η πιο επώδυνη παραδοχή της, ωστόσο, δεν αφορούσε τα χρήματα, ούτε τη συναυλία. Ηταν η σκέψη ότι τον άνθρωπο που πίστευε πως γνώριζε τόσα χρόνια ίσως να μην τον είχε γνωρίσει ποτέ. Η Αννα προχώρησε ακόμη περισσότερο, αποκαλύπτοντας προσωπικές οικονομικές πτυχές της σχέσης τους. Ανάμεσά τους, ένα ποσό 500.000 ευρώ, το οποίο, όπως υποστήριξε, είχε δοθεί ως δάνειο στον Καρβέλα με τη συνδρομή του Γιάννη Κούστα.
Ο συνθέτης διέψευσε ότι είχε λάβει δάνειο από τον γνωστό εφοπλιστή, ενώ απέρριψε και τις καταγγελίες για απειλές. Η δημόσια αντιπαράθεση είχε πλέον συμπαρασύρει πρόσωπα, οικονομικές συναλλαγές και περιστατικά που μέχρι τότε ανήκαν στην ιδιωτική σφαίρα. Και όσο πλήθαιναν οι αποκαλύψεις, τόσο γινόταν σαφές ότι η επόμενη μέρα δεν θα μπορούσε να μοιάζει με καμία από τις προηγούμενες.
Αιχμηρή αναφοράΟ Νίκος Καρβέλας δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση της δικής του εκδοχής. Στη δεύτερη μακροσκελή δήλωσή του επιτέθηκε στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η συναυλία, αμφισβήτησε τις επιλογές της Αννας και της Δήμητρας Κούστα και διατύπωσε με απόλυτο τρόπο την άποψή του για το μέλλον της συνεργασίας τους.
Κατά τον ίδιο, η Βίσση με τις επιλογές και τη συμπεριφορά της έθεσε τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε μελλοντικής καλλιτεχνικής τους σύμπραξης.
Το μήνυμα ολοκληρώθηκε με μια αιχμηρή αναφορά στους χρηματικούς και μουσικούς πόρους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η οικονομική ισχύς του νέου περιβάλλοντος της τραγουδίστριας δεν είναι αρκετό για να υποκαταστήσει τη δημιουργική συμβολή του.
Λίγο αργότερα, η σύγκρουση απέκτησε πολύ πιο συγκεκριμένη διάσταση. Εγινε γνωστό ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Καρβέλας ανακάλεσε από την Αυτοδιαχείριση την εξουσία διαχείρισης των δικαιωμάτων ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης του συνόλου των μουσικών του έργων.
Η νομική ανακοίνωση που ακολούθησε διευκρίνισε ότι ο συνθέτης διατηρεί πλέον ο ίδιος, σε ατομική βάση, την αρμοδιότητα αδειοδότησης της ζωντανής εκτέλεσης των τραγουδιών του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχει ερμηνεύσει η Βίσση. Η ανάκληση δεν αφορά όλες τις μορφές εκμετάλλευσης των έργων του, καθώς άλλες κατηγορίες δικαιωμάτων παραμένουν στην Αυτοδιαχείριση. Για την Αννα, ωστόσο, η πρακτική σημασία της απόφασης είναι τεράστια. Περισσότερα από 400 τραγούδια που έχει ερμηνεύσει φέρουν την υπογραφή του Καρβέλα. Τραγούδια που αποτελούν όχι απλώς το ρεπερτόριό της, αλλά τη ραχοκοκαλιά μιας καριέρας δεκαετιών. Πλέον, για τη ζωντανή εκτέλεσή τους απαιτείται αδειοδότηση από τον ίδιο τον δημιουργό, σύμφωνα με το καθεστώς που ανακοίνωσε η νομική του εκπροσώπηση.
Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η Βίσση έχει αποκλειστεί οριστικά από το να τα ερμηνεύει. Σημαίνει, όμως, ότι το ζήτημα της άδειας μεταφέρεται απευθείας στον άνθρωπο με τον οποίο βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση. Κάποτε, ο Καρβέλας έγραφε τραγούδια γνωρίζοντας ότι η Αννα θα τους έδινε φωνή. Σήμερα, η Αννα βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να χρειάζεται την έγκρισή του για να τα ξανατραγουδήσει στη σκηνή.
Η ειρωνεία αυτής της αντιστροφής είναι σχεδόν δραματουργική. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η πληροφορία ότι η Αννα Βίσση απευθύνθηκε πριν από λίγες μέρες στον στιχουργό Νίκο Γρίτση ζητώντας του να της γράψει τραγούδια, την περίοδο που άρχισε ο πόλεμος με τον Καρβέλα, κάτι που δήλωσε ο ίδιος ο στιχουργός σε συνέντευξή του. Η κίνηση έχει μια σημασία που ξεπερνά την αναζήτηση νέου υλικού, αφού ουσιαστικά δείχνει τις προθέσεις της να προετοιμάσει το επόμενο δημιουργικό της βήμα, σε μια στιγμή που η μέχρι πρότινος αυτονόητη μουσική της σταθερά έχει πάψει να είναι δεδομένη. Δεν είναι, άλλωστε, εύκολο να αναζητάς νέο συνθέτη όταν ο προηγούμενος δεν υπήρξε απλώς ένας επαγγελματικός συνεργάτης, αλλά ο άνθρωπος που συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής σου ταυτότητας.
Η Βίσση έχει αποδείξει ότι μπορεί να επανεφευρίσκει τον εαυτό της, να συνομιλεί με διαφορετικές γενιές και να ανανεώνει τη σκηνική της παρουσία. Αυτό που καλείται τώρα να αντιμετωπίσει είναι κάτι διαφορετικό: το ενδεχόμενο μιας νέας δημιουργικής περιόδου χωρίς τον συνθέτη που επί δεκαετίες υπήρξε το σταθερότερο σημείο αναφοράς της. Και για τον Καρβέλα, όμως, η επόμενη μέρα δεν είναι απλή.
Η μουσική του είναι βαθιά ταυτισμένη με τη φωνή της Αννας. Οι επιτυχίες τους γεννήθηκαν μέσα από μια συνάντηση δύο προσωπικοτήτων, της οποίας η καλλιτεχνική χημεία δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτούσια σε οποιαδήποτε άλλη συνεργασία. Ο ένας μπορεί να συνεχίσει χωρίς τον άλλο. Το αν μπορούν να αναπαράγουν χωριστά όσα δημιούργησαν μαζί είναι ένα εντελώς διαφορετικό ερώτημα. Λέγεται μάλιστα ότι άνθρωποι από το κοντινό περιβάλλον τους προσπαθούν να στήσουν γέφυρες, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον η κατάσταση είναι έκρυθμη και οι πληγές νωπές.
Στο μεταξύ, οι δικηγόροι έχουν αναλάβει τον δικό τους ρόλο σε μια ιστορία που ξεκίνησε με μουσική και συνεχίζεται με νομικά επιχειρήματα. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εκπροσωπώντας τη Βίσση, επέμεινε στην αλήθεια των όσων κατήγγειλε η τραγουδίστρια και προανήγγειλε τη δυνατότητα προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων για τα οικονομικά ζητήματα. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνειδητή απόφαση της πλευράς της να μην εμπλακεί σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει.
Οι ενδεχόμενες οικονομικές αξιώσεις, οι διαφωνίες γύρω από τις παλαιότερες συναλλαγές και κυρίως η διαχείριση των δικαιωμάτων των τραγουδιών συνθέτουν ένα σύνθετο πεδίο πιθανών νέων αντιπαραθέσεων. Στο παρασκήνιο έχει διατυπωθεί ακόμη και το σενάριο να επιχειρήσει ο Γιάννης Κούστας την εξαγορά δικαιωμάτων από τον Καρβέλα, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παρουσία του συγκεκριμένου ρεπερτορίου στις μελλοντικές εμφανίσεις της Βίσση. Πρόκειται, προς το παρόν, για ένα ενδεχόμενο αν και με δεδομένη τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τίποτα δεν προεξοφλεί ότι ο συνθέτης θα ήταν διατεθειμένος να συναινέσει. Η υπόθεση έχει πια ξεφύγει από τη λογική μιας οικονομικής διευθέτησης.
Η Αννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας υπήρξαν κάτι πολύ περισσότερο από ένα επιτυχημένο καλλιτεχνικό ζευγάρι.
Ηταν δύο προσωπικότητες που έζησαν μαζί την επιτυχία, τον έρωτα, τον χωρισμό, τη φιλία, τις ανατροπές και τις διαδοχικές μεταμορφώσεις μιας ολόκληρης εποχής. Κατάφεραν μάλιστα κάτι σπάνιο: να διατηρήσουν τη δημιουργική τους σχέση ακόμη και όταν η προσωπική τους ζωή είχε ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους.
Για δεκαετίες, η ιστορία τους έμοιαζε να επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν δεσμοί που μπορούν να επιβιώσουν από το τέλος ενός γάμου, από τις αλλαγές των χρόνων και από τις αναπόφευκτες αποστάσεις που δημιουργεί η ζωή. Ισως γι’ αυτό η σημερινή ρήξη προκαλεί τόσο μεγάλη εντύπωση.
Δεν είναι μόνο η ένταση των καταγγελιών, ούτε τα ποσά που αναφέρονται, ούτε η εμπλοκή του ζεύγους Κούστα. Είναι κυρίως το γεγονός ότι δύο άνθρωποι που επί δεκαετίες εμφανίζονταν να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν πολλά, σήμερα αδυνατούν να συμφωνήσουν ακόμη και για τα γεγονότα που τους οδήγησαν εδώ.
Αδύνατη η συμφιλίωσηΟ Καρβέλας δηλώνει ότι η Αννα επέλεξε έναν δρόμο στον οποίο δεν υπάρχει πλέον χώρος για εκείνον. Η Βίσση περιγράφει έναν άνθρωπο που, όπως υποστηρίζει, την πλήγωσε βαθιά σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της. Το αν θα υπάρξει κάποτε συμφιλίωση είναι αδύνατον να προβλεφθεί. Εξίσου άγνωστο παραμένει αν η σύγκρουση θα οδηγηθεί σε μια συνολική νομική διευθέτηση ή θα εξελιχθεί σε μια μακρόχρονη αντιδικία. Υπάρχει, όμως, μια τελευταία αντίφαση που δύσκολα μπορεί να προσπεράσει κανείς.
Ο άνθρωπος που έγραψε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Αννας Βίσση είναι σήμερα εκείνος που διεκδικεί τον αποκλειστικό έλεγχο της αδειοδότησης της ζωντανής εκτέλεσής τους. Και η γυναίκα που τους έδωσε φωνή βρίσκεται μπροστά στην πιθανότητα να πρέπει να χτίσει ένα νέο μουσικό κεφάλαιο χωρίς τη δημιουργική παρουσία του.
Στην πραγματικότητα, η πιο οδυνηρή πλευρά αυτής της ιστορίας δεν είναι ότι τελειώνει μια συνεργασία. Είναι ότι οι δύο πρωταγωνιστές της μοιάζουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν ο καθένας τη δική του εκδοχή για όσα έζησαν μαζί. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο τέλος για μια σχέση ζωής: όχι να πάψεις να αγαπάς τον άλλον, αλλά να μη συμφωνείς πια ούτε για το τι υπήρξε ανάμεσά σας. Η τελευταία πράξη πάντως δεν έχει γραφτεί ακόμα. Μόνο που για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, η Αννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας δεν φαίνεται να γράφουν πια το ίδιο έργο.
Φωτογραφίες: NDP photos, Studio Panoulis
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