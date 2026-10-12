Τα λόγια μεταξύ Βίσση και Καρβέλα που έφεραν το τέλος: «Νίκο, το παράκανες» - «Άννα, ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα κι εγώ έχω 7.000 στον λογαριασμό μου»