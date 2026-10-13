Ο Σάκης Ρουβάς κυκλοφορεί ντουέτο με την Κατερίνα Λιόλιου, δείτε βίντεο

Πριν από λίγες ημέρες, δημοσιεύτηκε ένα ακόμη βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από το οποίο οι δύο τραγουδιστές έδωσαν μία πρώτη εικόνα για το κοινό επαγγελματικό τους βήμα, χωρίς βέβαια να αποκαλύπτουν τότε ότι θα έβγαζαν μαζί κομμάτι. Σημειώνεται ότι, από τις 30 Οκτωβρίου οι δύο καλλιτέχνες θα βρίσκονται στο ίδιο σχήμα σε μαγαζί της Αθήνας.



Στο στιγμιότυπο, ο καλλιτέχνης ρωτά την Κατερίνα Λιόλιου «Κατερίνα μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;», με εκείνη να απαντά «γιατί μου το κάνεις τώρα αυτό;». Έτσι, αυτός ο σύντομος διάλογός τους λειτουργούσε ως προαναγγελία του ντουέτου τους.





Μια νέα μουσική συνεργασία με την Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζει ο Σάκης Ρουβάς , καθώς οι δύο καλλιτέχνες θα κυκλοφορήσουν ντουέτο.Το τραγούδι τους, με τίτλο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;», είναι σε στίχους του Θοδωρή Μάκρα και μουσική του Γιάννη Φακίνου. Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η Panik Entertainment Group δημοσίευσε στα social media ένα απόσπασμα από το κομμάτι, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από τη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών, σημειώνοντας στη λεζάντα «έρχεται».Στο βίντεο, ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον, ενώ ακούγεται μέρος του τραγουδιού, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει.